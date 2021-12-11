Обзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладыши

Одной из частых претензий к смартфонам является отсутствие аудиоразъема, сам формат проводных наушников довольно спорен, на фоне развития беспроводного протокола передачи данных, но тем не менее отрицать что у него есть свои преимущества тоже не будем. Среди них невысокая стоимость и отсутствие необходимости проведения зарядки. Все этому соответствуют Edifier P180 Plus, изучаемые сегодня.

Комплектация

Это недорогая гарнитура со средней стоимостью 500 рублей.Упакована в коробку со светлым оформлением. Внутри наушники зафиксированы в подложку из пластика, а комплект у них довольно скромен, хотя и характерный для вкладышей, это руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнены в привычном формате, для того времени, когда под уверения о заботе об экологии, комплект смартфонов чаще всего включал по умолчанию в комплекте гарнитуру.

Это вкладыши, корпус которых выполнен в виде капельки, повторяя форму ушного канала. Он не предполагает использования дополнительных амбушюр.

Динамик защищен металлической сеткой, предотвращая попадание посторонних предметов внутрь и защищая динамик.

Вытянутая ножка, в основании которой место выхода кабеля, дополнительно усиленное, снижая риск повреждения и излома.

Длина кабеля 1.2 метра. Оптимально и для размещения смартфона в кармане, так и размещения в руке при просмотре фильмов или общения в мессенджерах.

Тесты

На кабеле Edifier P180 Plus зафиксирован пульт ДУ с кнопками регулировки громкости. Подключается к 4-пиновому аудиоразъему.Наушники оснащены динамиком с диаметром 14.2 мм. Импеданс 32 Ом, чувствительность от 20 до 20000 Гц. Каких-либо открытий в звуковой сцене нет, но и явных огрехов не наблюдается. В целом же на звук будет влияет качество выводного разъема на смартфоне. Мы изучали с планшетом Xiaomi Pad 5 через переходник и iPhone 13 Pro Max через переходник, который, к слову, стоит дороже чем эти наушники.

В отличие от беспроводных наушников нет даже мельчайших задержек при воспроизведении звука в играх и фильмах. Ну и конечно же для работы не требуют настройки и предварительного подключения.

Есть встроенный микрофон для ответа на входящие вызовы. Он всенаправленный, вместе с голосом захватывает и шум в помещении.

Итоги

Edifier P180 Plus – проводная гарнитура в формате вкладышей, для тех, кто ностальгирует или делает предпочтения в пользу проводного подключения. С учетом невысокой стоимости они хорошо исполнены технически и внешне.