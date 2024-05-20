Ностальгия по 8-битным консолям PlayStation и Nintendo. Обзор Felix The Cat

Не так давно мы рассматривали довольно удачное переиздание METAL GEAR SOLID от Konami, сегодня в центре внимания будет переиздание Felix The Cat, некогда культовой игры на NES и GameBoy. В нее были добавлены возможности сохранения прогресса в любое время, а также функция перемотки.

Felix The Cat

В моем случае эта игра точно входила в первую десятку пройденных на Dendy и поэтому чувство ностальгии тут в полной мере присутствует. Сам главный герой кот Феликс появился еще в 1919 году в первом черно-белом мультфильме. Что любопытно, до нашего времени он также дошел в том же стиле, хотя и был отодвинут правообладателем на дальнюю полку. Вклад в мультипликацию сделан значимый.

Felix The Cat

Чем же зацепила игра в момент своего появления? Для того времени она предложила насыщенный геймплей с разнообразными механиками, ярким прохождением и возможностью пройти до финала. Включает она девять локаций с 3-4 уровнями, каждый из них завершается сражением с боссом.

Felix The Cat

От уровня к уровню разработчики предлагают разнообразные умения и геймплей. Сюда входит классический платформер, полеты на самолетах, ныряние с аквалангом, использование танчика и других возможностей. Сам герой трансформируется с получением сердец, начали с боксерской перчатки, а завершить можете, использую ауру. Причем, меняется и тематическое оформление этих локаций, как и фоновая музыка.

Felix The Cat

Как и в духе Марио, тут хватает секретных платформ, скрытых наград и зон для изучения. Все это позволит сделать каждое прохождение по-своему уникальным. Уровень сложности тут можно оценить как умеренный, скорее как приятное путешествие с возможностью расслабиться.

Felix The Cat

Мой интерес был к версии NES, именно ее я проходил на своей первой 8-битной консоли. Ее можно вывести в нескольких вариантах по соотношению сторон, отмечу, что на большом экране выглядит хорошо, сохранен дух того времени. Дополнительно к ней есть вариант с GameBoy, который я также прошел.

Felix The Cat

Felix The Cat обзор

Итоги

Felix The Cat – это в первую очередь возможность путешествия назад в прошлое, когда игры вызывали восторг от происходящего на экране, даже несмотря на свою простоту, хотя этот проект предлагает большое разнообразие механик. Теперь все это заботливо упаковано и доработано под современные телевизоры, а также были добавлены возможности сохраниться и перемотать назад. Отпугивает только ценник, с учетом продолжительности в час, ностальгия обойдется в круглую сумму.

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