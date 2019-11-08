Обзор Dyson V11 Absolute. Лучший беспроводной пылесос 2019 года?

2019-11-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dyson V11 Absolute; [320]
Не так давно мы рассматривали очиститель воздуха Dyson Pure Hot + Cool, сегодня же героем обзора будет интеллектуальный беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute. В отличие от рассмотренного годом ранее Dyson Cyclone V10 Absolute, этот пылесос претерпел ряд изменений. Во-первых, изменилась универсальная насадка, которая теперь оснащена системой датчиков динамической нагрузки, которая, при использовании пылесоса в режиме «Авто», позволяет определять тип покрытия и подстраивает мощность всасывания. Во-вторых, мощность, как и время использования увеличились. Так же, как и в очистителе воздуха, тут появился информативный ЖК-дисплей.

Dyson V11 Absolute

К моменту публикации пылесос уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dyson V11 Absolute обзор

Комплектация

Комплект включает насадку с высоким крутящим моментом, насадку с мягким валиком, комбинированную насадку, щелевую насадку, мини-электрощетку, щетку с мягкой щетиной, щетку с жесткой щетиной, клипсу для трубы, основной блок, металлическую трубу, док-станцию, зарядное устройство и набор документации. Как итог, покупатель получает сразу семь насадок. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Dyson V11 Absolute

Внешний вид

Dyson V11 Absolute

Основные детали корпуса Dyson V11 Absolute выполнены из пластика. Внешний вид футуристичный. В оформлении преобладают темно-серые, синий и фиолетовые цвета.

Dyson V11 Absolute

Внешняя поверхность гладкая. С нее незатруднительно убирать накопившиеся в ходе эксплуатации загрязнения. Хорошо скрываются возможные царапины.

Dyson V11 Absolute

Новое поколение беспроводного пылесоса получило информативный ЖК-дисплей. На нем в ходе работы отображается текущий режим работы и примерное время уборки на оставшемся заряде аккумулятора.

Dyson V11 Absolute

Также на экран выводится информация по необходимости проведения чистки фильтров, текущие ошибки установки фильтров, и, если в пылесосе произошёл засор.

Dyson V11 Absolute

Блок контейнера выполнен из прозрачного поликарбоната. Обеспечивается визуальный контроль заполнения стакана пылесборника. Его также можно полностью снять, нажав на фиксатор и потянув сам стакан.

Dyson V11 Absolute

Продуман процесс его очистки. Собранная пыль и грязь выталкиваются сдвигом рычага на внутренней части. Исключается контакт с мусором.

Dyson V11 Absolute

Пылесос оснащен тремя микропроцессорами, отслеживающими в режиме реального времени динамическую нагрузку внутри насадки, аккумуляторной батареи и двигателе. Три уровня мощности подбираются автоматически в зависимости от типа покрытия, при использовании насадки с высоким крутящим моментом в режиме «Авто». Все это наглядно отображается на экране.

Dyson V11 Absolute

Удобная ручка для надежного хвата. В основании находится кнопка включения. Аккумулятор с увеличенной емкостью. В сравнении с прошлым поколением – пылесос работает 60 минут даже с моторизированными насадками (насадка с высоким крутящим моментом, насадка с мягким валиком и мини-электрощётка).

Dyson V11 Absolute

Труба выполнена из алюминия, окрашена в синий цвет. Внутренняя часть ровная и гладкая.

Dyson V11 Absolute

В комплекте есть док-станция для удобной парковки пылесоса на стене.

Dyson V11 Absolute

Насадки

Dyson V11 Absolute

Dyson V11 Absolute предлагает выбор из семи насадок под разные сценарии и задачи. Насадка с высоким крутящим моментом идет с валиком с нейлоновыми щетинками. Используется она для уборки ковров, эффективно удаляя въевшуюся грязь.

Dyson V11 Absolute

В этой насадке используется система с датчиками динамической нагрузки. В ходе работы идет постоянный обмен данными с микропроцессором двигателя и аккумулятора. На основе этих данных подбирается оптимальный уровень мощности для эффективного удаления загрязнений.

