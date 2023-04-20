Обзор Edifier W820NB Plus. Беспроводные Hi-Res наушники с игровым режимом

Изучаемые сегодня беспроводные наушники Edifier W820NB Plus могу похвастать выводом сертифицированного Hi-Res звука и поддержкой технологии LDAC с пропускной способностью до 990 кбит/с, а также поддержкой активного шумоподавления с герметичной конструкцией обертывания ушей. Отмечаются длительное время автономной работы, управление через приложение и игровой режим с уменьшенными задержками.

Комплектация

Покупатель получает наушники в стильной коробке из плотного картона с отметками по поддерживаемым технологиям и особенностям исполнения. Комплект включает кабель USB и документацию.

Edifier W820NB Plus обзор

Внешний вид

Помимо изучаемой нами гарнитуры в черном варианте исполнения, также есть в белом. Внешние поверхности с практичным матовым покрытием.

Выглядят премиально, это же касается общего впечатления по качеству сборки и исполнения. При этом практично, чашки можно поворачивать на 90 градусов, упрощая хранение.

Регулируется длина оголовья, позволяя подбирать оптимальный обхват. Направляющие пластиковые с усилением внутри.

Чашки овальной формы, они расположены под небольшим углом относительно оси оголовья, обеспечивая плотный прижим к ушам.

В отличие от большинства других наушников такого типа здесь идет герметичное обертывание ушей. Складывается ощущение вакуума, это дополнительно улучшает шумоподавление и дает возможность сосредоточиться на прослушивании музыки.

Амбушюры в Edifier W820NB Plus выполнены из мягкого кожзама. Глубокие и мягкие. Из этого материала вставка на внутренней части оголовья.

На боковой грани прорезиненные кнопки включения и регулировки громкости, используемые также для переключения треков, проведения синхронизации и ответа на входящий вызов.

Софт

Для зарядки выбран актуальный разъем USB-C, сохранен аудиоразъем, используемый под проводную передачу звука.На iOS и Android доступна утилита управления. Подключившись к ним по Bluetooth можно будет просмотреть заряд аккумулятора. Здесь же кнопки для переключения режима шумоподавления.

Тесты

Есть встроенный эквалайзер с четырьмя пресетами: классика, поп, инструментальный и рок. Активируется игровой режим.Для беспроводного соединения Edifier W820NB Plus используется Bluetooth 5.2 с кодеком SBC и поддержкой LDAC. Звук передается без заметной рассинхронизации, соединение стабильное. За воспроизведение в них отвечает 40 мм излучатель. Качество звуковой сцены приятно порадовало детализацией и четкостью. Насыщенная сцена с хорошо различимыми верхами, серединой и бархатными басами. В итоге смогут удовлетворить и опытных аудиофилов.

В общественном транспорте можно будет включить активное шумоподавление ANC, не отвлекаясь на разговоры в салоне и звуки городской суеты. Работает технология четко, при включении не сказывается негативно на детализации. Для того чтобы поговорить не или контролировать ситуацию на улице доступен режим прослушивания, при котором дополнительная группа микрофонов используется для сквозной передачи происходящего вокруг.

Проводить в них можно длительное время. При ношении не давят на голову, в весеннее время не наблюдали проблем с запотеванием. Корпус у них легкий. В них же ходили на беговой дорожке и играли в играх на планшете. В последнем сценарии можно будет включить игровой режим, хотя с ним, по ощущениям, насыщенность сцены сужается.

Тест микрофона Edifier W820NB Plus

Итоги

На борту аккумулятор обеспечивающий до 49 часов работы с отключенным шумоподавление и 33 часа с активным. На практике автономность действительно хорошая, за неделю эксплуатации в режиме 2-3 часов в день хватило зарядки на все время.Edifier W820NB Plus беспроводные наушники с детализированным звуком, активным шумоподавлением, длительным временем автономной работы и возможностью управления через приложение на смартфоне. В своем ценовом сегменте это «топ», делающий заявку на качество которое дают Hi-Res гарнитуры в более высоком ценовом сегменте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".