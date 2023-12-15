Метроидвания с приятным сеттингом на консолях. Обзор игры Fearmonium

Мы уже знакомились с целым рядом проектов от небольших студий, которые изначально были доступны на ПК, а уже позже перебрались на консоли. И продолжая изучение, сегодня в центре внимания будет Fearmonium, большую часть работы по которой выполнена силами одного человека. Если коротко это рисованная метроидвания в которой игрока ждет как изучение локаций, так и сражение с сильными противниками.

Игру прошли полностью на PlayStation, получив платиновый трофей. Для него необходимо найти все коллекционные предметы и сразиться со всеми боссами, включая несколько секретных.

Действие игры разворачивается в подсознании подростка Макса, жизнь которого сложно назвать простой. Судя по истории, которая подается в виде диалогов и комиксов, живет с отчимом, его обижают одноклассники и ко всему этому еще и девушка на свиданье в парке сообщила, о своем переезде в другой город. Именно в этот момент сотрудница парка аттракционов предложила прокатиться на воздушном шаре, позже эта сотрудница стала приходить в кошмарах.

И за нее как раз и будет играть игрок на протяжении всей истории. Она пройдет путь от начального страха до фобии. Использование психологических терминов тут не случайно, автор проходил обучение по этой специальности. Собственно вся история — это борьба со страхами этого подростка и депрессией.

Нужно ли воспринимать эту историю всерьез – нет. Можно свободно играть, не уделяя повышенное внимание диалогам персонажей. Потери от этого не будет, все-таки это игровой процесс, который изначально должен дарить положительные эмоции от самого прохождения. Тем более сам стиль рисовки в 2D с покадровой рисовкой получился годным, мир интересно изучать. И несмотря на ограниченные ресурсы и возможности, тут есть хороший выбор стилей локацией и противников.

Это метроидвания, поэтому сразу изучить все доступные зоны не получится, доступ будет ограничиваться наличием способностей, которые игрок получает как во время прохождения, взаимодействую с персонажами, так и при победе над боссами. И здесь кроется одна из проблем Fearmonium, на карте которая выводится слабая информативность. Это схема с комнатами, которые пройдены, но в них нет пометок по тем участкам, которые были найдены и временно недоступны из-за отсутствия способности, нет более подробной информации. Выводятся только иконки с персонажами, ванны с депрессией для быстрого телепорта и сохранения между ними, а также вороны. Поэтому когда открывается значительная часть карты вспомнить куда стоит вернуться сложно.

В основе геймплея платформинг и сражение с противниками. Здесь не поленились и проработали различные типы атак, поэтому при встрече с новыми типами врагов почти всегда требуется время чтобы освоиться и найти удачную тактику. С боссами тоже, за все время прохождения, а тут около 12 боссов, повторения по ним не было. Само сражение сложное, если брать Cuphead это что-то между средней и высокой сложностью. При этом игрок не сможет изменить уровень сложности, проходится игра в том виде, которая задумана разработчиком.

Основой боевой системы в Fearmonium будет молоток, которым героиня махает, активная способность и дальняя атака, которая имеет ограниченный объем снарядов. Разнообразия достаточно, но к финалу игры выбираешь для себя оптимальный набор и закрываешь остатки уже только с ним. Из минусов отмечу, размеренность в размахе молотом, которая не всегда позволит подобрать нужный тайминг и позицию, а также малое влияние выбираемых пассивных способностей.

Fearmonium обзор

Итоги

В целом игра оставила самые приятные эмоции от прохождения, на которое потребовалось около 17-18 часов. Да у нее есть шероховатости и места, которые ощущаются недостаточно проработанными, но при этом тут хорошее наполнение контентом, именно тот объем, чтобы игра не начинала душить и при этом было что исследовать. Стоит обратить внимание, что у игры нет уровней сложности, а тот баланс, что есть осилить сможет не каждый. Fearmonium – метроидвания с приятным сеттингом, разнообразным геймплеем, разнообразием боссов и противников. Из минусов отмечу плохую информативность карты, огрехи в управлении.