Визуальная новелла с восемью концовками. Обзор игры Find Love Or Die Trying

Игры в жанре визуальной новеллы, оформленные в жанре аниме заняли свою нишу и в целом ряде регионов они пользуются популярностью. Find Love Or Die Trying стартовала не так давно и здесь для игрока предлагаются шесть персонажей, женского пола с которыми он может и должен завести роман. Подготовлено сразу восемь уникальных концовок, развилки в сюжете, иллюстрации и музыку.

Когда вы просыпаетесь на борту самолета, не понимая, как вы вообще туда попали, Кэт, продюсер упомянутого реалити-шоу, подробно рассказывает о соглашении, на которое вы, по-видимому, согласились. «Люди бы умерли, чтобы оказаться на вашем месте!» — говорит она, полностью осознавая иронию. Соглашение заключается в том, что у вас есть пять девушек, с которыми вы можете встречаться, одна из которых должна согласиться выйти за вас замуж до конца сезона. Если вы не сможете этого сделать или если рейтинги упадут, вас убьют. Хотя это и является важным компонентом шоу знакомств, потенциальные жены, представленные здесь, совершенно об этом не знают, и если вы им об этом расскажете, все умрут.

Несмотря на болезненный взгляд на эстетику реалити-шоу, которая, честно говоря, здесь в лучшем случае хлипкая, Find Love or Die Trying часто милая, смешная и довольно беззаботная, учитывая все обстоятельства. От нашествия зомби до превращения в голубя, выходки и смешные моменты заполняют примерно четырехчасовое игровое время. А учитывая, как работают игры Ren'Py, вы можете откатить любой и все варианты и сохранить, где хотите, что делает довольно простым получение желаемого, особенно учитывая, что вы можете брать это с собой на ходу.

Хотя история в основном посвящена знакомству с этими пятью дамами, изначально вы можете встречаться только с двумя из них. Сначала я не был уверен, означает ли это, что мне придется проходить игру дважды, чтобы раскрыть каждую из пяти дам и насладиться всем представленным здесь контентом. К счастью, есть момент, который я не буду раскрывать, который позволяет вам встречаться с тремя последними. Конечно, если бы я знал, как это произошло, я бы сделал свой первоначальный выбор совсем по-другому, но это все, что я скажу.

Вы возьмете каждую девушку на три свидания. Они, как правило, разрабатываются вокруг личности каждой девушки. Терра, например, хочет стать гейм-дизайнером, поэтому склоняясь к этому, она захочет проявить себя и быть благодарной за вашу поддержку. Юи, девушка, которая утверждает, что у нее есть прошлое с вами, поскольку у вас амнезия, самая безобидная из всех, так как она часто чувствует себя в безопасности, когда вы просто проводите с ней время и говорите о ваших жизнях, об этом и о ее одержимости кроликами.

У вас есть Элли, атлетичная сорвиголова, которая берет вас покататься на роликах, Скарлет, очаровательный ученый, которая имеет склонность к хаосу, и Вайолет, богатая девушка со связями в таинственной корпорации. Во многом актерский состав заимствует некоторые черты Spice Girls, поскольку у вас есть милая и невинная, спортивная, аристократичная, а хаотичная натура Скарлет могла бы хорошо подойти для Scary Spice.

История представлена достаточно хорошо, с достаточным количеством загадок, чтобы развлечь вас. Есть сны, которые подробно описывают возможный побег из шоу, но они достаточно расплывчаты, чтобы заставить вас гадать, что именно происходит. С сумасшедшим и сквернословящим шоураннером, кучей пронумерованных рабочих сцены, а также продюсером шоу, Кэт, небольшой актерский состав используется достаточно хорошо, особенно когда вы глубже погружаетесь в то, как именно работает шоу и ваша роль в нем.

Find Love or Die Trying, конечно, не даст что-то новое в жанр, но она достаточно увлекательна, чтобы развлечь вас на несколько коротких часов. В ней есть набор забавных персонажей, извращенный взгляд на игру в свидания и приличная история, чтобы все это завершить. Если вам нравится жанр и вы хотите узнать, чем он заканчивается, можете посмотреть ее.