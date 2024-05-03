Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q

Провели тестирование нового игрового монитора Digma Progress 27P501Q с 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Из особенностей отмечаются Flicker Free, Low Blue Light, а также пиковая яркость 300 кд/м².

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением. Внутри панель и комплектующие зафиксированы в паллете из пенопласта. Комплект включает подставку в разобранном виде, HDMI-кабель, адаптер питания, документацию.

Digma Progress 27P501Q обзор

Внешний вид

Выполнен в безрамочном дизайне. Стильно и отлично подходит для сеттинга из нескольких таких панелей.

Поверхность экрана полуматовая. Нижняя рамка пластиковая и узкая. В правой части нанесена маркировка, соответствующая расположению механических кнопок на нижнем торце.

Панель разъемов расположена на задней части корпуса, все они направлены вниз, упрощая подключение и последующую аккуратную укладку питающих и интерфейсных кабелей.

Набор включает DisplayPort, два HDMI. У Digma Progress 27P501Q внешний блок питания. Также на заднюю панель по краям выведена решетка динамиков. Оснащается монитор двумя по 1 Вт каждый. Громкость не высокая и здесь они скорее для типовой работы, а для игр все равно оптимально будет сделать выбор в сторону наушников и здесь есть вывод на аудиоразъем.

Комплектная подставка состоит из основания и стойки, сборка безвинтовая. Ее возможности ограничиваются наклоном панели вперед на 20 градусов и 5 градусов назад. Вместо нее можно использовать VESA-75 кронштейн.

Оснащается монитор двумя по 1 Вт каждый. Громкость невысокая и здесь они, скорее, для типовой работы, а для игр все равно оптимально будет сделать выбор в сторону наушников, и здесь есть вывод на аудиоразъем.

Настройки

За время тестов монитор эксплуатировался с настольным ПК, в котором была установлена видеокарта GeForce RTX 4070 Ti. Отдельно проверили работу с PlayStation 5, для нее нужно будет вручную выставить разрешение 1440p в настройках консоли, потому что по умолчанию она выставляет 1080p. Во всех этих сценариях пробоем и сбоев выявлено не было.В меню управления Digma Progress 27P501Q помимо разделов выводится сводная информация по яркости, контрасту, частоте, разрешению и использованию адаптивной синхронизации. В первой вкладке выставляется вручную яркость и контраст, DCR и режим работы. Несколько пресетов под стандартную работу, игры и фильмы.

Во второй цветовая температура с ручным выбором баланса красного, зеленого и синего.

Ручной выбор входа, уровень громкости, выключение звука и сброс на заводские настройки.

Тесты

У Digma Progress 27P501Q хорошее качество цветопередачи, особенно с учетом того что он игровой, а не профессиональный. Согласно данным проведенных замеров, охват пространства sRGB – 100%, 95% - P3, 89% - AdobeRGB, 85% - NTSC.

Уровень яркости на практике выше заявленной отметки, калибратор зафиксировал 460 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади.

Итоги

Digma Progress 27P501Q – игровой IPS-монитор с высокой плавностью картинки и адаптивной синхронизацией NVIDIA и AMD. Безрамочное исполнение, набор интерфейсных разъемов, хорошее качество заводской настройки матрицы. Не устроить может ограниченная эргономика комплектной подставки.