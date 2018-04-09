Обзор Deepcool RF 120 3 in 1. Набор корпусных вентиляторов с подсветкой

Светодиодная подсветка получила повсеместное распостранение если речь заходит про настольные компьютеры и периферию. Сегодня подобрать компоненты с RGB-подсветкой не является проблемой, при чем создание эффектной сборке не бьет по кармана, позволяя проявлять элемент творчества даже с заметными ограничениями бюджета. Не так давно в линейке Deepcool появились наборы корпусных вентиляторов с настраиваемой подсветкой Deepcool RF 120 3 in 1.

Написать свое мнение по этим вентиляторам или продуктам Deepcool в комментариях ниже, указав перед текстов порядковый номер (1, 2, 3, 4…).

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Перед началом тестирования, мы хотим объявить старт конкурса с возможностью выигрыша двух таких наборов по три вентилятора в каждом. Отправляться призы будут только по территории России. Для участия необходимо:Выбор победителя пройдет в прямом эфире 13 апреля в 18:00 по московскому времени. Два победителя будут определены методом рандомной выборки на основе указанных в комментариях чисел (1, 2, 3, 4…).

Deepcool RF 120 3 in 1 обзор

Эти вентиляторы уже можно приобрести в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются вентиляторы в компактной коробке с ярким оформлением. Приведены изображения со включенной подсветкой, данные по характеристикам и поддерживаемые технологиям.

Внешний вид

Внутри коробки покупатель обнаружит адаптер для управления подсветкой, кабель для подключения к LED-разъему материнской платы, адаптер для подключения вентиляторов, набор винтов крепления, подробную инструкцию со схемами подключения, пластиковые стяжки.Корпус вентилятора Deepcool RF 120 выполнен из черного пластика. По краям на местах крепления установлены резиновые уплотнители.

В этой модели установлен гидравлический подшипник с высоким ресурсом службы. Скорость вращения вентиляторов варьируется в диапазоне от 500 до 15000 оборотов в минуту.

Крыльчатка выполнена из белого полупрозрачного пластика. Выбор в пользу такого материала обеспечил эффект заполняющей подсветки по всей площади.

По центру нанесен логотип производителя. На крыльчатках есть дополнительные канавки, повышающие эффективность и снижающие шум.

От каждого вентилятора отходит два кабеля. Один отвечает за работу подсветки, второй за вращение. Все провода в защитной тканевой оплетке.

Deepcool RF 120 можно подключить двумя способами. Первый способ подойдет для владельцев материнских плат со встроенным LED-разъемом. Вентиляторы так подключаются напрямую к плате и управлять подсветкой можно будет средствами разработчика платы. Так подсветка будет синхронизироваться с остальными компонентами.

Но, производитель предусмотрел и возможность самостоятельного управления подсветкой. Для этого в комплекте предусмотрен компактный пульт управления с тремя кнопками. Для его работы потребуется подача питания через SATA.

Так, подсветка будет работать даже со старыми материнскими платами. С помощью этого адаптера можно переключать цвета подсветки и изменять скорость эффектов.

В комплекте с Deepcool RF 120 предусмотрен разветвитель с четырьмя 4-пиновыми разъемами питания вентиляторов. При подключении к нему управление скоростью вращения будет групповым.

Тесты

Шум замерялся с открытым стендом на расстоянии 50 см.

Итоги по Deepcool RF 120

Набор Deepcool RF 120 3 in 1 станет отличным выбором при поиске корпусных вентиляторов. При минимальных вложениях можно заметно оживить внешний вид корпуса или установленной системы водяного охлаждения процессора. Производитель предусмотрел несколько вариантов включения, позволяя управлять подсветкой автономно, так и синхронизировав её с остальными компонентами. И конечно же важным плюсом стал низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".