Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower

Не так давно мы проводили тестирование корпуса Deepcool CL500 с целым рядом удачных инженерных решений. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим Deepcool Macube 310P. Он стоит дешевле, но при этом ряд удачных решений рассмотренного ранее корпуса тут также доступно.

Deepcool Macube 310P

Изучать будем на примере черной версии с верхней вентиляционной крышкой. К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Deepcool Macube 310P обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона со схематичным изображением.

Внешний вид

Помимо изучаемого нами корпуса в черном исполнении, есть также и в белом. Также есть отличия под типу верхней крышки: глухая или с вентиляционной решеткой.

Deepcool Macube 310P

Выполнен в типоразмере Midi-Tower. В конструкции используется сочетание стекла, металла и пластика.

Deepcool Macube 310P

Основная боковая стенка крепится при помощи магнитов. Удобное и быстрое снятие. Большинство решений в этом ценовом сегменте предлагают винтовой крепеж.

Deepcool Macube 310P

Для хвата в верхней части стекла находится пластиковая ручка с закругленными углами. Само стекло с тонированным покрытием. Толщина 4 мм.

Deepcool Macube 310P

С таким же типом крепления идет и противоположная стенка в Deepcool Macube 310P. Она глухая выполнена их стали.

Deepcool Macube 310P

Продумали вопрос открытия крышек при плотной компоновке кабелей. Есть Г-образные фиксаторы, которые можно будет добавить на заднюю стенку, зажав стенки.

Deepcool Macube 310P

Лицевая панель в верхнюю под прямым углом. В отличие от рассмотренного ранее корпуса, стенка глухая. В нижней части нанесен логотип производителя.

Deepcool Macube 310P

По краям лицевой панели расположена вентиляционная решетка с металлическим фильтром. Приток воздуха к вентиляторам будет ограничен. Большая часть площади верхней крышки представляет собой вентиляционную решеткой. Она является несъемной частью крышки. При обслуживании нужно будет полностью ее снять.

Deepcool Macube 310P

На панели разъемов выведены два полноразмерных USB, два аудиоразъема, кнопка включения и перезагрузки.

Deepcool Macube 310P

Компоновка задней части предлагает схему установки плат расширения со схемой 7+2. Так видеокарта ставится как вертикально, так и горизонтально. Шлейф подключения приобретается самостоятельно. С завода установлен вентилятор.

Начинка

Deepcool Macube 310P рассчитан на установку материнских плат до ATX типоразмера. В районе сокета расположено окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора.

Deepcool Macube 310P

Справа от места фиксации платы три окошка для подвода кабелей с резиновыми клапанами. Остальные отверстия идут без них.

Deepcool Macube 310P

Под установку массивных видеокарт в этом корпусе продумана опорная ножка, зафиксированная на направляющей. Она будет решать провисания.

Deepcool Macube 310P

Отсек с блоком питания и накопителями отделен Г-образной стенкой. Она же позволит спрятать все лишние кабели. С учетом стеклянной крышки будет актуально.

Deepcool Macube 310P

Стойка с двумя корзинами под жесткие диски. В нее можно поставить пару накопителей 2.5 или 3.5 дюйма. Ее можно будет полностью демонтировать.

Deepcool Macube 310P

В районе блоке питания резиновые демпферы. Под блоком питания обслуживаемый противопылевой фильтр. Мы проводили тесты с модульным Deepcool DQ 850-M V2L. Со снятой стойкой под диски доступ к нему удобнее.

Deepcool Macube 310P

Предусмотрено две отдельные съемные пластины для установки двух 2.5-дюймовых дисков на задней стороне стойки материнской платы.

Deepcool Macube 310P

Здесь также есть разветвитель для подключения четырех вентиляторов. Полезно и удобно.

Deepcool Macube 310P

Корпус позволяет установить как воздушные, так и жидкостные системы охлаждения. Радиатор 360 мм на переднюю стенку, 120 мм на заднюю. На верхней найдется место только под вентиляторы. За счет близкого расположения материнской платы радиатор с вентиляторами сюда не поместится.

Deepcool Macube 310P

Проблем со сборкой внутри корпуса замечено не было. Конструкция хорошо продумана. Свободный доступ ко всем частям собираемой системы.

Итоги по Deepcool Macube 310P

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool Macube 310P станет хорошей основой для сборки систем под игры и работу. Аккуратный внешний вид, гибкий подбор компонентов, магнитное крепление боковых крышек, совместимость с жидкостными системами охлаждения, стенка из стекла, хаб под четыре вентилятора, стойка для видеокарты. В качестве альтернативы можно рассмотреть Deepcool CL500, доплатив 1800 рублей получить эффективную организацию воздушных потоков и скоростной USB Type-C.
Deepcool Macube 310P получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Deepcool Macube 310P
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