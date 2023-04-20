Обзор Edifier W820NB Plus. Беспроводные Hi-Res наушники с игровым режимом

Выглядят премиально, это же касается общего впечатления по качеству сборки и исполнения. При этом практично, чашки можно поворачивать на 90 градусов, упрощая хранение.
Регулируется длина оголовья, позволяя подбирать оптимальный обхват. Направляющие пластиковые с усилением внутри.
Чашки овальной формы, они расположены под небольшим углом относительно оси оголовья, обеспечивая плотный прижим к ушам.
В отличие от большинства других наушников такого типа здесь идет герметичное обертывание ушей. Складывается ощущение вакуума, это дополнительно улучшает шумоподавление и дает возможность сосредоточиться на прослушивании музыки.
Амбушюры в Edifier W820NB Plus выполнены из мягкого кожзама. Глубокие и мягкие. Из этого материала вставка на внутренней части оголовья.
На боковой грани прорезиненные кнопки включения и регулировки громкости, используемые также для переключения треков, проведения синхронизации и ответа на входящий вызов.
Для зарядки выбран актуальный разъем USB-C, сохранен аудиоразъем, используемый под проводную передачу звука.
Есть встроенный эквалайзер с четырьмя пресетами: классика, поп, инструментальный и рок. Активируется игровой режим.
В общественном транспорте можно будет включить активное шумоподавление ANC, не отвлекаясь на разговоры в салоне и звуки городской суеты. Работает технология четко, при включении не сказывается негативно на детализации. Для того чтобы поговорить не или контролировать ситуацию на улице доступен режим прослушивания, при котором дополнительная группа микрофонов используется для сквозной передачи происходящего вокруг.
Проводить в них можно длительное время. При ношении не давят на голову, в весеннее время не наблюдали проблем с запотеванием. Корпус у них легкий. В них же ходили на беговой дорожке и играли в играх на планшете. В последнем сценарии можно будет включить игровой режим, хотя с ним, по ощущениям, насыщенность сцены сужается.
На борту аккумулятор обеспечивающий до 49 часов работы с отключенным шумоподавление и 33 часа с активным. На практике автономность действительно хорошая, за неделю эксплуатации в режиме 2-3 часов в день хватило зарядки на все время.