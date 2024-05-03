Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q

Коробка из плотного картона со схематичным изображением. Внутри панель и комплектующие зафиксированы в паллете из пенопласта. Комплект включает подставку в разобранном виде, HDMI-кабель, адаптер питания, документацию.
Поверхность экрана полуматовая. Нижняя рамка пластиковая и узкая. В правой части нанесена маркировка, соответствующая расположению механических кнопок на нижнем торце.
Панель разъемов расположена на задней части корпуса, все они направлены вниз, упрощая подключение и последующую аккуратную укладку питающих и интерфейсных кабелей.
Набор включает DisplayPort, два HDMI. У Digma Progress 27P501Q внешний блок питания. Также на заднюю панель по краям выведена решетка динамиков. Оснащается монитор двумя по 1 Вт каждый. Громкость не высокая и здесь они скорее для типовой работы, а для игр все равно оптимально будет сделать выбор в сторону наушников и здесь есть вывод на аудиоразъем.
Комплектная подставка состоит из основания и стойки, сборка безвинтовая. Ее возможности ограничиваются наклоном панели вперед на 20 градусов и 5 градусов назад. Вместо нее можно использовать VESA-75 кронштейн.
Оснащается монитор двумя по 1 Вт каждый. Громкость невысокая и здесь они, скорее, для типовой работы, а для игр все равно оптимально будет сделать выбор в сторону наушников, и здесь есть вывод на аудиоразъем.
За время тестов монитор эксплуатировался с настольным ПК, в котором была установлена видеокарта GeForce RTX 4070 Ti. Отдельно проверили работу с PlayStation 5, для нее нужно будет вручную выставить разрешение 1440p в настройках консоли, потому что по умолчанию она выставляет 1080p. Во всех этих сценариях пробоем и сбоев выявлено не было.
Во второй цветовая температура с ручным выбором баланса красного, зеленого и синего.
Ручной выбор входа, уровень громкости, выключение звука и сброс на заводские настройки.
Уровень яркости на практике выше заявленной отметки, калибратор зафиксировал 460 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади.