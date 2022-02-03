Обзор Dying Light 2: Stay Human. Паркур, экшн и зомби…

Взять все лучшее от первой части, отсечь лишнее и добавить новые механики. Не это ли рецепт удачного сиквела? Насколько удачной получилась Dying Light 2: Stay Human предлагаем разобраться совместно. Ее старт прошел в начале февраля на ПК, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch. Мы ее проходили на PlayStation 5 и тут в отличие от продукта другой польской студии она была играбельной еще до запуска, хотя и отмечалось что ожидается выход сразу серии патчей.

Разбираться в хитросплетениях первой части и дополнения необходимости нет. Тут новый главный герой и новый город. События второй части проходит спустя время. Пилигрим Эйден Колдуэлл находится в поисках своей сестры. Собственно игрока не перегружают информацию и уже через короткое время раскрывают ключевые механики и дают доступ к прыжкам по крыше для перемещения по городу Вилледор.

В игре есть две ключевые фракции: выжившие и миротворцы. Каждая из фракций занимает определенные зоны в городе. По мере прохождения сюжета и занятия ключевых зданий игрок может выбрать какой из фракций будет передана эта локация. За передачу дают бонусы и оружие. При этом сама локация претерпевает визуальные изменения. Как пример, миротворцы возводят крепости и ставят массовые ловушки, выжившие добавляют элементы для ускорения перемещения по локации и могут воскресить при неудаче.

Также есть развилки в самом сюжете и несколько концовок. Плюс по мере передачи зон фракциям меняются и типы дополнительных квестов, которые выдаются. Собственно, чтобы раскрыть всю задумку сценаристов игру придется пройти как минимум два раза. И сразу отметим на PlayStation отсутствует режим «новая игра+», вместе с основной сюжетной линией придется повторно зачищать локации.

Это же касается заветной платиновой награды. Есть несколько трофеев, которые потребуют значительного времени и судя по статистике еще не были получены игроками. Среди них нахождение «раздутого» количества записей и аудиозаписей, разбросанных по всему городу.

А общей площади города тут достаточно чтобы не заскучать. Плюс почти в каждый дом можно попасть и исследовать внутри, а высотные здания еще и на нескольких уровнях. Для ускорения перемещения в Dying Light 2: Stay Human добавлен новый вид транспорта - параплан, позволяющий пролетать заметные расстояния.

В сравнение с первой частью заметно возрос темп игры. У главного героя улучшена физика и общее восприятие преодоления препятствий при паркуре. Также из изменений отметим поздний доступ к дальнобойному оружию и заметное смещение к оружию ближнего боя. Лук можно будет получить только в поздних этапах игры, а арбалет скорее всего только если выбрать основной фракцией – миротворцев. В целом это пошло игре только на пользу.

Проработали ночное время. Теперь его необязательно пропускать, скрытые зоны и локации скрывают ценный лут и дополнительные вознаграждения. А еще часть квестов работает только ночью. На начальных этапах игры жизнь ночью будет усложнять таймер заражения, время за которое требуется найти источник света или принять усилители.

На выходе получаем «песочницу», наполненную контентом различного типа. То, за что полюбили первую часть есть и здесь, паркур и экшен с зомби и выживанием. Возросший темп, смещение акцента в оружия ближнего боя, разнообразие городских локаций, повышение значимости ночного времени. Из минусов отметим обилие однообразных дополнительных квестов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".