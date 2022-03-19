Обзор Edifier X3S. Беспроводные наушники с игровым режимом и aptX

Увеличение автономности не повлияло негативно на удобство носки и вес. Они по-прежнему компактные.
На внешней стороне чашек находится гравированный логотип бренда и в этой же части сенсорная зона.
Корпус наушников Edifier X3S защищен от попадания воды и пыли. В них можно заниматься фитнесом, и они не бояться дождя со снегом.
С внутренней части пара медных контактов. Но ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. Есть набор, в котором они отличаются габаритами, позволяя подобрать размеры.
Зарядный кейс также выполнен из пластика. Под крышкой расположены два посадочных места с магнитным креплением. Есть пометки по правой и левом сторонам.
Оснащается актуальным разъемом USB-C. Необходимый тип кабеля идет в комплекте.
Габариты компактные, оптимально для ношения в кармане.
Edifier X3S поддерживают кодеки aptX и SBC. Для соединения используется актуальный модуль беспроводной связи. Проблем с качеством соединения выявлено за время текстовой эксплуатации не было.
Оснащены они чипсетом Qualcomm QCC3040. За воспроизведение отвечают 6 мм динамики. Качество звука хорошее. Звуковая сцена ритмичная. Отдельно доступен игровой режим, в котором уменьшаются задержки в передаче звука, может актуально не только в играх, но и просмотре видеороликов со стриминговых сервисов.
Есть группа микрофонов, используемых для улучшения передачи голоса. Это технология шумоподавления cVc8.0. Эту особенность можно использовать и для записи аудиодорожек для видеороликов или подкастов.
Одного заряда хватает на 7.5 часов работы с выставленным на среднюю уровень громкостью и отключенным игровым режимов. В комплектном кейсе можно провести два полных цикла зарядки, занимает он 2 часа.