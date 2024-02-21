Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F

Линейка игровых мониторов Progress от Digma включает 22-, 24- и 27-дюймовые модели с поддержкой частоты обновления 100 Гц. Это доступные решения для игр с технологией улучшения изображения AMD FreeSync и повседневной работы. Одну из моделей мы детально изучили, проведя тестирование Digma Progress 27P501F с 27-дюймовой Full HD матрицей IPS.

Комплектация

Коробка выполнена из неокрашенного картона с пластиковой ручкой для переноски. Комплект включает разобранную подставку, кабель HDMI, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Digma Progress 27P501F обзор

Внешний вид

Перед эксплуатацией необходимо будет определиться со способом установки. При использовании подставки ее нужно собрать. Она состоит из ровного основания и стойки.

Сборка проста. Переворачиваем основание и закрепляем к нему стойку при помощи пары винтов. Можно обратить внимание на то, что основа из стали.

На спинку монитора ставится в паз. Возможности регулировки у нее ограничены только наклоном вперед и назад, высота не меняется. Вместо нее также можно использовать VESA кронштейн.

Внешнее исполнение аккуратное. Это корпус из пластика черного цвета с узкими боковыми рамками.

Органы управления у Digma Progress 27P501F на нижнем торце. Это пять кнопок, с помощью них идет навигация и взаимодействие с меню.

Панель разъемов включает HDMI, DisplayPort и VGA. Эксплуатировать модель можно с актуальными и уже устаревшими видеокартами. Блок питания внешний, выполнен в виде адаптера, подключаемого к розетке.

Есть встроенная пара динамиков, которая вполне решает задачу вывода звука в повседневной работе. Но для игр их будет недостаточно.

Соотношение сторон у установленной здесь матрицы 16:9. Это IPS с разрешением 1920х1080 пикселей. IPS-матрица с широкими углами обзора.

Настройки

На разъемах HDMI и DisplayPort частота обновления до 100 Гц, на VGA – 75 Гц. Эта модель G-SYNC совместима, есть возможность синхронизации частоты кадров, это позволяет подстроить работу с текущим уровнем быстродействия. Поддерживает AMD FreeSync, технологию Low Blue Light и Flicker Free.Меню OSD разделено на шесть вкладок. Опции автоматического отключения монитора при отсутствии активности, разгон матрицы.

Ручной выбор источника звука, громкость встроенных динамиков.

Уровень яркости и контрастности. Включение Low Blue и DCR. Выбор режима работы. включение FreeSync. Меняем

Тесты

Ручное изменение цветового баланса. HDR.Digma Progress 27P501F эксплуатировался основное время с компьютером. Это отличный вариант для повседневной работы. Для игр хорошим подспорьем стала поддержка адаптивной частоты, особенно будет актуально с видеокартами начального и среднего уровня, позволяя компенсировать нехватку быстродействия.

Мы провели изучение работы матрицы при помощи калибратора. Производитель заявляет о пиковой яркости в 300 кд/м2. С синхронизацией частоты кадра результат был на уровне 256 кд/м2.

Соответствие цветовому охвату sRGB – 98%, AdobeRGB – 80%.

Замерили градацию тонов и шкалу серого.

Итоги

Digma Progress 27P501F – недорогой игровой монитор с IPS-матрицей, поддерживающей синхронизируемую частоту до 100 Гц и профили для видеокарт NVIDIA, AMD. Порты ввода с поддержкой актуальных и устаревших источников изображения, встроенные динамики, узкие боковые рамки, широкие углы обзора. Из минусов отметим ограниченную эргономику комплектной подставки.