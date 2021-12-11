Обзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладыши

Одной из частых претензий к смартфонам является отсутствие аудиоразъема, сам формат проводных наушников довольно спорен, на фоне развития беспроводного протокола передачи данных, но тем не менее отрицать что у него есть свои преимущества тоже не будем. Среди них невысокая стоимость и отсутствие необходимости проведения зарядки. Все этому соответствуют Edifier P180 Plus, изучаемые сегодня.

Edifier P180 Plus

Это недорогая гарнитура со средней стоимостью 500 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку со светлым оформлением. Внутри наушники зафиксированы в подложку из пластика, а комплект у них довольно скромен, хотя и характерный для вкладышей, это руководство пользователя и гарантийный талон.

Edifier P180 Plus

Внешний вид

Выполнены в привычном формате, для того времени, когда под уверения о заботе об экологии, комплект смартфонов чаще всего включал по умолчанию в комплекте гарнитуру.

Edifier P180 Plus

Это вкладыши, корпус которых выполнен в виде капельки, повторяя форму ушного канала. Он не предполагает использования дополнительных амбушюр.

Edifier P180 Plus

Динамик защищен металлической сеткой, предотвращая попадание посторонних предметов внутрь и защищая динамик.

Edifier P180 Plus

Вытянутая ножка, в основании которой место выхода кабеля, дополнительно усиленное, снижая риск повреждения и излома.

Edifier P180 Plus

Длина кабеля 1.2 метра. Оптимально и для размещения смартфона в кармане, так и размещения в руке при просмотре фильмов или общения в мессенджерах.

Edifier P180 Plus

На кабеле Edifier P180 Plus зафиксирован пульт ДУ с кнопками регулировки громкости. Подключается к 4-пиновому аудиоразъему.

Тесты

Наушники оснащены динамиком с диаметром 14.2 мм. Импеданс 32 Ом, чувствительность от 20 до 20000 Гц. Каких-либо открытий в звуковой сцене нет, но и явных огрехов не наблюдается. В целом же на звук будет влияет качество выводного разъема на смартфоне. Мы изучали с планшетом Xiaomi Pad 5 через переходник и iPhone 13 Pro Max через переходник, который, к слову, стоит дороже чем эти наушники.

Edifier P180 Plus

В отличие от беспроводных наушников нет даже мельчайших задержек при воспроизведении звука в играх и фильмах. Ну и конечно же для работы не требуют настройки и предварительного подключения.

Edifier P180 Plus

Есть встроенный микрофон для ответа на входящие вызовы. Он всенаправленный, вместе с голосом захватывает и шум в помещении.

Edifier P180 Plus

Итоги

Edifier P180 Plus – проводная гарнитура в формате вкладышей, для тех, кто ностальгирует или делает предпочтения в пользу проводного подключения. С учетом невысокой стоимости они хорошо исполнены технически и внешне.
Комментарии и отзывы Edifier P180 Plus
EPOS представила игровые гарнитуры серии H6PRO…
EPOS представила игровые гарнитуры серии H6PROКомпания EPOS представила новые игровые наушники серии H6PRO. …
Новые гарнитуры SteelSeries имеют увеличенное время автономн…
Новые гарнитуры SteelSeries имеют увеличенное время автономнНовые беспроводные гарнитуры SteelSeries Arctis 7 Plus и 7P Plus имеют два ключевых улучшения по сравнени…
Обзор vivo TWS 2e (XEW21). Беспроводные наушники с чистой пе…
Обзор vivo TWS 2e (XEW21). Беспроводные наушники с чистой пеВ октябре состоялся старт продаж новых беспроводных наушников vivo TWS 2e, оснащенных подвижной катушкой …
Обзор RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1). Игровые наушн…
Обзор RAZER Opus X Green (RZ04-03760400-R3M1). Игровые наушнСегодня в центре внимания игровые наушники RAZER Opus X Green с беспроводным подключением. В них использу…
Apple готовит к релизу Beats Fit Pro…
Apple готовит к релизу Beats Fit ProНа мероприятии «Unleashed», наряду с новыми 14-дюймовыми и 16-дюймовыми моделями MacBook Pro на базе новы…
EPOS представляет линейку игровых гарнитур H6PRO…
EPOS представляет линейку игровых гарнитур H6PROEPOS представляет новое поколение топовых акустических игровых гарнитур H6PRO Closed и H6PRO Open . Основ…
Наушники OnePlus Buds Z2 выпустят в октябре…
Наушники OnePlus Buds Z2 выпустят в октябреВ сети появились качественные изображения беспроводных наушников OnePlus Buds Z2, которые очень похожи на…
Новые беспроводные наушники OPPO Enco Free2 с настраиваемым …
Новые беспроводные наушники OPPO Enco Free2 с настраиваемым Компания OPPO, один из ведущих мировых брендов по производству смартфонов и умных устройств, объявляет…
Обзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсоромОбзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсором
Обзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
Обзор HIPER HS-140 Horn. Недорогие игровые наушникиОбзор HIPER HS-140 Horn. Недорогие игровые наушники
Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000
Обзор JVC HA-A7T. Беспроводные наушники с ярким звукомОбзор JVC HA-A7T. Беспроводные наушники с ярким звуком
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor