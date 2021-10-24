Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей

Тестируемые сегодня наушники Digma BT-11 относятся к недорогому ценовому сегменту. При этом они поддерживают режим беспроводного подключения и оснащены микрофоном. Для них заявлены до 5 часов автономной работы и совместимость с разными платформами.

Digma BT-11

Средняя стоимость – 860 рублей.

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с изображением гарнитуры. Комплект включает USB-кабель и аудиокабель, а также документацию на русском языке.

Digma BT-11

Внешний вид

Эти наушники выполнены в формате накладных. Круглые чашки и широкое оголовье.

Digma BT-11

Ожидаемо с учетом цены, в конструкции преобладает пластик. Явных огрехов при этом в качестве исполнения не наблюдается.

Digma BT-11

Оголовье с пластиковой рамой, обтянутое экокожей со вставкой из мягкой пены. Края прошиты нитками.

Digma BT-11

Есть возможность складывания чашек, уменьшая габариты и упрощая транспортировку наушников. В собранном состоянии легко помещаются в сумку.

Digma BT-11

Сами чашки фиксируются с помощью загнутой стальной проволоки. На этих направляющих можно двигать вверх и вниз, изменяя длину оголовья и подбирая оптимальную посадку под свою голову.

Digma BT-11

Внешняя поверхность чашек с софт-тач. Оно приятно тактильно, но очень быстро собирает следы пальцев и пыль. Протирать с такого покрытия проблематично.

Digma BT-11

В центре островок с логотипом бренда. По периметру вставка серого цвета. Общий внешний вид у Digma BT-11 нейтральный.

Digma BT-11

Амбушюры с мягким наполнителем. Здесь также применена экокожа. Она мягкая.

Digma BT-11

Решетку 30 мм динамика защищает ткань. Можно предположить, что со временем амбушюры будут «сыпаться». Этот тип материала подвержен износу.

Digma BT-11

На нижнем торце чашек группа механических кнопок круглой формы. С помощью них можно отвечать на входящий вызов и управлять воспроизведением, не доставая смартфон из кармана.

Digma BT-11

Зарядка встроенного аккумулятора проводится через microUSB. Отдельно выведен аудиоразъем для прямого подключения к источнику звука.

Тесты

Digma BT-11

Установлен модуль Bluetooth с базовым набором кодеков. Мы тестировали эти наушники с ноутбуком и смартфоном. Процесс соединения традиционный. Проблем в качестве соединения выявлено не было.

Digma BT-11

По звуку основной акцент на средних частотах. Басы выражены слабо, верхи не выражены. Это скорее гарнитура для выполнения рабочих задач, например прослушивания учебных материалов, аудиоподкастов и просмотра роликов со стриминговых сервисов. Посторонних шумов при воспроизведении нет.

Digma BT-11

На голове сидят удобно. Отсутствие проводов не мешает движениям головы. За счет того, что не закрывают уши полностью, нет проблем с запотеванием.

Digma BT-11

При среднем уровне громкости работают автономной около 5 часов. Восстановление заряда потребует 1.5 часа.

Digma BT-11

В завершение отметим встроенный микрофон, позволяющий ответит на звонок в мессенджерах. Он всенаправленный, из ограничений в шумном помещении общаться проблематично.

Итоги

Digma BT-11 – недорогие беспроводные наушники. Рекомендовать можно для подростков или в качестве недорого решения для удаленной работы или учебы. Легкий вес, складываемая конструкция, кнопки управления воспроизведением.
Комментарии и отзывы Digma BT-11
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