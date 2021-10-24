Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей…

Тестируемые сегодня наушники Digma BT-11 относятся к недорогому ценовому сегменту. При этом они поддерживают режим беспроводного подключения и оснащены микрофоном. Для них заявлены до 5 часов автономной работы и совместимость с разными платформами.

Комплектация

Средняя стоимость – 860 рублей.Упакованы в компактную коробку с изображением гарнитуры. Комплект включает USB-кабель и аудиокабель, а также документацию на русском языке.

Внешний вид

Эти наушники выполнены в формате накладных. Круглые чашки и широкое оголовье.

Ожидаемо с учетом цены, в конструкции преобладает пластик. Явных огрехов при этом в качестве исполнения не наблюдается.

Оголовье с пластиковой рамой, обтянутое экокожей со вставкой из мягкой пены. Края прошиты нитками.

Есть возможность складывания чашек, уменьшая габариты и упрощая транспортировку наушников. В собранном состоянии легко помещаются в сумку.

Сами чашки фиксируются с помощью загнутой стальной проволоки. На этих направляющих можно двигать вверх и вниз, изменяя длину оголовья и подбирая оптимальную посадку под свою голову.

Внешняя поверхность чашек с софт-тач. Оно приятно тактильно, но очень быстро собирает следы пальцев и пыль. Протирать с такого покрытия проблематично.

В центре островок с логотипом бренда. По периметру вставка серого цвета. Общий внешний вид у Digma BT-11 нейтральный.

Амбушюры с мягким наполнителем. Здесь также применена экокожа. Она мягкая.

Решетку 30 мм динамика защищает ткань. Можно предположить, что со временем амбушюры будут «сыпаться». Этот тип материала подвержен износу.

На нижнем торце чашек группа механических кнопок круглой формы. С помощью них можно отвечать на входящий вызов и управлять воспроизведением, не доставая смартфон из кармана.

Тесты

Зарядка встроенного аккумулятора проводится через microUSB. Отдельно выведен аудиоразъем для прямого подключения к источнику звука.

Установлен модуль Bluetooth с базовым набором кодеков. Мы тестировали эти наушники с ноутбуком и смартфоном. Процесс соединения традиционный. Проблем в качестве соединения выявлено не было.

По звуку основной акцент на средних частотах. Басы выражены слабо, верхи не выражены. Это скорее гарнитура для выполнения рабочих задач, например прослушивания учебных материалов, аудиоподкастов и просмотра роликов со стриминговых сервисов. Посторонних шумов при воспроизведении нет.

На голове сидят удобно. Отсутствие проводов не мешает движениям головы. За счет того, что не закрывают уши полностью, нет проблем с запотеванием.

При среднем уровне громкости работают автономной около 5 часов. Восстановление заряда потребует 1.5 часа.

Итоги

В завершение отметим встроенный микрофон, позволяющий ответит на звонок в мессенджерах. Он всенаправленный, из ограничений в шумном помещении общаться проблематично.Digma BT-11 – недорогие беспроводные наушники. Рекомендовать можно для подростков или в качестве недорого решения для удаленной работы или учебы. Легкий вес, складываемая конструкция, кнопки управления воспроизведением.