Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch

Не секрет, что Apple Watch могут работать только как «спутник» iPhone. Но у этого дизайна есть и поклонники среди владельцев смартфонов на базе Android. Тестируемые сегодня часы Digma Smartline T7 выполнены в духе этой модели, повторяя ключевые особенности внешнего исполнения. К слову, они могут работать и на iOS, включая и вывод уведомлений от приложений.

Digma Smartline T7

Ожидаемо стоят заметно дешевле, в ключевых российских магазинах доступны за 3200 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку, оформленную в минималистичном стиле. Комплект часы, ремешок, зарядный кредл, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma Smartline T7

Внешний вид

Форма корпуса повторяет линии и общие особенности часов от Apple. Закругленная боковая грань и стилизованный механизм автоподзавода на правой грани.

Digma Smartline T7

Лицевая сторона часов защищена стеклом с плавным переходом в боковой торец. Нанесено покрытие, упрощающие удаление следов пальцев.

Digma Smartline T7

Несмотря на невысокую стоимость, каркас часов выполнен из алюминия, обеспечивая высокую жесткость и надежность конструкции. Они защищены от воды и пыли.

Digma Smartline T7

Обратная сторона корпуса из глянцевого пластика. В центральной части выступ с группой контактов.

Digma Smartline T7

Здесь же группа медных контактов с магнитным замком. В комплекте идет кредл с USB-разъемом.

Digma Smartline T7

Комплектуются Digma Smartline T7 ремешком черного цвета из гипоаллергенной резиной. Тут распространённый типоразмер и тип фиксации, позволяя использовать ремешки от обычных часов.

Digma Smartline T7

Те, что идут в комплекте подойдут пользователям разного возраста. Обхват регулируется автоматически, используется быстросъемный тип замка.

Оснащение

Оснащены дисплеем с диагональю 1.54-дюйма. Установлена IPS-матрица с разрешением 240х240 пикселей. Картинка хорошо читается при прямом взгляде и наклоне часов в стороны.

Digma Smartline T7

Управление сенсорное. На касания реагировали точно. Сам интерфейс адаптирован под пальцевое взаимодействие.

Digma Smartline T7

Работает на базе процессора IS 2806. Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0. Есть датчик сердечного ритма, термометр, оксиметр и шагомер.

Софт

Для настройки и начала эксплуатации нужно будет установить бесплатное приложение «V BAND», доступное для iOS и Android. После синхронизации на главный его экран будет выводиться сводная информация по активности, температуре тела и времени сна.

Digma Smartline T7

Отдельный экран с просмотр данных за выбранный интервал времени.

Digma Smartline T7

Есть встроенный термометр. Он достаточно точный.

Digma Smartline T7

Digma Smartline T7

Датчик сердечного ритма с анализом максимальной и минимальной частоты.

Digma Smartline T7

Определения давления.

Digma Smartline T7

Замер уровня кислорода в крови. После сессии замеров можно будет просмотреть в виде сводных данных.

Digma Smartline T7

Набор предустановленных дисплеев. Немалая часть из них повторяет визуально те, что доступны в Apple Watch.

Digma Smartline T7

Выбор приложений, которые будут выводить уведомления.

Digma Smartline T7

Общие настройки часов и работы самого приложения.

Интерфейс

В память часов добавлены приложения и элементы управления. Оформлено меню в виде сетки с иконками.

Digma Smartline T7

Также можно вывести поле со всеми предустановленными приложениями.

Digma Smartline T7

По умолчанию выводится экран с набором информации по активности. Он похож на тот, что выводится на модификации «Nike Edition». Стиль повторяет и кольца активности.

Итоги

Digma Smartline T7 – недорогие умные часы со знакомым внешним исполнением корпуса и оформлением интерфейса. Но интересны они не только визуальной частью, но и набором датчиков и функций мониторинга параметров здоровья.
Комментарии и отзывы Digma Smartline T7
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