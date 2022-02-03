Обзор Dying Light 2: Stay Human. Паркур, экшн и зомби

Взять все лучшее от первой части, отсечь лишнее и добавить новые механики. Не это ли рецепт удачного сиквела? Насколько удачной получилась Dying Light 2: Stay Human предлагаем разобраться совместно. Ее старт прошел в начале февраля на ПК, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch. Мы ее проходили на PlayStation 5 и тут в отличие от продукта другой польской студии она была играбельной еще до запуска, хотя и отмечалось что ожидается выход сразу серии патчей.

Dying Light 2: Stay Human

Разбираться в хитросплетениях первой части и дополнения необходимости нет. Тут новый главный герой и новый город. События второй части проходит спустя время. Пилигрим Эйден Колдуэлл находится в поисках своей сестры. Собственно игрока не перегружают информацию и уже через короткое время раскрывают ключевые механики и дают доступ к прыжкам по крыше для перемещения по городу Вилледор.

Dying Light 2: Stay Human

В игре есть две ключевые фракции: выжившие и миротворцы. Каждая из фракций занимает определенные зоны в городе. По мере прохождения сюжета и занятия ключевых зданий игрок может выбрать какой из фракций будет передана эта локация. За передачу дают бонусы и оружие. При этом сама локация претерпевает визуальные изменения. Как пример, миротворцы возводят крепости и ставят массовые ловушки, выжившие добавляют элементы для ускорения перемещения по локации и могут воскресить при неудаче.

Dying Light 2: Stay Human

Также есть развилки в самом сюжете и несколько концовок. Плюс по мере передачи зон фракциям меняются и типы дополнительных квестов, которые выдаются. Собственно, чтобы раскрыть всю задумку сценаристов игру придется пройти как минимум два раза. И сразу отметим на PlayStation отсутствует режим «новая игра+», вместе с основной сюжетной линией придется повторно зачищать локации.

Dying Light 2: Stay Human

Это же касается заветной платиновой награды. Есть несколько трофеев, которые потребуют значительного времени и судя по статистике еще не были получены игроками. Среди них нахождение «раздутого» количества записей и аудиозаписей, разбросанных по всему городу.

Dying Light 2: Stay Human

А общей площади города тут достаточно чтобы не заскучать. Плюс почти в каждый дом можно попасть и исследовать внутри, а высотные здания еще и на нескольких уровнях. Для ускорения перемещения в Dying Light 2: Stay Human добавлен новый вид транспорта - параплан, позволяющий пролетать заметные расстояния.

Dying Light 2: Stay Human

В сравнение с первой частью заметно возрос темп игры. У главного героя улучшена физика и общее восприятие преодоления препятствий при паркуре. Также из изменений отметим поздний доступ к дальнобойному оружию и заметное смещение к оружию ближнего боя. Лук можно будет получить только в поздних этапах игры, а арбалет скорее всего только если выбрать основной фракцией – миротворцев. В целом это пошло игре только на пользу.

Dying Light 2: Stay Human

Проработали ночное время. Теперь его необязательно пропускать, скрытые зоны и локации скрывают ценный лут и дополнительные вознаграждения. А еще часть квестов работает только ночью. На начальных этапах игры жизнь ночью будет усложнять таймер заражения, время за которое требуется найти источник света или принять усилители.

Dying Light 2: Stay Human

Золото. Выбор редакции MegaObzorНа выходе получаем «песочницу», наполненную контентом различного типа. То, за что полюбили первую часть есть и здесь, паркур и экшен с зомби и выживанием. Возросший темп, смещение акцента в оружия ближнего боя, разнообразие городских локаций, повышение значимости ночного времени. Из минусов отметим обилие однообразных дополнительных квестов.
Dying Light 2: Stay Human получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Dying Light 2: Stay Human
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