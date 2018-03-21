Обзор Digma EVE 1402. Ноутбук с Intel Atom и отсеком под жесткий диск

2018-03-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma EVE 1402; [278]
Intel хоть и запоздало, но приняли решение о выходе на рынок носимых устройств. Смартфоны, планшеты и ноутбуки, все это сейчас стало доступно с довольно привлекательным ценником относительно решений конкурентов со схожими характеристиками, построенными на платформах Qualcomm и MediaTek. Довольно интересным стал сегмент недорогих ноутбуков на Intel Atom, они легче и быстрее, чем ранее выпущенные нетбуки. В рамках «Лаборатории» мы уже изучали как классические решения, так и трансформеры. Сегодня продолжая изучение актуальных моделей, в центре внимания новинка Digma EVE 1402, особенностью которого стала возможность расширения памяти при помощи 2.5-дюймового жесткого диска.

Digma EVE 1402

К моменту публикации средняя стоимость этого ноутбука составляет 12990 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Digma EVE 1402 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри устройство защищено от возможных повреждений при транспортировке.

Digma EVE 1402

Комплект включает зарядное устройство, инструкцию и гарантийный талон.

Digma EVE 1402

Внешний вид

Форм-фактор у Digma EVE 1402 стандартный, моноблок в прямоугольном неразборном корпусе. Выполнен в корпусе из пластика с матовым покрытием.

Digma EVE 1402

Внешние поверхности за счет текстуры и серебристого цвета не подвержены загрязнению следами пальцев и хорошо скрывают возможные царапины, полученные в ходе эксплуатации.

Digma EVE 1402

В механизме открытия крышки используется шарнир с достаточным уровнем жесткости, обеспечивающим устойчивое расположение и отсутствие качания при активной печати.

Digma EVE 1402

На левой грани сгруппированы скоростной USB-разъем, порт питания, microHDMI для вывода изображения на внешний монитор.

Digma EVE 1402

Справа два USB 2.0, аудиовыход 3.5мм, сетевой порт RJ-45, слот для карты памяти microSD.

Digma EVE 1402

Теперь предлагаем перейти к одной из ключевых особенностей Digma EVE 1402, касающейся наличии отдельного отсека под 2.5 жесткий диск. Выведена отдельная крышка, фиксируемая при помощи двух винтов.

Digma EVE 1402

Для установки жесткого диска не потребуется полный съем крышки. Поддерживаются накопители с толщиной, не превышающей 7 мм. Это первый ноутбук такого класса с наличием этой опцией, остальные ограничиваются только слотом под карту памяти.

Digma EVE 1402

Также на нижней грани присутствуют четыре резиновые ножки и парная решетка динамиков, расположенных по сторонам корпуса.

Digma EVE 1402

Digma EVE 1402

При желании также есть возможность получения полного доступа к содержимому, сняв нижнюю крышку полностью.

Digma EVE 1402

Можно обратить внимание на массивный медный радиатор, установленный на процессоре, закрывающий всю площадь печатной платы. Активный вентилятор отсутствует, как и проблемы с загрязнением пылью в будущем и шумом при продолжительной нагрузке.

Digma EVE 1402

Блок клавиатуры у Digma EVE 1402 со стандартным набором клавиш. Островные с небольшим зазором между ними, ход средний, шум при быстрой печати отсутствует. Одна из кнопок выполняет функцию включения.

Digma EVE 1402

Тачпад чувствительный. Пара скрытых кнопок. Поддерживается управление жестами. Экран в этой модели не сенсорный.

Начинка

Построен ноутбук на базе процессора intel atom x5 z8350 с тактовой частотой 1.44 Гц и 1.92 ГГц в режиме Turbo. Встроенная графика Intel HD Graphics 400. Доступны 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Напомним, что внутреннюю память можно расширить заметно при помощи жесткого диска и карты памяти.

Digma EVE 1402

Работает интерфейс быстро и плавно. Уровня быстродействия достаточно для воспроизведения видео в высоком разрешении, просмотра роликов на Youtube и открытия нескольких вкладок в браузере.

Digma EVE 1402

Можно поиграть в такие игры, как World of Tanks Blitz и Modern Combat 5. Есть Bluetooth 4.0 и однодиапазонный Wi-Fi.

Digma EVE 1402

Экран

Установлен 14.1-дюймовый дисплей с разрешением 1366 на 768 пикселей. Это TN-матрица с ограничениями по углу обзора. Поверхность экрана матовая. На солнце экран бликует, явно не хватает яркости. Цветовая гамма ближе к холодному спектру. Картинка контрастная.

Digma EVE 1402

Софт

Предустановлена лицензионная операционная система Windows 10 без посторонних включений. В очередной раз описывать интерфейс вряд ли стоит. Система хорошо известна пользователям и за время своего существования успела получить ряд ключевых обновлений. Устанавливать можно приложения как с магазина, так и загружая вручную, ограничения не ставятся.

Digma EVE 1402

Аккумулятор

За автономность отвечает батарея с емкостью 8000 мАч. На зарядку комплектным адаптером уходит около четырех часов. Час игры с максимальной яркостью израсходовал 30% батареи. Час просмотра видео в разрешении HD – 22%. При средних нагрузка с доступом к сети можно проработать до 9-10 часов.

Итоги по Digma EVE 1402

Digma EVE 1402 – неприхотливая рабочая лошадка, созданная для выполнения повседневных задач. Ноутбук отлично справляется с классическими сценариями эксплуатации, включая интернет-серфинг, работу с таблицами и файлами. Как игровой его рассматривать его не стоит. К плюсам отнесем хорошую автономность, полноценный функционал ноутбука, бесшумную работу, отсек под жесткий диск и качество исполнения.

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