Dyson V11 Absolute

Насадка с мягким валиком также моторизирована. Она пригодится для уборки ламината, плитки и других типов твердых покрытий. Собирает как крупный мусор, так и мелкую пыль.

Dyson V11 Absolute

Dyson V11 Absolute

Моторизированная мини-электрощетка создана для эффективной уборки труднодоступных мест. Оптимальная для удаления шерсти домашних животных.

Dyson V11 Absolute

Щетка с мягкой насадкой используется для уборки лакированных поверхностей, аппаратуры, корпусной мебели и деликатных поверхностей.

Dyson V11 Absolute

Щелевая насадка для уборки углов и стыков мягкой мебели.

Dyson V11 Absolute

Комбинированная насадка с трансформируемой конструкцией. Оснащена нейлоновыми щетинками.

Dyson V11 Absolute

Насадки снимаются и ставятся без усилия. Можно ставить как на трубу, так и в портативном режиме. Убираться можно как дома, так и автомобиле.

Тесты

Управление Dyson V11 Absolute простое и интуитивно понятное. После установки выбранной насадки, остается нажать на единственную клавишу. Если ранее приходилось самостоятельно выбирать уровень мощности, теперь он подбирается автоматически. Понравилось появление дисплея, теперь можно наглядно контролировать не только режим уборки, но и время до сеанса зарядки.

Dyson V11 Absolute

Предлагается три режима работы:
  • АВТО – оптимальный баланс времени работы и мощности. В сочетании с насадкой с высоким крутящим моментом может автоматически корректировать мощность всасывания в зависимости от типа покрытия.
  • ТУРБО – интенсивная очистка въевшейся грязи. До 7 минут на максимальной мощности.
  • ЭКО – продолжительная уборка. В этом режиме обеспечивается до 60 минут работы.
Пылесос использует двигатель с цифровым управлением. Максимальная скорость вращения до 125 000 оборотов в минуту. Раскручивается мотор очень быстро. Шум во время работы на высоком уровне мощности умеренный и нераздражающий.

Dyson V11 Absolute

Максимальный вес вместе с установленной трубой и насадкой с высоким крутящим моментом около 2.5 кг. Он хорошо сбалансирован, перемещать его с места незатруднительно. Благодаря системе фильтрации и общей герметичности конструкции, пылесос эффективно улавливает до 99.97% частиц пыли размером до 0.3 микрон. Его можно рассматривать для уборки помещений с детьми и аллергиками.

Dyson V11 Absolute

Мы провели сравнение времени работы с V10 Absolute, разница во времени действительно заметна. На низкой мощности разница около 10 минут. На максимальной мощности разница менее заметна. В ходе обычной уборки получили прибавку около 15-20 минут, большой вклад в это внесла автоматическая корректировка мощности.

Dyson V11 Absolute

Немаловажно удобство ухода за насадками и пылесосом. Удаление собранной грязи из стакана пылесборника простое. Контакт с пылью руками исключается. Одно движение – и грязь отправляется в пакет или мусорное ведро. Насадки разборные, можно легко убрать намотанные нитки и волосы. Блок фильтров съемный и не требует замены, его нужно промывать под проточной холодной водой без использования моющих средств примерно раз в месяц и высушивать в течение 24 часов.

Итоги по Dyson V11 Absolute

Золото. Выбор редакции MegaObzorDyson V11 Absolute – лучший беспроводной пылесос среди актуальных моделей 2019 года. Он полноценно и эффективно заменяет проводные решения. Информативный ЖК-дисплей, автоматическая корректировка мощности, увеличенное время автономной работы, повышение мощности всасывания, три режима работы, семь комплектных насадок. Помимо этого отметим аккуратный внешний вид с эргономичной конструкцией, удобное удаление грязи из пылесборника, сменный аккумулятор, эффективная постмоторная фильтрация, док-станция на стену.
Dyson V11 Absolute получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Dyson V11 Absolute
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