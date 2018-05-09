Обзор Dodocool DA156. Беспроводные наушники с сенсорным управлением

Героем сегодняшнего обзора будут беспроводные наушники от китайского производителя Dodocool DA156. Эти наушники несмотря на невысокую стоимость относительно предложений от местных компаний, поддерживают сенсорное управление, имеют защиту от попадания влаги и имеют стильный дизайн. Также заявлены поддержка голосовых помощников Siri или Google Assistant.

Dodocool DA156 обзор

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Комплектация

Поставляются Dodocool DA156 в коробке из не окрашенного картона. Внутри покупатель обнаружит жесткий чехол, сменные силиконовые амбушюры, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

В оформлении Dodocool DA156 используется сочетание черного глянца и агрессивного красного цвета. Выглядят стильно и молодежно.

Прямоугольные чаши с закругленными углами. На внешнюю стороны чашек нанесен мелкоячеистый рисунок, расположен он в районе сенсорных зон, отвечающих за управление.

Каналы динамиков расположены под углом. Используются сменные силиконовые амбушюры. В комплекте есть две пары с разными размерами, позволяя подобрать оптимальный размер под свои уши.

К верхней зоне чашек прикрепляются Г-образные крючки, улучшающие эргономику во время ношения и исключающие риск самопроизвольного извлечения чашек.

Между собой чашки соединены несъемный ленточным кабелем красного цвета. Места выхода дополнительно усилены и защищены от излома.

Длины кабеля достаточно для свободной укладки его за шеей. На одной из чашек расположен скрытый под резиновой заглушкой microUSB-разъем, используемый для зарядки.

Касаясь внешней стороны чашек пальцами можно изменять громкость воспроизведения треков, отвечать на входящие вызовы, переключать треки. Место расположение зоны отмечено на чашке. Привыкнуть к управлению не сложно, жесты и способы взаимодействия подробно описаны в комплектной инструкции.

Тесты

Для тех, кто привык к взаимодействию с голосовым помощником будет полезна функция его вызова при длительном касании к сенсорной зоне.В Dodocool DA156 установлен чип Microchip IS 2021S, поддерживающий передачу и обработку стереозвука в высоком качестве с минимальными задержками. Звучат наушники не плохо, здесь нет каких-либо изыском, но и огрехов не наблюдается. Подойдут наушники под музыкальные композиции различных жанров.

Встроенный микрофон позволит отвечать на входящие голосовые вызовы. При чем в этой модели есть еще и система шумоподавления CVC 6.0. Как итог микрофон передает чистый звук без постороннего шума.

В плане эргономики нареканий нет. Носить удобно. Длительные сессии не вызывают усталости и дискомфорта. Наличие защиты класса IPX5, позволит эксплуатировать эти наушники в дождливую погоду, в поездках на велосипеде или пробежках.

Встроенного аккумулятора хватает на 7-8 часов автономной работы в зависимости от выставленного уровня громкости. Поддерживается режим энергосбережения при отсутствии активности более, чем в течение 5 минут.

Итоги по Dodocool DA156

Dodocool DA156 в своем ценовом сегменте предлагает отличный набор возможностей, длительное время автономной работы, высокое качества начинки и исполнения. Выполненный в спортивном стиле корпус соответствует классу защиты IPX5. К особенностям отнесем HD-микрофон, сенсорное управление и наличие в комплекте удобного чехла для переноски.