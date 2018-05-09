Обзор Dodocool DA156. Беспроводные наушники с сенсорным управлением

2018-05-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dodocool DA156; [76]
Героем сегодняшнего обзора будут беспроводные наушники от китайского производителя Dodocool DA156. Эти наушники несмотря на невысокую стоимость относительно предложений от местных компаний, поддерживают сенсорное управление, имеют защиту от попадания влаги и имеют стильный дизайн. Также заявлены поддержка голосовых помощников Siri или Google Assistant.

Dodocool DA156

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Dodocool DA156 обзор

Комплектация

Dodocool DA156

Поставляются Dodocool DA156 в коробке из не окрашенного картона. Внутри покупатель обнаружит жесткий чехол, сменные силиконовые амбушюры, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Dodocool DA156

Внешний вид

В оформлении Dodocool DA156 используется сочетание черного глянца и агрессивного красного цвета. Выглядят стильно и молодежно.

Dodocool DA156

Прямоугольные чаши с закругленными углами. На внешнюю стороны чашек нанесен мелкоячеистый рисунок, расположен он в районе сенсорных зон, отвечающих за управление.

Dodocool DA156

Каналы динамиков расположены под углом. Используются сменные силиконовые амбушюры. В комплекте есть две пары с разными размерами, позволяя подобрать оптимальный размер под свои уши.

Dodocool DA156

К верхней зоне чашек прикрепляются Г-образные крючки, улучшающие эргономику во время ношения и исключающие риск самопроизвольного извлечения чашек.

Dodocool DA156

Между собой чашки соединены несъемный ленточным кабелем красного цвета. Места выхода дополнительно усилены и защищены от излома.

Dodocool DA156

Длины кабеля достаточно для свободной укладки его за шеей. На одной из чашек расположен скрытый под резиновой заглушкой microUSB-разъем, используемый для зарядки.

Dodocool DA156

Касаясь внешней стороны чашек пальцами можно изменять громкость воспроизведения треков, отвечать на входящие вызовы, переключать треки. Место расположение зоны отмечено на чашке. Привыкнуть к управлению не сложно, жесты и способы взаимодействия подробно описаны в комплектной инструкции.

Dodocool DA156

Для тех, кто привык к взаимодействию с голосовым помощником будет полезна функция его вызова при длительном касании к сенсорной зоне.

Тесты

В Dodocool DA156 установлен чип Microchip IS 2021S, поддерживающий передачу и обработку стереозвука в высоком качестве с минимальными задержками. Звучат наушники не плохо, здесь нет каких-либо изыском, но и огрехов не наблюдается. Подойдут наушники под музыкальные композиции различных жанров.

Dodocool DA156

Встроенный микрофон позволит отвечать на входящие голосовые вызовы. При чем в этой модели есть еще и система шумоподавления CVC 6.0. Как итог микрофон передает чистый звук без постороннего шума.

Dodocool DA156

В плане эргономики нареканий нет. Носить удобно. Длительные сессии не вызывают усталости и дискомфорта. Наличие защиты класса IPX5, позволит эксплуатировать эти наушники в дождливую погоду, в поездках на велосипеде или пробежках.

Dodocool DA156

Встроенного аккумулятора хватает на 7-8 часов автономной работы в зависимости от выставленного уровня громкости. Поддерживается режим энергосбережения при отсутствии активности более, чем в течение 5 минут.

Dodocool DA156

Итоги по Dodocool DA156

Dodocool DA156 в своем ценовом сегменте предлагает отличный набор возможностей, длительное время автономной работы, высокое качества начинки и исполнения. Выполненный в спортивном стиле корпус соответствует классу защиты IPX5. К особенностям отнесем HD-микрофон, сенсорное управление и наличие в комплекте удобного чехла для переноски.

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Обзор Dodocool DA156. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор Dodocool DA156. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
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