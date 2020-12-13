Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX

Вначале года на выставке CES 2020 были впервые представлены TWS-наушники Edifier GM6, позиционируемая как игровая беспроводная гарнитура. Новинка поддерживает светодиодную подсветку, сенсорное управление и кодек Qualcomm aptX. У нас появилась возможность детально изучить в паре со смартфоном OnePlus 8 Pro, поддерживающими этот кодек передачи звука в высоком качестве.

Edifier GM6

Они в скором времени станут доступны в российских магазинах.

Edifier GM6 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона, в оформлении которой сделан акцент на игровую стилистику. Стартовый набор включает зарядный кейс, USB-кабель, сменные силиконовые амбушюры, специальные амбушюры под игры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Edifier GM6

Внешний вид

Наушники изначально зафиксированы в зарядном кейсе. Он предотвращает повреждения и тряску при транспортировке. В дальнейшем будет выступать важной составляющей, осуществляя зарядку и хранение.

Edifier GM6

Полигональная крышка и основание. На боковых зонах его расположены зоны со светодиодной подсветкой. Она сейчас получила распространение в игровых аксессуарах.

Edifier GM6

Зарядка осуществляется через microUSB. С учетом даты выхода этой модели пора бы уже переходить на USB Type-C.

Edifier GM6

Внутри кейса две ниши под наушники с магнитным креплением. При открытии крышки они из него не выпадают.

Edifier GM6

Сами наушники Edifier GM6 выполнены в традиционном исполнении с вытянутой ножкой. На внешней ее стороне находится сенсорная зона, используемая для управления. В инструкции подробно описаны сценарии управления.

Edifier GM6

На касания пальцев реагирует точно. С помощью нее можно изменять громкость, переключатель треки, отвечать на входящие вызовы и ставить воспроизведение на паузу.

Edifier GM6

По центру чашек находится подсвечиваемый логотип производителя. Его цвет меняется в зависимости от текущего статуса. Ниже отверстие встроенного микрофона. Есть он на двух наушниках.

Edifier GM6

Здесь предусмотрели две отдельные пары амбушюр. Они отличаются формой. Одни оптимизированы под музыку, вторые под игры. В целом же хороший набор сменных амбушюр.

Edifier GM6

Вес у них легкий. По качеству сборки нареканий нет. Степень влагозащиты соответствует IPX5. Тренировки и ношение на улице не приведет к поломкам.

Тесты

Используется чип Qualcomm QCC3020X, он дает поддержку aptX. Напомним, для его работы нужна поддержка на смартфоне, планшете или адаптере. Активируется автоматически. Помимо него A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Это актуальный Bluetooth 5.0 со сниженным энергопотреблением и увеличенной дальностью стабильного подключения.

Edifier GM6

Звук передается без задержек. Помимо смартфона, мы также подключали наушники к настольному ПК и консоли Sony используя адаптер, CREATIVE BT-W3. При игре рассинхронизации не было. Хорошо отрабатываются низкие частоты. Есть пассивная звукоизоляция.

Edifier GM6

Микрофон даст возможность не только отвечать на входящие вызовы, но и общаться в онлайн играх. Голос передает без искажений.

Edifier GM6

В отличие от наушников с традиционным исполнением отсутствуют провода и часть с оголовьем. Нет проблем с запотеванием. Движения головы в стороны не ограничены. Из ушей при тряске и резких поворотах не выпадают. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта.

Edifier GM6

Некоторое время потребуется на освоение особенностей управления. В дальнейшем все интуитивно. Отметим возможность использования в паре или по отдельности.

Edifier GM6

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 6-7 часов работы с высоким уровнем громкости. Дальнейшая зарядка проводится в кейсе. После часа нахождения в нем получаем дальнейшие 7 часов работы. Он дает 3 полных цикла зарядки.

Итоги по Edifier GM6

Золото. Выбор редакции MegaObzorEdifier GM6 – TWS-наушники, которые можно рекомендовать не только для любителей музыки и подкастов, но и геймеров. Для улучшенного воспроизведения в играх, включая киберспортивные дисциплины, тут есть объемная сцена с позиционированием противников, низкие задержки передачи звука, длительное время автономной работы и специализированные амбушюры. К плюсам отнесем aptX кодек и сенсорное управление. Не устроить может использование microUSB в зарядном кейсе.
Edifier GM6 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Edifier GM6
Обзоры:
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
Лучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds LiteЛучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds Lite
Новости:
Redmi True Buds 2 Pro и Redmi AirDots 3 сертифицированы Bluetooth SIG

Redmi AirDots 3 был замечен на сайте Bluetooth SIG. На странице сертификации указано, что пара наушников ...
SteelSeries Arctis 7P гарнитура разработанная специально для PlayStation 5

SteelSeries - это мировой лидер в области периферийных устройств для игр, киберспорта и консолей, объявля...
Gigabyte представила игровую гарнитуру Aorus H1

Новая гарнитура Gigabyte Aorus H1 оснащена 50 мм драйверами и виртуальным объемным звуком 7.1, это обеспе...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Выбираем лучший чехол для iPad Pro 11...
Выбираем лучший чехол для iPad Pro 11После покупки планшета обязательно стоит приобрести еще и ...
Смартфон Infinix Smart HD 2021 появятся ...
Смартфон Infinix Smart HD 2021 появятся Infinix готовится выпустить на рынок Индии новый смартфон под названием Infinix Smart HD 2021. ...
Sapphire представила видеокарты семейств...
Sapphire представила видеокарты семействКомпания Sapphire представила свои видеокарты семейства NITRO+ AMD Radeon RX 6800. Видеокарты NITRO+ AMD ...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-Компания Olympus пополнила ассортимент телеобъективов моделью M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x I...
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с...
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс сТестируемая сегодня портативная колонка Sven PS-350 выполнена в формате бумбокса. Среди интересных особен...
Samsung Display начнет испытания дисплее...
Samsung Display начнет испытания дисплееКоманда разработчиков Samsung Display сделал много продвижений в области Display Tech. Недавно компания п...
Sapphire анонсировала выпуск сразу двух ...
Sapphire анонсировала выпуск сразу двух Sapphire анонсировала выпуск двух версий видеокарт Radeon RX 6800 XT Nitro и Pulse. RX 6800 XT Pulse (или...
Камера Zeiss ZX1 появилась в глобальной ...
Камера Zeiss ZX1 появилась в глобальной Сразу несколько источников сообщили о том, что уже сегодня, 29 октября, компания Zeiss выпустит в глобаль...
Galaxy M12 и Galaxy F12 сертифицированы ...
Galaxy M12 и Galaxy F12 сертифицированы Ближайшее время Samsung представит бюджетные смартфоны Galaxy M12 и Galaxy F12. Теперь эти устройства про...
Micromax может выпустить телефоны Helio ...
Micromax может выпустить телефоны Helio Согласно утечке, компания Micromax выпустит два телефона в первую неделю ноября. ...
ASUS выпустит карты на базе AMDRadeon RX...
ASUS выпустит карты на базе AMDRadeon RXКомпания ASUS анонсировала выпуск новой линейки видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе AMD Radeon 6000....
Inno3D показала видеокарту GeForce RTX 3...
Inno3D показала видеокарту GeForce RTX 3Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED. Карта получила заводской разгон, кроме т...
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor