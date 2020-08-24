Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower

Не так давно мы проводили тестирование корпуса Deepcool CL500 с целым рядом удачных инженерных решений. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим Deepcool Macube 310P. Он стоит дешевле, но при этом ряд удачных решений рассмотренного ранее корпуса тут также доступно.

Deepcool Macube 310P обзор

Изучать будем на примере черной версии с верхней вентиляционной крышкой. К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона со схематичным изображением.Помимо изучаемого нами корпуса в черном исполнении, есть также и в белом. Также есть отличия под типу верхней крышки: глухая или с вентиляционной решеткой.

Выполнен в типоразмере Midi-Tower. В конструкции используется сочетание стекла, металла и пластика.

Основная боковая стенка крепится при помощи магнитов. Удобное и быстрое снятие. Большинство решений в этом ценовом сегменте предлагают винтовой крепеж.

Для хвата в верхней части стекла находится пластиковая ручка с закругленными углами. Само стекло с тонированным покрытием. Толщина 4 мм.

С таким же типом крепления идет и противоположная стенка в Deepcool Macube 310P. Она глухая выполнена их стали.

Продумали вопрос открытия крышек при плотной компоновке кабелей. Есть Г-образные фиксаторы, которые можно будет добавить на заднюю стенку, зажав стенки.

Лицевая панель в верхнюю под прямым углом. В отличие от рассмотренного ранее корпуса, стенка глухая. В нижней части нанесен логотип производителя.

По краям лицевой панели расположена вентиляционная решетка с металлическим фильтром. Приток воздуха к вентиляторам будет ограничен. Большая часть площади верхней крышки представляет собой вентиляционную решеткой. Она является несъемной частью крышки. При обслуживании нужно будет полностью ее снять.

На панели разъемов выведены два полноразмерных USB, два аудиоразъема, кнопка включения и перезагрузки.

Начинка

Компоновка задней части предлагает схему установки плат расширения со схемой 7+2. Так видеокарта ставится как вертикально, так и горизонтально. Шлейф подключения приобретается самостоятельно. С завода установлен вентилятор.Deepcool Macube 310P рассчитан на установку материнских плат до ATX типоразмера. В районе сокета расположено окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора.

Справа от места фиксации платы три окошка для подвода кабелей с резиновыми клапанами. Остальные отверстия идут без них.

Под установку массивных видеокарт в этом корпусе продумана опорная ножка, зафиксированная на направляющей. Она будет решать провисания.

Отсек с блоком питания и накопителями отделен Г-образной стенкой. Она же позволит спрятать все лишние кабели. С учетом стеклянной крышки будет актуально.

Стойка с двумя корзинами под жесткие диски. В нее можно поставить пару накопителей 2.5 или 3.5 дюйма. Ее можно будет полностью демонтировать.

В районе блоке питания резиновые демпферы. Под блоком питания обслуживаемый противопылевой фильтр. Мы проводили тесты с модульным Deepcool DQ 850-M V2L. Со снятой стойкой под диски доступ к нему удобнее.

Предусмотрено две отдельные съемные пластины для установки двух 2.5-дюймовых дисков на задней стороне стойки материнской платы.

Здесь также есть разветвитель для подключения четырех вентиляторов. Полезно и удобно.

Корпус позволяет установить как воздушные, так и жидкостные системы охлаждения. Радиатор 360 мм на переднюю стенку, 120 мм на заднюю. На верхней найдется место только под вентиляторы. За счет близкого расположения материнской платы радиатор с вентиляторами сюда не поместится.

Итоги по Deepcool Macube 310P