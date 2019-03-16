Обзор Elari NanoPods vs CaseGuru CGPods: сравнение русских «убийц» AirPods

Сегодня тысячи россиян озабочены вопросом выбора недорогих беспроводных наушников в стиле Apple AirPods. Модель Apple хороша, да только стоит под 14 тысяч рублей. Поэтому позволить ее себе может далеко не каждый. К счастью, на рынке есть ряд аналогичных по концепции наушников, но гораздо более дешевых. Скажем, ценой до 5 тысяч рублей. В этом сводном обзоре мы решили свести две такие модели. Первая модель – Elari NanoPods. Она продается уже довольно давно и весьма популярна. Вторая модель – CaseGuru CGPods. Это новичок рынка полностью беспроводных наушников. Характеристики CGPods «на бумаге» выглядят весьма интересно. Но одно дело – теория, и совсем другое – реальные впечатления. Поэтому интересно будет посмотреть, кто же окажется лучше на практике. То ли «опытный старожил» Elari NanoPods, то ли «дерзкий новичок» CaseGuru CGPods. Модель Elari сегодня оценивается в 4 990 рублей. Модель CaseGuru можно взять за 4 490. Таким образом GCPods дешевле на 500 рублей.

Конструкция кейса

Мы решили оценить обе пары наушников в нескольких «дисциплинах». Выигравший продукт получает единицу, проигравший – ноль. В конце мы подсчитаем баллы и сделаем выводы.Практически все наушники а-ля Apple AirPods поставляются с кейсами. В этих кейсах предлагается переносить «уши» и заряжать их. Как от розетки, так и от батареек, которые в эти кейсы встроены. Сказать новое слово в «кейсостроении» трудно. Коробочка и коробочка, пластиковая и пластиковая...

Но погодите! Вертим в руках кейс CaseGuru CGPods – и внезапно понимаем, что это никакой не пластик, а очень даже алюминий. Да, так и есть: у CGPods кейс из крылатого металла. Да еще и необычной конструкции. Это такой небольшой цилиндр, раскрывающийся путем вращения.

Показать процесс раскрытия на фото сложно, поэтому мы сняли коротенькое видео:

Благодаря такой конструкции кейс никаким образом не может самопроизвольно раскрыться в кармане. Следовательно, наушники не повредятся о ключи и монеты, а в кейс не попадут грязь и мусор.

Что этому алюминиевому великолепию может противопоставить Elari? Откровенно говоря, ничего. Ведь у этих наушников самый обычный пластиковый пластик. Выглядит он довольно стандартно. Защелка у кейса пластиковая; на новом устройстве она хорошо удерживает крышку, но в будущем пластик может и разболтаться. И тогда кейс начнет самопроизвольно раскрываться (что, напомним, просто невозможно у CGPods). В этом случае NanoPods не выпадут из кейса благодаря магнитному креплению (у CGPods оно тоже есть). Но вот повредиться о разного рода твердые предметы в кармане «ушки» очень даже могут.

И вот еще какой момент. На кейсе CaseGuru CGPods есть светодиодный индикатор. Он сообщает, насколько заряжена батарея в кейсе. Каждый диод – 25%. И можно сразу рассчитать, сколько раз аккумуляторы наушников получится зарядить от кейса. Что, как вы понимаете, очень удобно.

Что мы видим на кейсе Elari NanoPods? Просто красный индикатор, который горит, если аккумулятор в кейсе имеет хоть какой-то заряд, хоть 2%, хоть 100%. Как пользователь должен вычислять, насколько заряжен аккумулятор в кейсе, – вопрос открытый. И печальный.

Баллы:

Конструкция наушников

CaseGuru CGPods – 1Elari NanoPods – 0Глядя на CGPods и NanoPods, понимаешь, что в Elari слегка погорячились с названием своего продукта. Приставка «нано» куда лучше применима к CGPods. Просто потому, что они несколько меньше, чем NanoPods. Кроме того, NanoPods куда заметнее выпирают из ушей, чем CGPods.

Ну и еще, просто по ощущениям, CGPods на пару граммов легче. Казалось бы, что такое пара граммов? Но чем меньше «груза» вы носите на ухе, тем комфортнее. Особенно если вы слушаете музыку часами подряд. Так вот, еще раз: CaseGuru CGPods заметно компактнее, чем Elari NanoPods. За счет этого CGPods куда аккуратнее выглядят в ушах. Да и носить продукт CaseGuru несколько приятнее.

И те, и другие наушники не вываливаются из ушей даже при сильной тряске. Разработчики продумали этот момент на славу. Хотя различия в данной области между моделями есть. Так, у NanoPods силиконовые распорки намертво прикреплены к корпусам наушников. И если они со временем изотрутся или оторвутся (а это вполне возможно при активном использовании), то наушники перестанут надежно держаться в ушах.

У CaseGuru CGPods тоже есть силиконовые распорки, однако они съемные. В комплект поставки наушников входит пара запасных распорок. Если основные порвутся – можно за пару минут поставить другой комплект. На наш взгляд, правильный и логичный шаг. Настоящая забота о пользователе.

