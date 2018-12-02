Обзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофоном

2018-12-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma TWS-03; [391]
Наушники Apple Airpods открыли новый сегмент беспроводных наушников. И если короткое время такой исполнение с полным отсутствием проводов было актуальным, то сейчас подобрать такие модели и в более скромном ценовом сегменте. Но у таких решений есть еще и весомое преймущество в виде поддержки разных платформ, включая Android. Тестируемые сегодня наушники Digma TWS-03 относятся к таким решениям.

Digma TWS-03

Они уже доступны в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает наушники в коробке из плотного картона с изображением наушников и данными по техническим характеристикам. Комплект включает сменные силиконовые амбушюры, кабель USB, док-станцию и документацию.

Digma TWS-03

Внешний вид

Выполнены наушники в компактном и стильном корпусе из черного пластика. На внешней части темно-синяя вставка и замысловатый рисунок.

Digma TWS-03

Форма Digma TWS-03 повторяет форму ушного канала и раковины, благодаря чему в одетом положении они практически не выступаю и не мешая при резких движениях.

Digma TWS-03

Владелец сможет выбрать между несколькими размерами силиконовых амбушюр, обеспечив комфортное прилегание.

Digma TWS-03

Хранить и заряжать наушники будет необходимо в комплектной док-станции. Пластиковый корпус с полупрозрачной крышкой.

Digma TWS-03

Внутри посадочные места под две чашки с контактной группой. Дополнительно наушники фиксируются при помощи магнитов.

Digma TWS-03

По центру светодиодный индикатор, отображающий процесс зарядки. Подключается он к microUSB. В комплекте нет адаптера, подойдет любой от телефона.

Тесты

Для сопряжения со смартфоном используется Bluetooth. Связь стабильна на расстоянии 10 метров. Использовать можно парно или по отдельности. В ходе эксплуатации, мы подключали наушники не только к смартфону, но и SMART телевизору. Отличный вариант, когда хочется посмотреть двоём вечером фильм, не разбудив детей и не мешая окружающим.

Digma TWS-03

При включении произносятся голосовые подсказки на русском языке. Звучат хорошо, основной акцент на средних частотах. По ощущениям не хватает басов. Максимальный уровень громкости высокий.

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов. Микрофон чувствительный, голос передается без искажений. Встроенного аккумулятора хватит на 2 часа беспрерывного воспроизведения музыки, в режиме ожидания около 4 часов. Отдельный аккумулятор есть в зарядной станции.

Итоги по Digma TWS-03

Digma TWS-03 интересный вариант при поиске Bluetooth стереогарнитуры. Главной особенностью этой модели является отсутствие проводного подключения между чашками. В комплекте есть несколько сменных амбушюр и зарядная док-станция. Не устроить может звуковая сцена со слабо выраженными низкими частотами.

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