Обзор Edifier W820NB Plus. Беспроводные Hi-Res наушники с игровым режимом

Изучаемые сегодня беспроводные наушники Edifier W820NB Plus могу похвастать выводом сертифицированного Hi-Res звука и поддержкой технологии LDAC с пропускной способностью до 990 кбит/с, а также поддержкой активного шумоподавления с герметичной конструкцией обертывания ушей. Отмечаются длительное время автономной работы, управление через приложение и игровой режим с уменьшенными задержками.

Edifier W820NB Plus

Комплектация

Покупатель получает наушники в стильной коробке из плотного картона с отметками по поддерживаемым технологиям и особенностям исполнения. Комплект включает кабель USB и документацию.

Edifier W820NB Plus

Edifier W820NB Plus обзор

Внешний вид

Помимо изучаемой нами гарнитуры в черном варианте исполнения, также есть в белом. Внешние поверхности с практичным матовым покрытием.

Edifier W820NB Plus

Выглядят премиально, это же касается общего впечатления по качеству сборки и исполнения. При этом практично, чашки можно поворачивать на 90 градусов, упрощая хранение.

Edifier W820NB Plus

Регулируется длина оголовья, позволяя подбирать оптимальный обхват. Направляющие пластиковые с усилением внутри.

Edifier W820NB Plus

Чашки овальной формы, они расположены под небольшим углом относительно оси оголовья, обеспечивая плотный прижим к ушам.

Edifier W820NB Plus

В отличие от большинства других наушников такого типа здесь идет герметичное обертывание ушей. Складывается ощущение вакуума, это дополнительно улучшает шумоподавление и дает возможность сосредоточиться на прослушивании музыки.

Edifier W820NB Plus

Амбушюры в Edifier W820NB Plus выполнены из мягкого кожзама. Глубокие и мягкие. Из этого материала вставка на внутренней части оголовья.

Edifier W820NB Plus

На боковой грани прорезиненные кнопки включения и регулировки громкости, используемые также для переключения треков, проведения синхронизации и ответа на входящий вызов.

Edifier W820NB Plus

Для зарядки выбран актуальный разъем USB-C, сохранен аудиоразъем, используемый под проводную передачу звука.

Софт

На iOS и Android доступна утилита управления. Подключившись к ним по Bluetooth можно будет просмотреть заряд аккумулятора. Здесь же кнопки для переключения режима шумоподавления.

Edifier W820NB Plus

Есть встроенный эквалайзер с четырьмя пресетами: классика, поп, инструментальный и рок. Активируется игровой режим.

Тесты

Для беспроводного соединения Edifier W820NB Plus используется Bluetooth 5.2 с кодеком SBC и поддержкой LDAC. Звук передается без заметной рассинхронизации, соединение стабильное. За воспроизведение в них отвечает 40 мм излучатель. Качество звуковой сцены приятно порадовало детализацией и четкостью. Насыщенная сцена с хорошо различимыми верхами, серединой и бархатными басами. В итоге смогут удовлетворить и опытных аудиофилов.

Edifier W820NB Plus

В общественном транспорте можно будет включить активное шумоподавление ANC, не отвлекаясь на разговоры в салоне и звуки городской суеты. Работает технология четко, при включении не сказывается негативно на детализации. Для того чтобы поговорить не или контролировать ситуацию на улице доступен режим прослушивания, при котором дополнительная группа микрофонов используется для сквозной передачи происходящего вокруг.

Edifier W820NB Plus

Проводить в них можно длительное время. При ношении не давят на голову, в весеннее время не наблюдали проблем с запотеванием. Корпус у них легкий. В них же ходили на беговой дорожке и играли в играх на планшете. В последнем сценарии можно будет включить игровой режим, хотя с ним, по ощущениям, насыщенность сцены сужается.

Edifier W820NB Plus

На борту аккумулятор обеспечивающий до 49 часов работы с отключенным шумоподавление и 33 часа с активным. На практике автономность действительно хорошая, за неделю эксплуатации в режиме 2-3 часов в день хватило зарядки на все время.

Тест микрофона Edifier W820NB Plus

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorEdifier W820NB Plus беспроводные наушники с детализированным звуком, активным шумоподавлением, длительным временем автономной работы и возможностью управления через приложение на смартфоне. В своем ценовом сегменте это «топ», делающий заявку на качество которое дают Hi-Res гарнитуры в более высоком ценовом сегменте.
Edifier W820NB Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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