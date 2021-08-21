Обзор Edifier X3. Недорогие TWS наушники с aptX

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Edifier X3 относятся к недорогому ценовому сегменту. Для них производитель отмечает наличие защиты IPX5 и длительное время автономной работы. Отдельно говорится об использовании модуля Bluetooth 5.0 с кодеком aptX.

Комплектация

Средняя стоимость этих наушников составляет 2000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает USB-C кабель, две дополнительные пары амбушюров, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступны они на выбор в белом и черном вариантах исполнения. Обе версии комплектуются амбушюрами черного цвета.

Суммарно владелец получает три пары амбушюр, позволяя подобрать оптимальное прилегание. Ставятся они на ножку динамика.

Форма корпуса в виде капелек. На внешней стороне текстурный логотип производителя. И в этой же зоне находится сенсорная зона управления.

С помощью нее можно ответить на входящий вызов, запустить или остановить воспроизведение, переключить треки. Из ограничений, нельзя управлять громкостью.

Корпус Edifier X3 защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требованиям класса IPX5. В них можно будет тренироваться и гулять под дождем.

В комплекте идет компактный зарядный кейс, внутри которого они фиксируются при помощи магнитов.

Зарядка проходит через актуальный USB-C. В этом кейсе они будут храниться и в нем же проходит сеанс зарядки.

Тесты

Для соединения использует актуальный модуль Bluetooth 5.0. Со смартфоном OnePlus 8T корректно запускался кодек aptX. Соединение стабильно. При первом подключении нужно будет подключиться к каждому из наушников в отдельности, так в дальнейшем каждый из них позволит использовать в монорежиме. При подключении только одно из них, второй становится ведомым.

В плане звука все отлично. Хороший баланс с небольшим эффектом объема. Есть как верхние частоты, так и низкие. Основной же акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. Запаса по громкости хватает.

Посадка в ушах удобная. При прыжках и беге не выпадают. В них мы ходили пешком на большие расстояния. Движениям головы не мешают, дискомфорта при длительном ношении есть.

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов или передавать команды голосовому помощнику. Он всенаправленный, без шумоподавления.

Итоги

Встроенного аккумулятора хватает на 6 часов работы. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.Edifier X3 – недорогие TWS наушники с поддержкой кодека aptX. Длительное время автономной работы, сенсорное управление, защита от пыли и воды, аккуратный внешний вид, сменные амбушюры в комплекте. К минусам отнесем отсутствие управления громкостью.