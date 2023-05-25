Обзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторами

Изучаемый сегодня корпус Formula F-33RGB оснащен тремя ARGB-вентиляторами и стенкой из оргстекла. Выполнен он в формате Mid Tower, рассчитан на сборку игровой или рабочей системы с материнской платой до типоразмера ATX и видеокартой длиной до 315 мм.

Комплектация

Коробка из плотного картона с логотипом бренда и схематичным изображением. Комплект включает динамик, антивибрационные шайбы для HDD, различные винты. А также лист с таблицей, отображающих параметры совместимых компонентов.

Formula F-33RGB обзор

Внешний вид

Визуально корпус заужен, за счет этого воспринимается компактным. В остальном же это традиционная форма с прямыми углами и покраской в черный цвет.

Левая стенка выполнена из прозрачного оргстекла. Этот тип материала требует аккуратного обращения и протирки только мягкой тканью во избежание получения царапин. Крепится при помощи винтов с накатанной головкой, размещенных по углам.

Фронтальная стенка состоит из глухой части, занимающей примерно 10-15% площади, и металлической вентиляционной сетки, за которой находятся вентиляторы.

Отдельной рамки противопылевого фильтра тут нет, пыль будут задерживаться за счет мелкой ячейки. При этом не будет проблем с доступом воздуха для работающих вентиляторов.

Противопылевой фильтр с магнитным креплением есть на верхней стенке, расположен на вентиляционной решетке. Здесь можно будет поставить два вентилятора в типоразмере 120 мм.

Панель разъемов у Formula F-33RGB состоит из двух USB 2.0, скоростного USB 3.0, раздельных аудиоразъемов. Рядом расположены индикаторы активности, кнопка перезагрузки и включения.

Правая стенка, как и каркас выполнены из стали SPCC толщиной 0.5 мм. Снимается сдвигом, фиксируется при помощи винтов.

Задняя стенка корпуса под нижнее размещение блока питания. Решетка под один 120 мм вентилятор. Семь заглушек под платы расширения.

Начинка

Четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания съемная пластина противопылевого фильтра.

Внутреннее пространство разделено стойкой материнской платы и Г-образной перегородкой. Formula F-33RGB поддерживает установку материнской платы до типоразмера ATX.

В качестве охлаждения можно использовать только башенные конструкции. Ограничения по высоте составляют 154 мм. Видеокарты длиной до 315 мм.

Комплектуется корпус тремя 120 мм вентиляторами с подсветкой. Подключаются они к встроенному контроллеру, зафиксированными на обратной стороне стойки материнской платы. К нему помимо комплектных можно будет подключить еще один вентилятор. Здесь же есть выход на кнопку на корпусе с помощью которого можно переключать эффект подсветки.

В зоне блока питания есть стойка под два 3.5-дюймовых диска, под которые в комплекте предусмотрены антивибрационные шайбы. Помимо этого можно будет поставить 2.5-дюймовые диски.

Сборка

Тестовый стенд с материнской платой в типоразмере mATX и процессором Intel Core i5-13400. Башенное охлаждение и блок питания мощностью 750 Вт.

Провода все прячутся во внутренней камере под их вывод окошки идут без резиновых клапанов. Места достаточно, правая стенка закрывается свободно.

Работающая у вентиляторов подсветка хорошо видна через вентиляционную решетку на передней стороне. Кольцевая, выглядит эффектно.

Тесты

Нагрузочные тесты в системе проводились в закрытом корпусе.

Замеры уровня шума проводились на расстоянии 20 сантиметров от корпуса. Качество комплектных вентиляторов здесь хорошее.

Итоги

Formula F-33RGB – недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬-вентиляторами. Компактные габариты в нем сочетаются с гибким подходом при подборе ключевых компонентов для сборки. Не устроить в нем могут стенка из акрила, закаленное стекло практичнее, и ограничения по использованию жидкостных систем.