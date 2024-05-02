Компактный корпус для игровой сборки. Обзор Formula Crystal Z5 TG

В центре внимания корпус Formula Crystal Z5 TG, выполненный в форм-факторе mATX и рассчитанный на сборку игровых систем, а также размещение на рабочем столе сбоку от монитора. Сопровождается вентилятором с подсветкой и в две его стенки выполнены из закаленного стекла. Представлен в черном и белом вариантах исполнения.

Formula Crystal Z5 TG

Комплектация

Formula Crystal Z5 TG

Традиционная коробка из неокрашенного картона. Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки и вкладыш с данными по совместимости с компонентами.

Formula Crystal Z5 TG

Formula Crystal Z5 TG обзор

Внешний вид

Шасси выполнено из стали толщиной 0.8 мм. Габариты составляют 388х270х368 мм. Данный корпус создавался с расчетом на акцентирование внешнего вида собираемой системы.

Formula Crystal Z5 TG

Две его камеры разделены не в вертикальной плоскости, а горизонтальной. Перед глазами основная часть с материнской платой и видеокартой, а за стойкой материнской платы будут блок питания, провода и накопители. За счет такой компоновки он ниже по высоте, но шире.

Formula Crystal Z5 TG

Для того чтобы обеспечить свободный обзор, две его стенки из закаленного стекла. Боковая крепится при помощи винтов с пластиковой накатанной головкой. Места крепежа с резиновыми шайбами для снижения вибрации.

Formula Crystal Z5 TG

На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор с RGB-подсветкой. Компоновка ее отличается ее от привычной, блок питания размещается вертикально, это сделано чтобы уменьшить габариты, над ним зона для жесткого диска. У Formula Crystal Z5 четыре заглушки под платы расширения, одна из них может быть установлена повторно.

Formula Crystal Z5 TG

Правая стенка из стали на ней есть две зоны с вентиляционными отверстиями. Одна в районе блока питания, вторая вдоль всей высоты, обеспечивая отвод воздуха от установленных вентиляторов сбоку. Эта часть идет без защиты от пыли с учетом того что они будут работать на выдув необходимости в них нет.

Formula Crystal Z5 TG

А вот нижняя часть с вентиляционной решеткой вдоль всей площади. Тут также есть отверстия для установки вентиляторов. Стоит на четырех ножках с резиновыми накладками.

Противопылевая защита есть сверху, также с магнитным креплением. Вдоль края размещены USB-C, USB 2.0, USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы.

Formula Crystal Z5 TG

Внутренняя часть

Рассчитан Formula Crystal Z5 на сборку системы с материнскими платами mATX и mini-ITX. Процессорный кулер высотой до 155 мм и с учетом этого при установке средних и старших процессоров оптимально делать выбор в пользу жидкостной системы охлаждения.

Formula Crystal Z5 TG

Установить радиатор типоразмера 240 мм можно на боковой стенке, так теплый воздух будет выбрасываться за пределы корпуса. Дополнительно к этому можно поставить семь 120 мм вентиляторов, 3 сверху и снизу, а один взади уже идет в комплекте.

Formula Crystal Z5 TG

Доступно место для монтажа видеокарты длиной до 365 мм. Установленный радиатор жидкостной системы не перекрывает зону размещения графического ускорителя.

Formula Crystal Z5 TG

В скрытой части вертикально ставится блок питания, отметим отсутствие дополнительного упора для него, из-за этого вся нагрузка будет идти только на четыре винта. Выше корзина для жесткого диска. Тут достаточно места для свободной укладки кабеля.

Formula Crystal Z5 TG

Тесты

Комплектный вентилятор для подачи питания использует MOLEX с возможностью сквозной подачи питания на несколько устройств. Скорость вращения фиксируемая. Провели замер шума на расстоянии 20 сантиметров с закрытыми стенками.

Formula Crystal Z5 TG

Итоги

Formula Crystal Z5 TG – компактный корпус для сборки игровой системы с высоким уровнем быстродействия, обеспечивающий эффективный отвод тепла и возможность установки габаритных видеокарт. С учетом того что чаще всего в материнских платах используется только один PCIe разъем это отличная возможность без ущерба возможностям сделать общие габариты системы компактнее.
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