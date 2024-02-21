Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F

Коробка выполнена из неокрашенного картона с пластиковой ручкой для переноски. Комплект включает разобранную подставку, кабель HDMI, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Сборка проста. Переворачиваем основание и закрепляем к нему стойку при помощи пары винтов. Можно обратить внимание на то, что основа из стали.
На спинку монитора ставится в паз. Возможности регулировки у нее ограничены только наклоном вперед и назад, высота не меняется. Вместо нее также можно использовать VESA кронштейн.
Внешнее исполнение аккуратное. Это корпус из пластика черного цвета с узкими боковыми рамками.
Органы управления у Digma Progress 27P501F на нижнем торце. Это пять кнопок, с помощью них идет навигация и взаимодействие с меню.
Панель разъемов включает HDMI, DisplayPort и VGA. Эксплуатировать модель можно с актуальными и уже устаревшими видеокартами. Блок питания внешний, выполнен в виде адаптера, подключаемого к розетке.
Есть встроенная пара динамиков, которая вполне решает задачу вывода звука в повседневной работе. Но для игр их будет недостаточно.
Соотношение сторон у установленной здесь матрицы 16:9. Это IPS с разрешением 1920х1080 пикселей. IPS-матрица с широкими углами обзора.
На разъемах HDMI и DisplayPort частота обновления до 100 Гц, на VGA – 75 Гц. Эта модель G-SYNC совместима, есть возможность синхронизации частоты кадров, это позволяет подстроить работу с текущим уровнем быстродействия. Поддерживает AMD FreeSync, технологию Low Blue Light и Flicker Free.
Ручной выбор источника звука, громкость встроенных динамиков.
Уровень яркости и контрастности. Включение Low Blue и DCR. Выбор режима работы. включение FreeSync. Меняем
Ручное изменение цветового баланса. HDR.
Мы провели изучение работы матрицы при помощи калибратора. Производитель заявляет о пиковой яркости в 300 кд/м2. С синхронизацией частоты кадра результат был на уровне 256 кд/м2.
Соответствие цветовому охвату sRGB – 98%, AdobeRGB – 80%.
Замерили градацию тонов и шкалу серого.