Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANC

Тестируемые сегодня наушники Edifier TWS330NB поддерживают гибридное шумоподавление. Из особенностей также производительт отмечает защиту IP54, кодек AAC и до 20 часов автономной работы с учетом проведения дополнительных зарядок в комплектном кейсе.

Комплектация

Средняя стоимость – 4990 рублей.Упакованы в коробку с изображение гарнитуры и общими данными по характеристикам на английском языке. Внутри комплектующие упакованы в пластиковый блистер. Комплект включает четыре дополнительные пары амбушюр, зарядный кабель, кейс и руководство пользователя.

Внешний вид

Помимо изучаемой нами черной версии, также есть в белом. Основным материалом традиционно выступает пластик. Качество исполнения у ни высокое.

По внешнему исполнению напоминают AirPods Pro. В целом же выглядят аккуратно и выдержанно.

Сплющенная ножка с нанесенным на нее логотипом бренда. Есть сенсорная зона, поддерживающая разные опции управления. Также можно кастомизировать в дальнейшем.

В основании ножки пара медных контактов и отверстие микрофона. Такое расположение снижает риск загрязнения в ходе эксплуатации.

Корпус защищен от попадания воды. Защита класса IP54. Прослушивать в них музыку можно под дождем и снегом. В них мы тренировались в ходе тестирования.

Капсула с неодимовым динамиком диаметром 10 мм. Сопротивление до 32 Ом, частота воспроизведения от 20 до 20000 Гц.

Владелец наушников получает сразу пять пар амбушюр. Все они разного диаметра, можно будет подобрать оптимальное прилегание и хороший уровень пассивной звукоизоляции.

Садятся на ножку динамика амбушюры плотно. При длительной эксплуатации не наблюдали проблем с плотностью посадки, эластичность не теряют.

В цвет самой гарнитуры Edifier TWS330NB выполнен зарядный кейс. Компактные габариты и закругленные боковые грани.

Заряжается через USB-C. Разъем на нижнем торце. Поддерживается быстрая зарядка наушников.

Софт

Внутри дополнительную надежность обеспечивает магнитный замок. Отсек с ними защищает крышка.Наушники сопровождаются бесплатным приложением для проведения тонких настроек. Установить его могут владельцы смартфонов на iOS и Android. После сопряжения можно просматривать данные по заряду каждого наушника в отдельности.

Кнопки включения активного шумоподавления и прослушивания окружающей обстановки.

Есть регулировка чувствительности в нескольких диапазонах.

Тесты

Изменение действий по сенсорным касаниям. Помимо переключения треков, можно менять громкость и активировать игровой режим, а также запрос голосовому ассистенту.Для беспроводного соединения используют Bluetooth 5.0. Из поддерживаемых кодеков есть SBC и AAC. Тестирование велось с OnePlus 8T. Проблем с качеством соединения выявлено не было.

Наушники поддерживают систему активного шумоподавления. Дополнительная группа микрофонов в них ведет анализ окружающего шума и на основе этих данных блокирует его восприятие ушами. Работает корректно, постороннего писка и гула нет.

Помимо этого режима можно включить сквозное прослушивание (прозрачность), которое даст поговорить с собеседником не снимая наушников.

В звуковой сцене преобладают средние и высокие частоты. Басы выражены незначительно. По запасу громкости все отлично, диапазон регулировки широкий. Хорошо себя показали при прослушивании подкастов и во время голосовых звонков.

Использовали эти наушники для участия в удаленных групповых звонках и конференциях. Установленный тут микрофон передавал голос без искажения.

Итоги

С выставленным на высокий уровень громкости хватало на 4.5 часа. Включение шумоподавления сокращало время работы на 1 час. В комплектном заряднике можно провести 4 полных цикла зарядки. Первые 10 минут нахождения в нем дают около часа работы.Edifier TWS330NB выступают хорошей альтернативой заметно более дорогим AirPods Pro, при этом также поддерживая активное шумоподавление и режим прозрачности, сенсорное управление и возможность управления с помощью смартфона. При прямом сравнении звука заметной разницы между ними нет.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".