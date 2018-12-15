Обзор Digma BT-04. Недорогие беспроводные наушники с магнитными чашками

Беспроводные гарнитуры не обязательно должны стоить дорого, да и не каждый готов серьезно потратиться. Плюс как показала практика, даже имея скромный бюджет, вполне реально подобрать годную гарнитуру и наслаждаться в ней длительное время любимыми композициями. Тестируемая сегодня Digma BT-04 доступна в российских магазинах за 890 рублей.

Digma BT-04 обзор

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением гарнитуры и данными по её техническим характеристикам. Внутри наушники зафиксированы в подложку из прозрачного пластика. Комплект включает силиконовые амбушюры, клипсу и документацию.

Внешний вид

Digma BT-04 относится к внутриканальному типу. Несмотря на скромную стоимость, здесь уделили внимание и внешнему виду, и удобству носки.

Используется сочетание черного и ярко-красного цвета. Часть элементов выполнена из металла. Визуально наушники производят приятное впечатление.

Внешняя сторона чашек с металлическими накладками. Внутри находятся магниты, чашки можно будет скрепить между собой, своего рода замок.

На ножке нанесены пометки по левой и правой стороне. Они достаточно легкие. Сборка проведена качественно.

Двухсоставные силиконовые амбушюры. Верхняя часть с выступом, создающим дополнительный упор в ушной раковине. Основную можно будет заменить, выбрав оптимальный размер.

Место выхода кабеля из чашек дополнительно усилено и защищено от излома и перегиба. В центральной части пластиковая дужка.

С одной из сторон находится аккумулятор, со второй блок управления. Три механические кнопки с нанесенной маркировкой. Здесь же под защитной заглушкой microUSB, используемый для восстановления заряда

Тесты

Digma BT-04 для подключения использует актуальную версию Bluetooth 4.2 с поддержкой EDR и A2DP. Встроенного аккумулятора хватает на 4.5-5 часов постоянного воспроизведения музыки. Восстанавливать заряд можно будет с PowerBank или адаптера от телефона.

Итоги по Digma BT-04

Наушники оснащены встроенным микрофоном. Звук собеседникам передает без искажений. Шумоподавления нет. Для общения в мессенджерах и телефонных вызовов вполне подойдет.Явных огрехов в качестве звучания нет. Акцент сделан на средние частоты. Басов по ощущениям недостаточно. Запас громкости достаточный для прослушивания музыки в шумных помещениях.Digma BT-04 честно отрабатывают каждый потраченный на них рубль. Удобная беспроводная гарнитура с хорошей эргономикой, привлекательным внешним видом, магнитным креплением чашек и надежной фиксацией в ушной раковине.