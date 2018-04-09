Обзор Deepcool RF 120 3 in 1. Набор корпусных вентиляторов с подсветкой

2018-04-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Deepcool RF 120 3 in 1; [255]
Светодиодная подсветка получила повсеместное распостранение если речь заходит про настольные компьютеры и периферию. Сегодня подобрать компоненты с RGB-подсветкой не является проблемой, при чем создание эффектной сборке не бьет по кармана, позволяя проявлять элемент творчества даже с заметными ограничениями бюджета. Не так давно в линейке Deepcool появились наборы корпусных вентиляторов с настраиваемой подсветкой Deepcool RF 120 3 in 1.

Deepcool RF 120 3 in 1

Перед началом тестирования, мы хотим объявить старт конкурса с возможностью выигрыша двух таких наборов по три вентилятора в каждом. Отправляться призы будут только по территории России. Для участия необходимо:
  • Написать свое мнение по этим вентиляторам или продуктам Deepcool в комментариях ниже, указав перед текстов порядковый номер (1, 2, 3, 4…).
  • Поделиться записью о конкурсе Вконтакте - https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_7750
Выбор победителя пройдет в прямом эфире 13 апреля в 18:00 по московскому времени. Два победителя будут определены методом рандомной выборки на основе указанных в комментариях чисел (1, 2, 3, 4…).

Deepcool RF 120 3 in 1

Эти вентиляторы уже можно приобрести в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Deepcool RF 120 3 in 1 обзор

Комплектация

Поставляются вентиляторы в компактной коробке с ярким оформлением. Приведены изображения со включенной подсветкой, данные по характеристикам и поддерживаемые технологиям.

Deepcool RF 120 3 in 1

Внутри коробки покупатель обнаружит адаптер для управления подсветкой, кабель для подключения к LED-разъему материнской платы, адаптер для подключения вентиляторов, набор винтов крепления, подробную инструкцию со схемами подключения, пластиковые стяжки.

Внешний вид

Корпус вентилятора Deepcool RF 120 выполнен из черного пластика. По краям на местах крепления установлены резиновые уплотнители.

Deepcool RF 120 3 in 1

В этой модели установлен гидравлический подшипник с высоким ресурсом службы. Скорость вращения вентиляторов варьируется в диапазоне от 500 до 15000 оборотов в минуту.

Deepcool RF 120 3 in 1

Крыльчатка выполнена из белого полупрозрачного пластика. Выбор в пользу такого материала обеспечил эффект заполняющей подсветки по всей площади.

Deepcool RF 120 3 in 1

По центру нанесен логотип производителя. На крыльчатках есть дополнительные канавки, повышающие эффективность и снижающие шум.

Deepcool RF 120 3 in 1

От каждого вентилятора отходит два кабеля. Один отвечает за работу подсветки, второй за вращение. Все провода в защитной тканевой оплетке.

Deepcool RF 120 3 in 1

Deepcool RF 120 можно подключить двумя способами. Первый способ подойдет для владельцев материнских плат со встроенным LED-разъемом. Вентиляторы так подключаются напрямую к плате и управлять подсветкой можно будет средствами разработчика платы. Так подсветка будет синхронизироваться с остальными компонентами.

Deepcool RF 120 3 in 1

Но, производитель предусмотрел и возможность самостоятельного управления подсветкой. Для этого в комплекте предусмотрен компактный пульт управления с тремя кнопками. Для его работы потребуется подача питания через SATA.

Deepcool RF 120 3 in 1

Deepcool RF 120 3 in 1

Так, подсветка будет работать даже со старыми материнскими платами. С помощью этого адаптера можно переключать цвета подсветки и изменять скорость эффектов.

Deepcool RF 120 3 in 1

В комплекте с Deepcool RF 120 предусмотрен разветвитель с четырьмя 4-пиновыми разъемами питания вентиляторов. При подключении к нему управление скоростью вращения будет групповым.

Deepcool RF 120 3 in 1

Тесты

Шум замерялся с открытым стендом на расстоянии 50 см.

Deepcool RF 120 3 in 1

Итоги по Deepcool RF 120

Золото. Выбор редакции MegaObzorНабор Deepcool RF 120 3 in 1 станет отличным выбором при поиске корпусных вентиляторов. При минимальных вложениях можно заметно оживить внешний вид корпуса или установленной системы водяного охлаждения процессора. Производитель предусмотрел несколько вариантов включения, позволяя управлять подсветкой автономно, так и синхронизировав её с остальными компонентами. И конечно же важным плюсом стал низкий уровень шума.
Deepcool RF 120 3 in 1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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