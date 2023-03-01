Обзор Deliver Us Mars. Атмосферное продолжение, но не за полный прайс

В этот раз история многогранна, не стали повторять идею с леденящей тишиной и безысходностью первой части. Героиня умеет разговаривать и в ходе приключения ее сопровождают другие персонажи. Разработчики помимо основной сюжетной линии делают постоянные отсылки в прошлое, отмечая события, которые могли повлиять на решения, принятые в настоящем.
После небольшого по продолжительности эпилога команда снаряжается в полет и игроку предлагается переключать тумблеры и крутить ручки для старта ракеты, а уже после выйти в открытый космос оценив челнок и общую красоту этой бесконечности.
Все участники мисси преследуют свои личные цели, а история Deliver Us Mars быстро оказывается сложной и многогранной, увлекая и затягивая. Забегая вперед, финал тут заставить задуматься о принятых решений, хотя и игроку тут никакой вариативности выборов не предлагается, только строгое следование сюжету.
Минусов в исполнении истории хватает. Все эти дилеммы, перед которыми стоят персонажи, «нытье» героев, дополняются плохо проработанной анимацией лиц.
Как и ранее это размеренное приключение с «коридорным» путешествием. А предлагается как интерьеры шаттла, так и сразу несколько вариантов биомов планеты Марс. В отличие от Луны здесь больше красок и разнообразия.
Заметным нововведением стал паркур с использованием ледорубов и ползанья по скалам и стенам. Первый раз, возможно, это заинтересует, но проработано все плохо, особенно в тех участках, где требуется залезть на уступы или там, где требуется прыгать между стенами. Физика, живет своей жизнью.
Второй элемент — это решение загадок с направлением энергетических лучей для открытия дверей или запуска модулей. По мере прохождения они будут усложняться, в целом же с их решением проблем возникнуть не должно, непреодолимым препятствием в путешествии не станут.