Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch

Не секрет, что Apple Watch могут работать только как «спутник» iPhone. Но у этого дизайна есть и поклонники среди владельцев смартфонов на базе Android. Тестируемые сегодня часы Digma Smartline T7 выполнены в духе этой модели, повторяя ключевые особенности внешнего исполнения. К слову, они могут работать и на iOS, включая и вывод уведомлений от приложений.

Комплектация

Ожидаемо стоят заметно дешевле, в ключевых российских магазинах доступны за 3200 рублей.Упакованы в коробку, оформленную в минималистичном стиле. Комплект часы, ремешок, зарядный кредл, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Форма корпуса повторяет линии и общие особенности часов от Apple. Закругленная боковая грань и стилизованный механизм автоподзавода на правой грани.

Лицевая сторона часов защищена стеклом с плавным переходом в боковой торец. Нанесено покрытие, упрощающие удаление следов пальцев.

Несмотря на невысокую стоимость, каркас часов выполнен из алюминия, обеспечивая высокую жесткость и надежность конструкции. Они защищены от воды и пыли.

Обратная сторона корпуса из глянцевого пластика. В центральной части выступ с группой контактов.

Здесь же группа медных контактов с магнитным замком. В комплекте идет кредл с USB-разъемом.

Комплектуются Digma Smartline T7 ремешком черного цвета из гипоаллергенной резиной. Тут распространённый типоразмер и тип фиксации, позволяя использовать ремешки от обычных часов.

Оснащение

Те, что идут в комплекте подойдут пользователям разного возраста. Обхват регулируется автоматически, используется быстросъемный тип замка.Оснащены дисплеем с диагональю 1.54-дюйма. Установлена IPS-матрица с разрешением 240х240 пикселей. Картинка хорошо читается при прямом взгляде и наклоне часов в стороны.

Управление сенсорное. На касания реагировали точно. Сам интерфейс адаптирован под пальцевое взаимодействие.

Софт

Работает на базе процессора IS 2806. Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0. Есть датчик сердечного ритма, термометр, оксиметр и шагомер.Для настройки и начала эксплуатации нужно будет установить бесплатное приложение «V BAND», доступное для iOS и Android. После синхронизации на главный его экран будет выводиться сводная информация по активности, температуре тела и времени сна.

Отдельный экран с просмотр данных за выбранный интервал времени.

Есть встроенный термометр. Он достаточно точный.

Датчик сердечного ритма с анализом максимальной и минимальной частоты.

Определения давления.

Замер уровня кислорода в крови. После сессии замеров можно будет просмотреть в виде сводных данных.

Набор предустановленных дисплеев. Немалая часть из них повторяет визуально те, что доступны в Apple Watch.

Выбор приложений, которые будут выводить уведомления.

Интерфейс

Общие настройки часов и работы самого приложения.В память часов добавлены приложения и элементы управления. Оформлено меню в виде сетки с иконками.

Также можно вывести поле со всеми предустановленными приложениями.

Итоги

По умолчанию выводится экран с набором информации по активности. Он похож на тот, что выводится на модификации «Nike Edition». Стиль повторяет и кольца активности.Digma Smartline T7 – недорогие умные часы со знакомым внешним исполнением корпуса и оформлением интерфейса. Но интересны они не только визуальной частью, но и набором датчиков и функций мониторинга параметров здоровья.