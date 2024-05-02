Компактный корпус для игровой сборки. Обзор Formula Crystal Z5 TG

В центре внимания корпус Formula Crystal Z5 TG, выполненный в форм-факторе mATX и рассчитанный на сборку игровых систем, а также размещение на рабочем столе сбоку от монитора. Сопровождается вентилятором с подсветкой и в две его стенки выполнены из закаленного стекла. Представлен в черном и белом вариантах исполнения.

Комплектация

Традиционная коробка из неокрашенного картона. Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки и вкладыш с данными по совместимости с компонентами.

Formula Crystal Z5 TG обзор

Внешний вид

Шасси выполнено из стали толщиной 0.8 мм. Габариты составляют 388х270х368 мм. Данный корпус создавался с расчетом на акцентирование внешнего вида собираемой системы.

Две его камеры разделены не в вертикальной плоскости, а горизонтальной. Перед глазами основная часть с материнской платой и видеокартой, а за стойкой материнской платы будут блок питания, провода и накопители. За счет такой компоновки он ниже по высоте, но шире.

Для того чтобы обеспечить свободный обзор, две его стенки из закаленного стекла. Боковая крепится при помощи винтов с пластиковой накатанной головкой. Места крепежа с резиновыми шайбами для снижения вибрации.

На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор с RGB-подсветкой. Компоновка ее отличается ее от привычной, блок питания размещается вертикально, это сделано чтобы уменьшить габариты, над ним зона для жесткого диска. У Formula Crystal Z5 четыре заглушки под платы расширения, одна из них может быть установлена повторно.

Правая стенка из стали на ней есть две зоны с вентиляционными отверстиями. Одна в районе блока питания, вторая вдоль всей высоты, обеспечивая отвод воздуха от установленных вентиляторов сбоку. Эта часть идет без защиты от пыли с учетом того что они будут работать на выдув необходимости в них нет.

А вот нижняя часть с вентиляционной решеткой вдоль всей площади. Тут также есть отверстия для установки вентиляторов. Стоит на четырех ножках с резиновыми накладками.

Противопылевая защита есть сверху, также с магнитным креплением. Вдоль края размещены USB-C, USB 2.0, USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки включения и перезагрузки, светодиодные индикаторы.

Внутренняя часть

Рассчитан Formula Crystal Z5 на сборку системы с материнскими платами mATX и mini-ITX. Процессорный кулер высотой до 155 мм и с учетом этого при установке средних и старших процессоров оптимально делать выбор в пользу жидкостной системы охлаждения.

Установить радиатор типоразмера 240 мм можно на боковой стенке, так теплый воздух будет выбрасываться за пределы корпуса. Дополнительно к этому можно поставить семь 120 мм вентиляторов, 3 сверху и снизу, а один взади уже идет в комплекте.

Доступно место для монтажа видеокарты длиной до 365 мм. Установленный радиатор жидкостной системы не перекрывает зону размещения графического ускорителя.

В скрытой части вертикально ставится блок питания, отметим отсутствие дополнительного упора для него, из-за этого вся нагрузка будет идти только на четыре винта. Выше корзина для жесткого диска. Тут достаточно места для свободной укладки кабеля.

Тесты

Комплектный вентилятор для подачи питания использует MOLEX с возможностью сквозной подачи питания на несколько устройств. Скорость вращения фиксируемая. Провели замер шума на расстоянии 20 сантиметров с закрытыми стенками.

Итоги

Formula Crystal Z5 TG – компактный корпус для сборки игровой системы с высоким уровнем быстродействия, обеспечивающий эффективный отвод тепла и возможность установки габаритных видеокарт. С учетом того что чаще всего в материнских платах используется только один PCIe разъем это отличная возможность без ущерба возможностям сделать общие габариты системы компактнее.