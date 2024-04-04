Недорогой корпус со стеклом, подсветкой и USB-C. Обзор Formula Crystal Z1 PLUS White

Мы собрали систему в корпусе Formula Crystal Z1 PLUS White, особенностью которого является панорамный обзор с двумя стенками из стекла, без видимых границ между ними. Эта версия поддерживает упрощенное управление RGB-подсветкой, улучшенной системой укладкой кабелей и оптимизациями для повышения эффективности работы системы охлаждения.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Комплектация

Formula Crystal Z1 PLUS White

Коробка из плотного картона на боковой стороне которой приведено схематичное изображение и пометка по версии исполнения. С обратной стороны подробные данные по характеристикам. Комплект включает набор винтов, динамик, пластиковые стяжки, листок с данными по совместимости с компонентами.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Formula Crystal Z1 PLUS White обзор

Внешний вид

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Ключевым отличием от версии без индекса PLUS является комплектация тремя вентиляторами с RGB-подсветкой.

Formula Crystal Z1 PLUS White

И это хорошо раскрывает исполнение двух стенок из закаленного стекла. Открывается полный обзор установленной внутри системы, особенно с учетом того что нет и отдельного уголка, который ухудшил бы внешний вид. Плюс за счет такого исполнения создается общий эффект легкости конструкции. Сам он выполнен в формате Midi Tower.

Formula Crystal Z1 PLUS White

При проектировании учли момент с доступом воздуха в рабочую камеру. Нижняя часть левой и передней стенки — это металлическая сетка. Она идет отдельно от стекол, которые в свою очередь крепятся при помощи накатанных винтов.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Правая из листа металла. Она цельная. Для упрощения снятия есть штампованная ручка.

Formula Crystal Z1 PLUS White

На верхней у Formula Crystal Z1 PLUS большую часть занимает вентиляционная решетка за которой находятся два предустановленных с завода 120 мм вентилятора. Здесь есть обслуживаемый противопылевой фильтр в виде пластины с магнитным креплением.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Панель разъемов у корпуса включает кнопку управления подсветкой, один USB-C, один USB 3.0, один USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, светодиодные индикаторы.

Formula Crystal Z1 PLUS White

На заднюю панель предустановлен третий 120 мм вентилятор. Семь заглушек под платы расширения, одна из них съемная, остальные штампованные – выламываются. Расположение блока питания нижнее.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Основание с четырьмя пластиковыми ножками, на которые нанесены резиновые накладки. Под блоком питания пластина пылевого фильтра, обслуживать его сложнее из-за фиксации в уголки.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Внутренняя часть

Formula Crystal Z1 PLUS обеспечивает удобный доступ при проведении монтажа. Сняв переднюю и боковые стенки получаем свободный доступ к стойке материнской плате и скрытой части, рассчитанной под установку блока питания. Разграничиваются камеры при помощи Г-образной стенки, которая является несъемной частью корпуса.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Рассчитан на сборку систем с материнскими платами до типоразмера ATX. Справа от места ее установки вырезы, используемые для питающих и интерфейсных кабелей. Отметим наличие заметного свободного расстояния над зоной установки материнской платы, позволяющий поставить на верхнюю стенку радиатор жидкостной системы охлаждения с радиатором 240 мм.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Корпус поддерживает установку башенного охлаждения высотой до 165 мм. Видеокарты длиной 300 мм, под зоной видеокарты есть посадочное место для монтажа двух 120 мм вентиляторов.

Formula Crystal Z1 PLUS White

На обратной стороне стойки материнской платы можно поставить один 2.5 дюймовый диск и еще один на пластине в зоне блока питания. Стойку можно снять, хотя из-за небольшой высоты она не уменьшает объем полезного пространства. По стойке распределены металлические ушки под стяжки, позволяющие зафиксировать питающие и интерфейсные кабели.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Три комплектных 120 мм вентилятора подключаются через MOLEX разъем, есть возможность каскадного подключения. Такой способ подачи питания исключает управление оборотами и подсветкой.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Сборка

В корпусе собрана система с материнской платой GIGABYTE B650 EAGLE AX, процессором AMD Ryzen 7 7800X. Для отвода тепла использовалось башенное охлаждение PentaWave PC-Z05E BK PWM.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Тесты

Formula Crystal Z1 PLUS White

Провели замер температуры в режиме синтетической нагрузке с закрытыми стенками.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Штатный комплект не подразумевает регулировку оборотов, поэтому шум в нагрузке и без него будет схож, если не брать в расчет особенности видеокарты и системы отвода тепла процессора.

Formula Crystal Z1 PLUS White

Итоги

Formula Crystal Z1 PLUS White – корпус со стенками из стекла и тремя 120мм вентиляторами с подсветкой в комплекте. Интересное внешние исполнение в нем сочетается с широким подбором компонентов для проведения сборки и самому простоту проведения аккуратного монтажа. К минусам отнесем отсутствие резиновых клапанах на окошках подвода кабелей и сложность с облуживанием противопылевого фильтра под блоком питания.
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