Баллы:

Защита от воды

CaseGuru CGPods – 1Elari NanoPods – 0Elari утверждает, то ее наушники защищены от влаги по стандарту IPX4. Говоря простым языком, никакой специальной защиты у NanoPods нет. Потому что цифра «4» в этом индексе означает лишь защиту от брызг воды. Грубо говоря, если вы капнете на наушники пару капель из пипетки – с ними ничего не случится. А вот текущий ручьями пот (например, на тренировке), не говоря уже о дожде, они вряд ли выдержат.

Управление

CaseGuru CGPods перескакивают через одну цифру – обещана защита даже не по IPX5, а по IPX6. Что это подразумевает? Защиту от пота, брызг, сильного дождя и даже струй воды из шланга. Таким образом CGPods куда лучше подходят на роль спортивных и всепогодных наушников. А еще их можно без особой боязни мыть под краном. Например, для того, чтобы очистить наушники от пыли. Баллы: CaseGuru CGPods – 1Elari NanoPods – 0Огорошим сразу: в этой области модели Elari вообще нечего противопоставить CaseGuru CGPods. Дело вот в чем: обычно недорогие наушники такого типа не позволяют управлять воспроизведением музыки. Регулировка громкости и переключение треков возможны исключительно со смартфона. Что крайне неудобно – приходится лезть в карман, доставать смартфон, потом класть смартфон обратно...

Так вот, чего же такого особенного умеют CaseGuru CGPods? А вот чего. Прикоснулся к сенсорной кнопке на левом наушнике – и трек поставлен на паузу. Прикоснулся два раза – и музыка заиграла громче. Задержал палец на пару секунд – и переключился на следующий трек. С правым наушником ситуация обратная – можно снижать громкость и переключаться на предыдущую песню. Очень удобно!

В Elari NanoPods ничего подобного, к сожалению, нет. С помощью кнопок (они не сенсорные, как у CGPods, а механические, и требуют усилия при нажатии) можно только ставить композиции на паузу. А вот регулировка громкости и переключение песен доступны только со смартфона.

Баллы:

Качество звука

Здесь же, пожалуй, добавим, что кнопки и в CGPods, и в NanoPods могут использоваться для приема вызова в режиме Bluetooth-гарнитуры. Микрофоны в обеих моделях есть в каждом из наушников. Поэтому и левое, и правое «ухо» можно использовать для общения голосом по сотовой связи.CaseGuru CGPods – 1Elari NanoPods – 0По качеству звука модели сравнимы. Elari лучше «удаются» средние частоты, а вот CGPods интереснее отрабатывают низкие. Но, повторимся, в дисциплине «качество звука» нет явного лидера и аутсайдера. Обе модели играют неплохо – если, конечно, не сравнивать их с реально дорогими «ушами» ценой за 10 тысяч рублей. Со стабильностью все тоже достойно. В том смысле, то у CGPods и NanoPods нет типичной болезни таких вот беспроводных наушников – когда одно «ухо» или внезапно перестает играть музыку или начинает играть заметно тише второго «уха». Точнее, во время тестирования мы столкнулись с этим в случае Elari NanoPods. Однако только один раз. Поэтому поверим, что это был случайный глюк.

Баллы:

Автономная работа

Баллы:

Итого

CaseGuru CGPods – 1Elari NanoPods – 1Здесь ситуация выглядит следующим образом. Elari NanoPods работают в автономном режиме примерно три с половиной часа, тогда как CaseGuru CGPods – в районе трех, то есть чуточку меньше. При этом Elari можно «подпитать» от на 100% заряженного кейса около двух раз, а CGPods – около трех. Математика простая: NanoPods в сумме дают 10 с половиной часов работы, а CGPods – 12. Но – ладно, учитывая, что без кейса продукт Elari на полчаса автономнее, будем считать, что в этой дисциплине у нас паритет.CaseGuru CGPods – 1Elari NanoPods – 1Что же, пришло время подвести итоги. А для этого необходимо подсчитать баллы:

Как видите, CGPods выиграли. Причем это не просто небольшой отрыв, это просто разгром конкурента, поскольку модель CaseGuru набрала в три раза больше баллов. У нее гораздо круче кейс (и конструкцией, и потому что он алюминиевый, а не пластиковый), да и сами наушники миниатюрнее и удобнее. Кроме того, CGPods защищены от воды и дают гораздо (даже вот так: ГОРАЗДО) больше опций для управления воспроизведением музыки. Сравнимы эти модели только по качеству звука и автономной работе. Да и то с оговорками – ведь CaseGuru CGPods дают несколько больший заряд автономности.

Собственно, итоги сравнения простые: Elari NanoPods можно купить только в том случае, если вы не знаете о существовании CaseGuru CGPods. Если же вы в курсе о них (а после прочтения этого обзора наверняка в курсе), то останавливать выбор следует именно на CGPods. Они не просто лучше, а еще и дешевле – на 500 рублей. Elari NanoPods при всех их недостатках почему-то стоят 4 990 рублей, а вот CGPods – всего 4 490.