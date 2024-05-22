Корпус с тремя вентиляторами с подсветкой. Обзор Formula Air Power G5 Duo

Сегодня детально рассмотрим корпус Formula Air Power G5 Duo в типоразмере Midi Tower, относящийся к недорогому ценовому сегменту, но при этом в его стартовом комплекте идут сразу три вентилятора с подсветкой. Как и рассмотренные ранее шасси этого производителя, можно выбрать между белым и черным.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает противопылевой фильтр с магнитным креплением, пластиковые стяжки, различные винты, краткое руководство с данными параметров ключевых компонентов.

Formula Air Power G5 Duo обзор

Внешний вид

Это корпус с классическим исполнением, ровными плоскостями и прямыми углами. Большая часть площади стальной лицевой панели — это вентиляционная решетка с мелкими квадратными ячейками.

Владелец сможет установить на нее комплектную пластину противопылевого фильтра. Он ожидаемо ухудшит внешний вид, а также меньше будет видна подсветка от предустановленных на лицевую панель вентиляторов.

На лицевой стороне два 140 мм вентилятора, которые дополнены одним 120 мм на задней панели. Все они FRGB с фиксированной скоростью вращения, получающие питание по SATA. Для упрощения подключения есть возможность последовательного подключения к одному коннектору.

Верхняя стенка также представляет собой вентиляционную решетку и здесь также продумали защиту от пыли. Используется фильтр с магнитным креплением. Обслуживать удобно.

Панель разъемов Formula Air Power G5 Duo включает скоростные USB 3.0 и USB-C, спаренный аудиоразъем. Рядом кнопка включения и индикатор активности.

Левая стенка из закаленного стекла с плотной тонировкой по периметру. Крепится на металлические направляющие и фиксируется накатанными винтами. Правая из ровного листа металла со штампованной ручкой.

Задняя панель со схемой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, прижимная планка.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под зоной блока питания пластинка противопылевого фильтра, который держится на узких направляющих, снимать и ставить его без наклона проблематично. На основании есть пара крепежных винтов, которые удерживают корзину жестких дисков и есть отверстия для крепления дисков напрямую.

Внутреннее пространство

Здесь разделение внутреннего пространства на две камеры, что помогает распределять ключевые компоненты системы, а также техническую зону под источник питания, накопителя и основной длины кабелей. Такая компоновка позволит провести аккуратный монтаж, когда через стенку из стекла будет видна система охлаждения процессора, видеокарта и материнская плата.

Formula Air Power G5 Duo поддерживает установку платы до ATX типоразмера, процессорного кулера высотой до 160 мм. При выборе жидкостной системы – радиатор 240 или 280 мм. А для видеокарты доступно место под версии длиной до 327 мм.

На обратной стороне стойки материнской платы, два посадочных места под диски 2.5 дюйма. Их исполнение предполагает монтаж до установки платы, после доступ будет ограничен. Дополнительно к ним есть стойка на два накопителя в зоне блока питания. При этом если нет в ней необходимости, можно демонтировать, освободим место для аксессуаров и кабелей. Для фиксации проводов доступны металлические ушки.

Тесты

Тесты уровня шума проводились в корпусе с закрытыми стенками. Для исключения влияния индивидуальных особенностей компонентов замер прошел без системы.

Итоги

Formula Air Power G5 Duo – недорогой корпус, который в стартовом комплекте предлагает оптимальный набор вентиляторов под организацию эффективного движения воздуха. Тихий, симпатичный с защитой от пыли с удобным обслуживанием и стенкой из закаленного стекла. Хороший вариант под сборку системы среднего уровня под игры или работу. Из минусов исполнение крепления фильтра под блоком питания.