Обзор Deepcool LS720. Тест системы жидкостного охлаждения с поддержкой AMD Ryzen 7000

Ранее мы проводили тестирование жидкостной системы охлаждения Deepcool LS520 , продемонстрировавшей низкий уровень шума и хорошую эффективность. Тогда же отмечали, что в линейке представлены версии с радиатором 120 и 360. Сегодня мы рассмотрим старшую модель Deepcool LS720, включающую поддержку установки на материнские платы, рассчитанные под процессоры AMD Ryzen 7000 с сокетом AM5.

Комплектация

Приобрести его можно за 11 700 рублей. Сопровождается эта система 5-летней гарантией.Упаковка с традиционным для этого производителя исполнением. Это основа из эко-картона и внешняя накладка с декоративным оформлением и подробными данными по техническим характеристикам.

Комплект ее включает набор крепежа для сокетов AMD и Intel, усиливающую пластину, разветвитель для подключения вентиляторов, контроллер подсветки, руководство пользователя, сменный трафарет для крышки водоблока, три вентилятора и винты для их крепления.

Внешний вид

Это жидкостная система с закрытым необслуживаемым контуром. Состоит из радиатора, водоблока с помпой и трубок, заполненных антикоррозийным хладагентом.

Длина шлангов 400 мм, внутренний диаметр 6 мм. Они с дополнительной защитной нейлоновой оплеткой.

Есть два пластиковых фиксатора, упрощающих укладку внутри корпуса и предотвращающих перегибы. Радиатор типоразмера 360, его полная длина 402 мм. Учитывайте эти габариты при подборе для корпуса, они немного больше типового исполнения. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Рассчитан на установку до шести вентиляторов, три из них идут в комплекте.

Насчитывает 12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Толщина радиатора 18.5 мм. На его боковой стороне расположен клапан сброса давления. Это технология защиты от протечек Anti-leak.

Водоблок в форме кубика с закругленными боковыми гранями, они совмещены с высокопроизводительной помпой четвертого поколения. Скорость вращения 3100 оборотов в минуту.

На ее основании у Deepcool LS720 нанесен ровный слой термопасты, рассчитанный на проведение монтажа. Поверхность ровная, качество ее заводской полировки хорошее.

Верхняя часть ее — это съемный колпачок с логотипом бренда. Его можно ориентировать в разных направлениях. Также в комплекте есть основа, на которую можно прикрепить стикер с выбранным под свои предпочтения рисунком.

Комплектуется тремя вентиляторами DeepCool FC120 с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2250 оборотов в минуту, создающие статическое давление 3.27 мм H2O.

Уголки рамки с цельными резиновыми накладками, снижающими вибрацию. Заслуживает внимание способ подключения вентиляторов, тут каскадное соединение с коннектором на боковой грани. В сравнении с традиционным исполнением заметно сокращается общее число кабелей и упрощается укладка, обеспечивая скрытый монтаж.

Сборка

У системы есть несколько зон с ARGB-подсветкой. Это вся площадь лопастей вентиляторов и верхняя крышка водоблока. Выглядит эффектно и может синхронизироваться с остальными компонентами.Deepcool LS720 поддерживает все актуальные сокеты AMD и Intel. Все необходимое есть в комплекте, сам процесс подробно описан в инструкции. Для начала зафиксировали все три вентилятора на радиаторе, подключив их кабелем между собой и подготовив к подключению к разъему на материнской плате. К основанию помпы ставим соответствующие сокету крепежные пластины.

Далее приступили к установке усиливающей пластины с помощью винтов и опорной проставки. Останется прижать равномерно помпу к крышке процессора.

Тесты

Тестирование велось с разогнанным до 5000 МГц процессором Intel Core i5-12600K. Нагрузка создавалась с помощью инструмента AIDA64.

Шум замерялся в условиях открытого стенда с включенными на полные обороты вентиляторами.

Итоги

Deepcool LS720 – высокоэффективная система жидкостного охлаждения, продемонстрировавшая низкий уровень шума. Она совместима с AMD Ryzen 7000 и более ранними поколениями процессоров. Эффектный внешний вид с адресной подсветкой, возможность изменения внешнего вида накладки на водоблок, каскадное подключение вентиляторов, простота установки.