Обзор Edifier X3. Недорогие TWS наушники с aptX

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Edifier X3 относятся к недорогому ценовому сегменту. Для них производитель отмечает наличие защиты IPX5 и длительное время автономной работы. Отдельно говорится об использовании модуля Bluetooth 5.0 с кодеком aptX.

Edifier X3

Средняя стоимость этих наушников составляет 2000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакованы в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает USB-C кабель, две дополнительные пары амбушюров, руководство пользователя и гарантийный талон.

Edifier X3

Внешний вид

Доступны они на выбор в белом и черном вариантах исполнения. Обе версии комплектуются амбушюрами черного цвета.

Edifier X3

Суммарно владелец получает три пары амбушюр, позволяя подобрать оптимальное прилегание. Ставятся они на ножку динамика.

Edifier X3

Форма корпуса в виде капелек. На внешней стороне текстурный логотип производителя. И в этой же зоне находится сенсорная зона управления.

Edifier X3

С помощью нее можно ответить на входящий вызов, запустить или остановить воспроизведение, переключить треки. Из ограничений, нельзя управлять громкостью.

Edifier X3

Корпус Edifier X3 защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требованиям класса IPX5. В них можно будет тренироваться и гулять под дождем.

Edifier X3

В комплекте идет компактный зарядный кейс, внутри которого они фиксируются при помощи магнитов.

Edifier X3

Зарядка проходит через актуальный USB-C. В этом кейсе они будут храниться и в нем же проходит сеанс зарядки.

Edifier X3

Тесты

Для соединения использует актуальный модуль Bluetooth 5.0. Со смартфоном OnePlus 8T корректно запускался кодек aptX. Соединение стабильно. При первом подключении нужно будет подключиться к каждому из наушников в отдельности, так в дальнейшем каждый из них позволит использовать в монорежиме. При подключении только одно из них, второй становится ведомым.

Edifier X3

В плане звука все отлично. Хороший баланс с небольшим эффектом объема. Есть как верхние частоты, так и низкие. Основной же акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. Запаса по громкости хватает.

Edifier X3

Посадка в ушах удобная. При прыжках и беге не выпадают. В них мы ходили пешком на большие расстояния. Движениям головы не мешают, дискомфорта при длительном ношении есть.

Edifier X3

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов или передавать команды голосовому помощнику. Он всенаправленный, без шумоподавления.

Edifier X3

Встроенного аккумулятора хватает на 6 часов работы. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки.

Итоги

Edifier X3 – недорогие TWS наушники с поддержкой кодека aptX. Длительное время автономной работы, сенсорное управление, защита от пыли и воды, аккуратный внешний вид, сменные амбушюры в комплекте. К минусам отнесем отсутствие управления громкостью.
Комментарии и отзывы Edifier X3
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