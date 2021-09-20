Обзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушки

Средняя стоимость – 2 990 рублей.
Чаши овальной формы и классическое исполнение оголовья. Качество исполнения хорошее.
Для оголовья предусмотрена регулировка длины. Направляющая выполнена из пластика. На одной из ее сторон паз с интерфейсным кабелем.
С внутренней стороны мягкая вставка из экокожи с пенным наполнителем. Есть небольшой запас, позволяющий растягивать чашки в стороны.
Как и отмечали выше, EDIFIER W800BT Plus для зарядки используют USB-C разъем. Соответствующий кабель идет в комплекте. Из разъемов также есть аудиоразъем.
На боковой грани механические клавиши, отвечающие за изменение громкости. Они же переключают треки. Процесс управления подробно описан в комплектной инструкции.
С внешней стороны чашки еще одна клавиша, совмещенная со светодиодным индикатором активности. Она ставит воспроизведение на паузу и отвечает на входящий вызов.
Интересная геометрическая текстура на чашках. По центру логотип производителя.
Амбушюры из экокожи серого цвета. Внутри них мягкий наполнитель и аккуратный стежок нитками. Решетку динамика защищает ткань.
Из конструктивных ограничений отметим отсутствие возможность складывания чашек.
За беспроводное соединение отвечает модуль Bluetooh 5.1. Процесс сопряжения традиционный. Мы использовали эти наушники со смартфоном и ноутбуком. Проблем с качеством соединения выявлено не было.
Оснащены 40 мм драйверами. Высокая детализация звука, хорошо себя показали при воспроизведении классической музыки, рок композиций и прослушивания аудиоподкастов. Есть даже заметные басы, хоть и выраженные слабее, чем средние частоты.
В обычно сценарии эксплуатации с прослушиванием музыки днем и вечером по несколько часов зарядка не требовалась чаще одного раза в неделю. Полный цикл восстановления требует около 3 часов.