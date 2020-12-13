Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX

Вначале года на выставке CES 2020 были впервые представлены TWS-наушники Edifier GM6, позиционируемая как игровая беспроводная гарнитура. Новинка поддерживает светодиодную подсветку, сенсорное управление и кодек Qualcomm aptX. У нас появилась возможность детально изучить в паре со смартфоном OnePlus 8 Pro , поддерживающими этот кодек передачи звука в высоком качестве.

Edifier GM6 обзор

Они в скором времени станут доступны в российских магазинах.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона, в оформлении которой сделан акцент на игровую стилистику. Стартовый набор включает зарядный кейс, USB-кабель, сменные силиконовые амбушюры, специальные амбушюры под игры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Наушники изначально зафиксированы в зарядном кейсе. Он предотвращает повреждения и тряску при транспортировке. В дальнейшем будет выступать важной составляющей, осуществляя зарядку и хранение.

Полигональная крышка и основание. На боковых зонах его расположены зоны со светодиодной подсветкой. Она сейчас получила распространение в игровых аксессуарах.

Зарядка осуществляется через microUSB. С учетом даты выхода этой модели пора бы уже переходить на USB Type-C.

Внутри кейса две ниши под наушники с магнитным креплением. При открытии крышки они из него не выпадают.

Сами наушники Edifier GM6 выполнены в традиционном исполнении с вытянутой ножкой. На внешней ее стороне находится сенсорная зона, используемая для управления. В инструкции подробно описаны сценарии управления.

На касания пальцев реагирует точно. С помощью нее можно изменять громкость, переключатель треки, отвечать на входящие вызовы и ставить воспроизведение на паузу.

По центру чашек находится подсвечиваемый логотип производителя. Его цвет меняется в зависимости от текущего статуса. Ниже отверстие встроенного микрофона. Есть он на двух наушниках.

Здесь предусмотрели две отдельные пары амбушюр. Они отличаются формой. Одни оптимизированы под музыку, вторые под игры. В целом же хороший набор сменных амбушюр.

Тесты

Вес у них легкий. По качеству сборки нареканий нет. Степень влагозащиты соответствует IPX5. Тренировки и ношение на улице не приведет к поломкам.Используется чип Qualcomm QCC3020X, он дает поддержку aptX. Напомним, для его работы нужна поддержка на смартфоне, планшете или адаптере. Активируется автоматически. Помимо него A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Это актуальный Bluetooth 5.0 со сниженным энергопотреблением и увеличенной дальностью стабильного подключения.

Звук передается без задержек. Помимо смартфона, мы также подключали наушники к настольному ПК и консоли Sony используя адаптер, CREATIVE BT-W3 . При игре рассинхронизации не было. Хорошо отрабатываются низкие частоты. Есть пассивная звукоизоляция.

Микрофон даст возможность не только отвечать на входящие вызовы, но и общаться в онлайн играх. Голос передает без искажений.

В отличие от наушников с традиционным исполнением отсутствуют провода и часть с оголовьем. Нет проблем с запотеванием. Движения головы в стороны не ограничены. Из ушей при тряске и резких поворотах не выпадают. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта.

Некоторое время потребуется на освоение особенностей управления. В дальнейшем все интуитивно. Отметим возможность использования в паре или по отдельности.

Итоги по Edifier GM6

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 6-7 часов работы с высоким уровнем громкости. Дальнейшая зарядка проводится в кейсе. После часа нахождения в нем получаем дальнейшие 7 часов работы. Он дает 3 полных цикла зарядки.Edifier GM6 – TWS-наушники, которые можно рекомендовать не только для любителей музыки и подкастов, но и геймеров. Для улучшенного воспроизведения в играх, включая киберспортивные дисциплины, тут есть объемная сцена с позиционированием противников, низкие задержки передачи звука, длительное время автономной работы и специализированные амбушюры. К плюсам отнесем aptX кодек и сенсорное управление. Не устроить может использование microUSB в зарядном кейсе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".