Обзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игр

С аксессуарами, носимой электроникой, ноутбуками и периферией под брендом DIGMA мы уже знакомились в течение нескольких лет. Нареканий и серьезных проблем с ними за это время не было, хорошее сочетание технического оснащения и стоимости. Не так давно они расширили модельный ряд, представив сразу несколько мониторов.

Digma DM-MONF2710

И сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации Digma DM-MONF2710 с популярной диагональю 27-дюймов и IPS-дисплеем. Средняя стоимость – 13300 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона с изображением монитора и списком его ключевых особенностей. В частности, тут можно обратить внимание на игровые профили и FreeSync с частотой обновления до 75 Гц.

Digma DM-MONF2710

Комплект включает подставку, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Digma DM-MONF2710

Digma DM-MONF2710 обзор

Внешний вид

Для начала эксплуатации нужно будет определиться со способом установки на рабочем столе. По умолчанию и без дополнительных расходов – подставка из комплекта.

Digma DM-MONF2710

Выполнена она в виде центральной стойки цилиндрической формы и направленных в сторону лучей. Собирается быстро.

Digma DM-MONF2710

Место крепления на тыльной части закрывается декоративной заглушкой. Общий внешний вид с ней стильный и аккуратный.

Digma DM-MONF2710

Хорошо смотрится в домашнем или офисном интерьере. Это же касается выдержанного стиля лицевой панели.

Digma DM-MONF2710

Нижняя ее грань с текстурой под шлифованный металл. А боковые рамки при этом узкие. Вполне можно будет рассматривать в рамках сеттинга из нескольких таких мониторов.

Digma DM-MONF2710

Возвращаясь к подставке, Digma DM-MONF2710 на ней можно только наклонять вперед и назад. Регулировки по высоте размещения и портретного режима тут нет.

Digma DM-MONF2710

Вместо подставки можно использовать кронштейн 75х75 мм. Винтовые разъемы расположены на тыльной стороне в утолщении. С учетом легкого веса в 4.5 кг, обеспечивается широкая совместимость, включая кронштейны с газлифтом.

Digma DM-MONF2710

Панель разъемов у монитора включает HDMI 1.4, DisplayPort, VGA и аудиовыход. Встроенных динамиков нет.

Digma DM-MONF2710

Блок питания у монитора внешний. Для него заявлена максимальная потребляемая мощность до 36 Вт.

Digma DM-MONF2710

Управляется при помощи пятипозиционного джойстика с синей подсветкой. Находится он на правой грани.

Digma DM-MONF2710

Оснащен Digma DM-MONF2710 матрицей IPS с диагональю 27-дюймов. Разрешение Full HD.

Digma DM-MONF2710

Его мы использовали для выполнения рабочих задач. Читать и печатать удобно. Подсветка равномерна, хорошо проведены заводские настройки.

Digma DM-MONF2710

Частота в 75 Гц и FreeSync дают возможность рассматривать его также для игр. А с учетом того, что с текущими ценами высокое разрешение и увеличенные до 144 кадров частоты теперь удел премиального сегмента, вполне как подойдет и как недорогой игровой монитор.

Digma DM-MONF2710

Угла обзора широкие. Искажения и мерцания не замечено. Максимальный уровень яркости для него заявлен на отметке 250 кд/м2.

Настройки

Меню управления на русском языке. Включает шесть владок. Регулируется яркость, и контраст. Режим разгона матрицы.

Digma DM-MONF2710

Изменение положения меню. Корректировка формата изображения.

Digma DM-MONF2710

Несколько вариантов цветовых профилей. Регулировка по трем каналам в отдельности при выборе ручного.

Digma DM-MONF2710

Включение FreeSync. Выбор выхода изображения. Изменение громкости для наушников.

Digma DM-MONF2710

Тесты

Digma DM-MONF2710

Digma DM-MONF2710

Digma DM-MONF2710

Digma DM-MONF2710

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDigma DM-MONF2710 – недорогой 27-дюймовый IPS-монитор с узкими боковыми рамками. Рассматривать можно в качестве решения для выполнения рабочих задач, внешнего монитора для ноутбука, а также как недорогой монитор под игры, включая консоль Xbox Series S. Разный тип разъемов для подключения источника сигнала, стальная подставка, FreeSync с частотой до 75 Гц. Не устроить может ограниченная эргономика комплектной подставки.
Digma DM-MONF2710 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Digma DM-MONF2710
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