Обзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игр

И сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации Digma DM-MONF2710 с популярной диагональю 27-дюймов и IPS-дисплеем. Средняя стоимость – 13300 рублей.
Комплект включает подставку, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Выполнена она в виде центральной стойки цилиндрической формы и направленных в сторону лучей. Собирается быстро.
Место крепления на тыльной части закрывается декоративной заглушкой. Общий внешний вид с ней стильный и аккуратный.
Хорошо смотрится в домашнем или офисном интерьере. Это же касается выдержанного стиля лицевой панели.
Нижняя ее грань с текстурой под шлифованный металл. А боковые рамки при этом узкие. Вполне можно будет рассматривать в рамках сеттинга из нескольких таких мониторов.
Возвращаясь к подставке, Digma DM-MONF2710 на ней можно только наклонять вперед и назад. Регулировки по высоте размещения и портретного режима тут нет.
Вместо подставки можно использовать кронштейн 75х75 мм. Винтовые разъемы расположены на тыльной стороне в утолщении. С учетом легкого веса в 4.5 кг, обеспечивается широкая совместимость, включая кронштейны с газлифтом.
Панель разъемов у монитора включает HDMI 1.4, DisplayPort, VGA и аудиовыход. Встроенных динамиков нет.
Блок питания у монитора внешний. Для него заявлена максимальная потребляемая мощность до 36 Вт.
Управляется при помощи пятипозиционного джойстика с синей подсветкой. Находится он на правой грани.
Оснащен Digma DM-MONF2710 матрицей IPS с диагональю 27-дюймов. Разрешение Full HD.
Его мы использовали для выполнения рабочих задач. Читать и печатать удобно. Подсветка равномерна, хорошо проведены заводские настройки.
Частота в 75 Гц и FreeSync дают возможность рассматривать его также для игр. А с учетом того, что с текущими ценами высокое разрешение и увеличенные до 144 кадров частоты теперь удел премиального сегмента, вполне как подойдет и как недорогой игровой монитор.
Угла обзора широкие. Искажения и мерцания не замечено. Максимальный уровень яркости для него заявлен на отметке 250 кд/м2.
Изменение положения меню. Корректировка формата изображения.
Несколько вариантов цветовых профилей. Регулировка по трем каналам в отдельности при выборе ручного.
Включение FreeSync. Выбор выхода изображения. Изменение громкости для наушников.