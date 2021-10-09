Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANC

Средняя стоимость – 4990 рублей.
По внешнему исполнению напоминают AirPods Pro. В целом же выглядят аккуратно и выдержанно.
Сплющенная ножка с нанесенным на нее логотипом бренда. Есть сенсорная зона, поддерживающая разные опции управления. Также можно кастомизировать в дальнейшем.
В основании ножки пара медных контактов и отверстие микрофона. Такое расположение снижает риск загрязнения в ходе эксплуатации.
Корпус защищен от попадания воды. Защита класса IP54. Прослушивать в них музыку можно под дождем и снегом. В них мы тренировались в ходе тестирования.
Капсула с неодимовым динамиком диаметром 10 мм. Сопротивление до 32 Ом, частота воспроизведения от 20 до 20000 Гц.
Владелец наушников получает сразу пять пар амбушюр. Все они разного диаметра, можно будет подобрать оптимальное прилегание и хороший уровень пассивной звукоизоляции.
Садятся на ножку динамика амбушюры плотно. При длительной эксплуатации не наблюдали проблем с плотностью посадки, эластичность не теряют.
В цвет самой гарнитуры Edifier TWS330NB выполнен зарядный кейс. Компактные габариты и закругленные боковые грани.
Заряжается через USB-C. Разъем на нижнем торце. Поддерживается быстрая зарядка наушников.
Внутри дополнительную надежность обеспечивает магнитный замок. Отсек с ними защищает крышка.
Кнопки включения активного шумоподавления и прослушивания окружающей обстановки.
Есть регулировка чувствительности в нескольких диапазонах.
Изменение действий по сенсорным касаниям. Помимо переключения треков, можно менять громкость и активировать игровой режим, а также запрос голосовому ассистенту.
Наушники поддерживают систему активного шумоподавления. Дополнительная группа микрофонов в них ведет анализ окружающего шума и на основе этих данных блокирует его восприятие ушами. Работает корректно, постороннего писка и гула нет.
Помимо этого режима можно включить сквозное прослушивание (прозрачность), которое даст поговорить с собеседником не снимая наушников.
В звуковой сцене преобладают средние и высокие частоты. Басы выражены незначительно. По запасу громкости все отлично, диапазон регулировки широкий. Хорошо себя показали при прослушивании подкастов и во время голосовых звонков.
Использовали эти наушники для участия в удаленных групповых звонках и конференциях. Установленный тут микрофон передавал голос без искажения.
С выставленным на высокий уровень громкости хватало на 4.5 часа. Включение шумоподавления сокращало время работы на 1 час. В комплектном заряднике можно провести 4 полных цикла зарядки. Первые 10 минут нахождения в нем дают около часа работы.