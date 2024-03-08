Не SnowRunner 2, а что-то новое.Обзор Expeditions: A Mudrunner Game

Не так давно создатели популярной игры SnowRunner запустили Expeditions: A Mudrunner Game, которая не стала прямым ее продолжением, а предложила новые игровые механики и опыт. В основе здесь экспедиции с изучением локаций и выполнением набора задач. Постройка базы, оснащение автомобилей устройствами и модулями, полеты на беспилотниках, сканирование и анализ ландшафта.

На старте предлагается три основных региона: маленькое Колорадо, Аризона, Карпаты. Ожидается что новые регионы будут активно добавляться, как и созданные сообществом. Каждый регион содержит определенный набор экспедиций и дополнительных заданий, которые будут найдены уже по мере прохождения. Стартовый набор это 79 основных миссий.

Начинает игрок с гаража и на начальном этапе доступно 20 автомобилей, примерно половина из них уже встречалась в SnowRunner. В гараже можно проводить тюнинг транспорта, а также выбирать тот набор груза, аксессуаров и членов команды, которые отправятся в конкретную экспедицию. И такая подготовка проходит перед каждым выходом.

Управление транспорта было дополнено, к привычной уже работе с коробкой добавили изменение давления в шинах. Размещаемые якоря и регулируемая лебедка. Ремонт отдельных элементов ходовой и силовой части. Сам транспорт стал ощущаться лучше и тяжелее. И это важно с учетом того что общая динамика тут не высокая, постоянно приходится продумывать как проехать и преодолеть грязь, воду, камни и перепады по высотам.

Добавились инструменты разведки местности, эхолокация для определения брода при прохождении озер и рек, летающий дрон для оценки сразу большей площади местности и биноколь. Разведывание местности всячески поощряется.

В Expeditions: A Mudrunner Game появились специалисты. Они дают различные пассивные улучшение, в зависимости от автомобиля можно посадить нескольких, но каждый из них потребует оплаты работы по итогу. Из того что можно получить, отметим увеличение запаса запчастей, увеличение итоговой оплаты, а также автоматический анализ глубин.

Сами экспедиции чаще всего связаны с перемещением между заданными точками с последующим исследованием, эвакуацией или выполнением дополнительных активностей. При кажущейся простоте сам путь может занять значительное время из-за сложной геодезии. При этом в отличие от SnowRunner здесь задачи открываются в заданной последовательности, но сами задачи ощущаются живее.

Expeditions: A Mudrunner Game обзор

Итоги

Отмечу высокий уровень графики. Доступные здесь регионы интересно изучать, мир хорошо проработаны детали и есть разнообразие даже на стартовом этапе. Есть и мелочи, такие как налипающие на кузов куски грязи и камни. Хотя и есть то что упрощено, это полное отсутствие визуального отображения повреждений кузова, вместо этого видим только полученный процент урона.Если вы ждали SnowRunner 2, то Expeditions: A Mudrunner Game не про это. Отдельный проект, который близкий по духу, но делающий акцент на сессионном прохождении экспедиций с этапом подготовки, развитием самого региона с созданием дополнительных баз и активного использования гаджетов, инструментов.