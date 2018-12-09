Обзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плеером

В конце октября компания Digma выпустила сразу несколько беспроводных гарнитур, среди которых была и Digma BT-14, которую мы сегодня детально изучим. Несмотря на стоимость в 990 рублей эта модель оснащена модулем Bluetooth 4.2 с поддержкой EDR. Уменьшено количество помех во время телефонных разговоров и улучшено энергопотребление. Она совместима со смартфонами, настольными ПК, консолями и SMART TV.

Digma BT-14 обзор

Она уже находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает наушники в коробке из плотного картона со списком ключевых характеристик и изображением наушников. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, а также документацию.

Внешний вид

Доступна Digma BT-14 в черном и белом вариантах исполнения. Основным материалом корпуса является пластик с софт-тач покрытием.

Механизм фиксации чашек к оголовью, позволяет сложить наушники пополам, уменьшив объем занимаемого места в сумке. Сборка хорошая, визуально конструкция не выглядит хлипкой.

Круглые чашки фиксируются жестко. Используются амбушюры из экокожи с мягким наполнителем.

На внешний периметр левой чашки нанесен логотип производителя. Справа блок управления, состоящий из кнопок изменения громкости, перемотки, включения и ответа на входящий вызов.

У каждой кнопки есть небольшой выступ, упрощающий позиционирование нужной кнопки. Разобраться с управлением будет не сложно.

На боковой грани находится слот для карты памяти формата microSD, аудиоразъем под проводную передачу звука, microUSB для зарядки.

Тесты

Оголовье у Digma BT-14 широкое. Внутри прорезиненная мягкая вставка. Пользователь сможет изменять длину оголовья, направляющие пластиковые.Для беспроводного подключения используется модуль Bluetooth 4.2+EDR, связь со смартфоном стабильна на расстоянии до 10 метров. Процесс подключения традиционный, одновременно можно поддерживать связь с двумя устройствами. Поддержки AptX кодека ожидаемо нет.

Итоги по Digma BT-14

Еще одним вариантом является проводная передача звука. Так можно будет подключить наушники к плееру или геймпаду консоли. Провод уже идет в комплекте. Важно отметить, что наушники Digma BT-14 сами оснащены встроенным медиаплеером, считывающим файлы с установленной карты памяти. Читаются популярные форматы. Осуществлять навигацию можно будет с помощью кнопок на чашке.Есть встроенный микрофон. Чувствительность хорошая. Голос передает без искажений. Наушники могут использоваться для общения в мессенджерах и ответа на входящие вызовы. Звуковая сцена с акцентом на средние частоты. Басы мягкие, без перенасыщения. Высоких частот не хватает. Уровень максимальной громкости средний.Аккумулятора с емкостью 180 мАч хватает примерно на 5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Зарядка проводится с помощью распространённого microUSB кабеля.Digma BT-14 хорошо оснащенные беспроводные наушники, предлагающие два варианта подключения и встроенный MP3-плеер. Удобная конструкция, хорошая автономность, управление, аккуратный внешний вид.