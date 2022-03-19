Обзор Edifier X3S. Беспроводные наушники с игровым режимом и aptX

Сегодня поделимся опытом эксплуатации беспроводных наушников Edifier X3S. Они стали улучшенной версией Edifier X3, поддерживающими кодек aptX и представленные в недорогом ценовом сегменте. В новинке улучшены показатели автономной работы, добавлено управление громкостью и сохранили игровой режим.

Edifier X3S

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с темным оформлением. С обратной стороны приведены данные по техническим характеристикам на нескольких языках. Комплект включает дополнительные амбушюры, зарядный кейс, USB-кабель, руководство пользователя.

Edifier X3S

Edifier X3S обзор

Внешний вид

Внешний вид заметно не изменился. Это компактные «капельки» из черного пластика с матовым покрытием.

Edifier X3S

Увеличение автономности не повлияло негативно на удобство носки и вес. Они по-прежнему компактные.

Edifier X3S

На внешней стороне чашек находится гравированный логотип бренда и в этой же части сенсорная зона.

Edifier X3S

Корпус наушников Edifier X3S защищен от попадания воды и пыли. В них можно заниматься фитнесом, и они не бояться дождя со снегом.

Edifier X3S

С внутренней части пара медных контактов. Но ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. Есть набор, в котором они отличаются габаритами, позволяя подобрать размеры.

Edifier X3S

Зарядный кейс также выполнен из пластика. Под крышкой расположены два посадочных места с магнитным креплением. Есть пометки по правой и левом сторонам.

Edifier X3S

Оснащается актуальным разъемом USB-C. Необходимый тип кабеля идет в комплекте.

Edifier X3S

Габариты компактные, оптимально для ношения в кармане.

Тесты

Управление наушниками сенсорное. Как отмечали выше, расширен набор доступных команд. Теперь помимо переключения треков, активации игрового режима, принятие и отклонение входящего вызова, вызов голосового помощника, есть еще и изменение громкости. Для уменьшения громкости нужно длительное касание левого наушника, для увеличения – правого. На касания реагировали корректно.

Edifier X3S

Edifier X3S поддерживают кодеки aptX и SBC. Для соединения используется актуальный модуль беспроводной связи. Проблем с качеством соединения выявлено за время текстовой эксплуатации не было.

Edifier X3S

Оснащены они чипсетом Qualcomm QCC3040. За воспроизведение отвечают 6 мм динамики. Качество звука хорошее. Звуковая сцена ритмичная. Отдельно доступен игровой режим, в котором уменьшаются задержки в передаче звука, может актуально не только в играх, но и просмотре видеороликов со стриминговых сервисов.

Edifier X3S

Есть группа микрофонов, используемых для улучшения передачи голоса. Это технология шумоподавления cVc8.0. Эту особенность можно использовать и для записи аудиодорожек для видеороликов или подкастов.

Edifier X3S

Одного заряда хватает на 7.5 часов работы с выставленным на среднюю уровень громкостью и отключенным игровым режимов. В комплектном кейсе можно провести два полных цикла зарядки, занимает он 2 часа.

Итоги

Недорогие беспроводные наушники с поддержкой игрового режима, сенсорного управления и кодека aptX, а также длительным временем автономной работы. В недорогом ценовом сегменте Edifier X3S одно из самых интересных предложений.
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