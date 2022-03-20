Обзор FAR: CHANGING TIDES. Качественная инди-игра

Современная игровая индустрия, особенно в случае именитых разработчиков за последние несколько лет деградирует, в большинстве выпускаемых игр нет «души», на первый план выходят внутриигровые транзакции, при этом патчи, исправляющие ошибки и приводящие проект в играбельный вид растягиваются на годы. На этом фоне, такие игры, как FAR: CHANGING TIDES являются островком спокойствия, позволяющим отвлечься от суровой реальности.

FAR: CHANGING TIDES

Мы прошли эту игру на PlayStation еще в начале месяца и получили платиновую награду. Она стала сиквелом FAR: Lone Sails, хотя напрямую сюжет между ними не связан. Главный герой, один из последний оставшихся выживших отправляется в путешествие в остатках разрушенной цивилизации.

FAR: CHANGING TIDES

Сюжет и история подаются в виде рисунков, надписей и музыкального сопровождения. Основным транспортом является корабль, который по мере прохождения модернизируется и улучшается.

FAR: CHANGING TIDES

Из первой части сохранили решение геймплей с решением загадок в переходных частях локаций. Они достаточно простые, требуют немного логики и понимания взаимодействия между отдельными предметами. Успешное решение награждается необходимым элементом для улучшения корабля.

FAR: CHANGING TIDES

В ходе путешествия требуется управлять транспортным средством. Сначала это парус с возможностью его разворачивания, смены направления и убирания мачты, предотвращая ее повреждения. Позже к этому добавляется двигатель с необходимостью контроля его нагрева и добавления топлива.

FAR: CHANGING TIDES

Примерно к середине пути корабль в FAR: CHANGING TIDES получает модуль для погружения в воду и перемещения на глубине. На отдельных участках эти варианты перемещений нужно комбинировать. В целом все сделано интуитивно и адекватно. Нет гринда и рутинной зачистки локаций.

FAR: CHANGING TIDES

Небольшой бюджет на разработку не отразился негативно на качестве проработки визуальной составляющей. Тут приятная псевдо-2D графика со спокойной цветовой гаммой. Это же касается музыкальной атмосферы.

FAR: CHANGING TIDES

Игра доступна на разных платформах, включая ПК и Nintendo.
Комментарии и отзывы FAR: CHANGING TIDES
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