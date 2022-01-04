Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch

Ожидаемо стоят заметно дешевле, в ключевых российских магазинах доступны за 3200 рублей.
Лицевая сторона часов защищена стеклом с плавным переходом в боковой торец. Нанесено покрытие, упрощающие удаление следов пальцев.
Несмотря на невысокую стоимость, каркас часов выполнен из алюминия, обеспечивая высокую жесткость и надежность конструкции. Они защищены от воды и пыли.
Обратная сторона корпуса из глянцевого пластика. В центральной части выступ с группой контактов.
Здесь же группа медных контактов с магнитным замком. В комплекте идет кредл с USB-разъемом.
Комплектуются Digma Smartline T7 ремешком черного цвета из гипоаллергенной резиной. Тут распространённый типоразмер и тип фиксации, позволяя использовать ремешки от обычных часов.
Те, что идут в комплекте подойдут пользователям разного возраста. Обхват регулируется автоматически, используется быстросъемный тип замка.
Управление сенсорное. На касания реагировали точно. Сам интерфейс адаптирован под пальцевое взаимодействие.
Работает на базе процессора IS 2806. Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0. Есть датчик сердечного ритма, термометр, оксиметр и шагомер.
Отдельный экран с просмотр данных за выбранный интервал времени.
Есть встроенный термометр. Он достаточно точный.
Датчик сердечного ритма с анализом максимальной и минимальной частоты.
Определения давления.
Замер уровня кислорода в крови. После сессии замеров можно будет просмотреть в виде сводных данных.
Набор предустановленных дисплеев. Немалая часть из них повторяет визуально те, что доступны в Apple Watch.
Выбор приложений, которые будут выводить уведомления.
Общие настройки часов и работы самого приложения.
Также можно вывести поле со всеми предустановленными приложениями.
По умолчанию выводится экран с набором информации по активности. Он похож на тот, что выводится на модификации «Nike Edition». Стиль повторяет и кольца активности.