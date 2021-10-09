Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANC

Тестируемые сегодня наушники Edifier TWS330NB поддерживают гибридное шумоподавление. Из особенностей также производительт отмечает защиту IP54, кодек AAC и до 20 часов автономной работы с учетом проведения дополнительных зарядок в комплектном кейсе.

Edifier TWS330NB

Средняя стоимость – 4990 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображение гарнитуры и общими данными по характеристикам на английском языке. Внутри комплектующие упакованы в пластиковый блистер. Комплект включает четыре дополнительные пары амбушюр, зарядный кабель, кейс и руководство пользователя.

Edifier TWS330NB

Внешний вид

Помимо изучаемой нами черной версии, также есть в белом. Основным материалом традиционно выступает пластик. Качество исполнения у ни высокое.

Edifier TWS330NB

По внешнему исполнению напоминают AirPods Pro. В целом же выглядят аккуратно и выдержанно.

Edifier TWS330NB

Сплющенная ножка с нанесенным на нее логотипом бренда. Есть сенсорная зона, поддерживающая разные опции управления. Также можно кастомизировать в дальнейшем.

Edifier TWS330NB

В основании ножки пара медных контактов и отверстие микрофона. Такое расположение снижает риск загрязнения в ходе эксплуатации.

Edifier TWS330NB

Корпус защищен от попадания воды. Защита класса IP54. Прослушивать в них музыку можно под дождем и снегом. В них мы тренировались в ходе тестирования.

Edifier TWS330NB

Капсула с неодимовым динамиком диаметром 10 мм. Сопротивление до 32 Ом, частота воспроизведения от 20 до 20000 Гц.

Edifier TWS330NB

Владелец наушников получает сразу пять пар амбушюр. Все они разного диаметра, можно будет подобрать оптимальное прилегание и хороший уровень пассивной звукоизоляции.

Edifier TWS330NB

Садятся на ножку динамика амбушюры плотно. При длительной эксплуатации не наблюдали проблем с плотностью посадки, эластичность не теряют.

Edifier TWS330NB

В цвет самой гарнитуры Edifier TWS330NB выполнен зарядный кейс. Компактные габариты и закругленные боковые грани.

Edifier TWS330NB

Заряжается через USB-C. Разъем на нижнем торце. Поддерживается быстрая зарядка наушников.

Edifier TWS330NB

Внутри дополнительную надежность обеспечивает магнитный замок. Отсек с ними защищает крышка.

Софт

Наушники сопровождаются бесплатным приложением для проведения тонких настроек. Установить его могут владельцы смартфонов на iOS и Android. После сопряжения можно просматривать данные по заряду каждого наушника в отдельности.

Edifier TWS330NB

Кнопки включения активного шумоподавления и прослушивания окружающей обстановки.

Edifier TWS330NB

Есть регулировка чувствительности в нескольких диапазонах.

Edifier TWS330NB

Изменение действий по сенсорным касаниям. Помимо переключения треков, можно менять громкость и активировать игровой режим, а также запрос голосовому ассистенту.

Тесты

Для беспроводного соединения используют Bluetooth 5.0. Из поддерживаемых кодеков есть SBC и AAC. Тестирование велось с OnePlus 8T. Проблем с качеством соединения выявлено не было.

Наушники поддерживают систему активного шумоподавления. Дополнительная группа микрофонов в них ведет анализ окружающего шума и на основе этих данных блокирует его восприятие ушами. Работает корректно, постороннего писка и гула нет.

Edifier TWS330NB

Помимо этого режима можно включить сквозное прослушивание (прозрачность), которое даст поговорить с собеседником не снимая наушников.

Edifier TWS330NB

В звуковой сцене преобладают средние и высокие частоты. Басы выражены незначительно. По запасу громкости все отлично, диапазон регулировки широкий. Хорошо себя показали при прослушивании подкастов и во время голосовых звонков.

Edifier TWS330NB

Использовали эти наушники для участия в удаленных групповых звонках и конференциях. Установленный тут микрофон передавал голос без искажения.

Edifier TWS330NB

С выставленным на высокий уровень громкости хватало на 4.5 часа. Включение шумоподавления сокращало время работы на 1 час. В комплектном заряднике можно провести 4 полных цикла зарядки. Первые 10 минут нахождения в нем дают около часа работы.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorEdifier TWS330NB выступают хорошей альтернативой заметно более дорогим AirPods Pro, при этом также поддерживая активное шумоподавление и режим прозрачности, сенсорное управление и возможность управления с помощью смартфона. При прямом сравнении звука заметной разницы между ними нет.
Edifier TWS330NB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Edifier TWS330NB
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