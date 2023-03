Обзор Deliver Us Mars. Атмосферное продолжение, но не за полный прайс

С проектом Deliver us Moon случайно познакомился, заметив игру в подписке PlayStation Extra. Приятная атмосфера, космос, управление ракетой и даже история, все это небольшой студии и в хорошем качестве исполнения. Поэтому после появления ее продолжения - Deliver Us Mars в предзаказе, авансом предзаказал ее поддержав студию KeokeN Interactive. Игра уже доступна на нескольких платформах, проходилась на PS5 до получения платинового трофея.

Сюжет

Сюжет является прямым продолжением, повествует он молодой астронавтке Кэти, отец которой саботировал программу передачи энергии на Землю с Луны, похитив несколько ковчегов улетев на Марс. После взросления девушка входит в команду астронавтов, которые были снаряжены для полета на Красную планету с целью возвращения украденных ковчегов.

В этот раз история многогранна, не стали повторять идею с леденящей тишиной и безысходностью первой части. Героиня умеет разговаривать и в ходе приключения ее сопровождают другие персонажи. Разработчики помимо основной сюжетной линии делают постоянные отсылки в прошлое, отмечая события, которые могли повлиять на решения, принятые в настоящем.

После небольшого по продолжительности эпилога команда снаряжается в полет и игроку предлагается переключать тумблеры и крутить ручки для старта ракеты, а уже после выйти в открытый космос оценив челнок и общую красоту этой бесконечности.

Все участники мисси преследуют свои личные цели, а история Deliver Us Mars быстро оказывается сложной и многогранной, увлекая и затягивая. Забегая вперед, финал тут заставить задуматься о принятых решений, хотя и игроку тут никакой вариативности выборов не предлагается, только строгое следование сюжету.

Геймплей

Минусов в исполнении истории хватает. Все эти дилеммы, перед которыми стоят персонажи, «нытье» героев, дополняются плохо проработанной анимацией лиц.

Как и ранее это размеренное приключение с «коридорным» путешествием. А предлагается как интерьеры шаттла, так и сразу несколько вариантов биомов планеты Марс. В отличие от Луны здесь больше красок и разнообразия.

Заметным нововведением стал паркур с использованием ледорубов и ползанья по скалам и стенам. Первый раз, возможно, это заинтересует, но проработано все плохо, особенно в тех участках, где требуется залезть на уступы или там, где требуется прыгать между стенами. Физика, живет своей жизнью.

Второй элемент — это решение загадок с направлением энергетических лучей для открытия дверей или запуска модулей. По мере прохождения они будут усложняться, в целом же с их решением проблем возникнуть не должно, непреодолимым препятствием в путешествии не станут.

Deliver Us Mars обзор

Итоги

Deliver Us Mars стала интересным продолжением приключения Deliver Us The Moon. Атмосферное исполнение космоса и путешествие по планете Марс, неспешное повествование, полная локализация на русском. Из минусов отвратительные анимации лиц персонажей, плохо реализованная физика скалолазания и в целом целесообразность его использования в игре этого жанра. Как итог игру можно будет брать только с хорошей скидкой.