Обзор Deepcool LS720. Тест системы жидкостного охлаждения с поддержкой AMD Ryzen 7000

Приобрести его можно за 11 700 рублей. Сопровождается эта система 5-летней гарантией.
Комплект ее включает набор крепежа для сокетов AMD и Intel, усиливающую пластину, разветвитель для подключения вентиляторов, контроллер подсветки, руководство пользователя, сменный трафарет для крышки водоблока, три вентилятора и винты для их крепления.
Длина шлангов 400 мм, внутренний диаметр 6 мм. Они с дополнительной защитной нейлоновой оплеткой.
Есть два пластиковых фиксатора, упрощающих укладку внутри корпуса и предотвращающих перегибы. Радиатор типоразмера 360, его полная длина 402 мм. Учитывайте эти габариты при подборе для корпуса, они немного больше типового исполнения. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Рассчитан на установку до шести вентиляторов, три из них идут в комплекте.
Насчитывает 12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Толщина радиатора 18.5 мм. На его боковой стороне расположен клапан сброса давления. Это технология защиты от протечек Anti-leak.
Водоблок в форме кубика с закругленными боковыми гранями, они совмещены с высокопроизводительной помпой четвертого поколения. Скорость вращения 3100 оборотов в минуту.
На ее основании у Deepcool LS720 нанесен ровный слой термопасты, рассчитанный на проведение монтажа. Поверхность ровная, качество ее заводской полировки хорошее.
Верхняя часть ее — это съемный колпачок с логотипом бренда. Его можно ориентировать в разных направлениях. Также в комплекте есть основа, на которую можно прикрепить стикер с выбранным под свои предпочтения рисунком.
Комплектуется тремя вентиляторами DeepCool FC120 с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2250 оборотов в минуту, создающие статическое давление 3.27 мм H2O.
Уголки рамки с цельными резиновыми накладками, снижающими вибрацию. Заслуживает внимание способ подключения вентиляторов, тут каскадное соединение с коннектором на боковой грани. В сравнении с традиционным исполнением заметно сокращается общее число кабелей и упрощается укладка, обеспечивая скрытый монтаж.
У системы есть несколько зон с ARGB-подсветкой. Это вся площадь лопастей вентиляторов и верхняя крышка водоблока. Выглядит эффектно и может синхронизироваться с остальными компонентами.
Далее приступили к установке усиливающей пластины с помощью винтов и опорной проставки. Останется прижать равномерно помпу к крышке процессора.
Шум замерялся в условиях открытого стенда с включенными на полные обороты вентиляторами.