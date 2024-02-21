Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F

Линейка игровых мониторов Progress от Digma включает 22-, 24- и 27-дюймовые модели с поддержкой частоты обновления 100 Гц. Это доступные решения для игр с технологией улучшения изображения AMD FreeSync и повседневной работы. Одну из моделей мы детально изучили, проведя тестирование Digma Progress 27P501F с 27-дюймовой Full HD матрицей IPS.

Digma Progress 27P501F

Комплектация

Digma Progress 27P501F

Коробка выполнена из неокрашенного картона с пластиковой ручкой для переноски. Комплект включает разобранную подставку, кабель HDMI, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Digma Progress 27P501F

Digma Progress 27P501F обзор

Внешний вид

Перед эксплуатацией необходимо будет определиться со способом установки. При использовании подставки ее нужно собрать. Она состоит из ровного основания и стойки.

Digma Progress 27P501F

Сборка проста. Переворачиваем основание и закрепляем к нему стойку при помощи пары винтов. Можно обратить внимание на то, что основа из стали.

Digma Progress 27P501F

На спинку монитора ставится в паз. Возможности регулировки у нее ограничены только наклоном вперед и назад, высота не меняется. Вместо нее также можно использовать VESA кронштейн.

Digma Progress 27P501F

Внешнее исполнение аккуратное. Это корпус из пластика черного цвета с узкими боковыми рамками.

Digma Progress 27P501F

Органы управления у Digma Progress 27P501F на нижнем торце. Это пять кнопок, с помощью них идет навигация и взаимодействие с меню.

Digma Progress 27P501F

Панель разъемов включает HDMI, DisplayPort и VGA. Эксплуатировать модель можно с актуальными и уже устаревшими видеокартами. Блок питания внешний, выполнен в виде адаптера, подключаемого к розетке.

Digma Progress 27P501F

Есть встроенная пара динамиков, которая вполне решает задачу вывода звука в повседневной работе. Но для игр их будет недостаточно.

Digma Progress 27P501F

Соотношение сторон у установленной здесь матрицы 16:9. Это IPS с разрешением 1920х1080 пикселей. IPS-матрица с широкими углами обзора.

Digma Progress 27P501F

На разъемах HDMI и DisplayPort частота обновления до 100 Гц, на VGA – 75 Гц. Эта модель G-SYNC совместима, есть возможность синхронизации частоты кадров, это позволяет подстроить работу с текущим уровнем быстродействия. Поддерживает AMD FreeSync, технологию Low Blue Light и Flicker Free.

Настройки

Меню OSD разделено на шесть вкладок. Опции автоматического отключения монитора при отсутствии активности, разгон матрицы.

Digma Progress 27P501F

Ручной выбор источника звука, громкость встроенных динамиков.

Digma Progress 27P501F

Уровень яркости и контрастности. Включение Low Blue и DCR. Выбор режима работы. включение FreeSync. Меняем

Digma Progress 27P501F

Ручное изменение цветового баланса. HDR.

Тесты

Digma Progress 27P501F эксплуатировался основное время с компьютером. Это отличный вариант для повседневной работы. Для игр хорошим подспорьем стала поддержка адаптивной частоты, особенно будет актуально с видеокартами начального и среднего уровня, позволяя компенсировать нехватку быстродействия.

Digma Progress 27P501F

Мы провели изучение работы матрицы при помощи калибратора. Производитель заявляет о пиковой яркости в 300 кд/м2. С синхронизацией частоты кадра результат был на уровне 256 кд/м2.

Digma Progress 27P501F

Соответствие цветовому охвату sRGB – 98%, AdobeRGB – 80%.

Digma Progress 27P501F

Замерили градацию тонов и шкалу серого.

Digma Progress 27P501F

Итоги

Digma Progress 27P501F – недорогой игровой монитор с IPS-матрицей, поддерживающей синхронизируемую частоту до 100 Гц и профили для видеокарт NVIDIA, AMD. Порты ввода с поддержкой актуальных и устаревших источников изображения, встроенные динамики, узкие боковые рамки, широкие углы обзора. Из минусов отметим ограниченную эргономику комплектной подставки.
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Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F

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