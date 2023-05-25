Обзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторами

Изучаемый сегодня корпус Formula F-33RGB оснащен тремя ARGB-вентиляторами и стенкой из оргстекла. Выполнен он в формате Mid Tower, рассчитан на сборку игровой или рабочей системы с материнской платой до типоразмера ATX и видеокартой длиной до 315 мм.

Formula F-33RGB

Комплектация

Formula F-33RGB

Коробка из плотного картона с логотипом бренда и схематичным изображением. Комплект включает динамик, антивибрационные шайбы для HDD, различные винты. А также лист с таблицей, отображающих параметры совместимых компонентов.

Formula F-33RGB

Formula F-33RGB обзор

Внешний вид

Визуально корпус заужен, за счет этого воспринимается компактным. В остальном же это традиционная форма с прямыми углами и покраской в черный цвет.

Formula F-33RGB

Левая стенка выполнена из прозрачного оргстекла. Этот тип материала требует аккуратного обращения и протирки только мягкой тканью во избежание получения царапин. Крепится при помощи винтов с накатанной головкой, размещенных по углам.

Formula F-33RGB

Фронтальная стенка состоит из глухой части, занимающей примерно 10-15% площади, и металлической вентиляционной сетки, за которой находятся вентиляторы.

Formula F-33RGB

Отдельной рамки противопылевого фильтра тут нет, пыль будут задерживаться за счет мелкой ячейки. При этом не будет проблем с доступом воздуха для работающих вентиляторов.

Formula F-33RGB

Противопылевой фильтр с магнитным креплением есть на верхней стенке, расположен на вентиляционной решетке. Здесь можно будет поставить два вентилятора в типоразмере 120 мм.

Formula F-33RGB

Панель разъемов у Formula F-33RGB состоит из двух USB 2.0, скоростного USB 3.0, раздельных аудиоразъемов. Рядом расположены индикаторы активности, кнопка перезагрузки и включения.

Formula F-33RGB

Правая стенка, как и каркас выполнены из стали SPCC толщиной 0.5 мм. Снимается сдвигом, фиксируется при помощи винтов.

Formula F-33RGB

Задняя стенка корпуса под нижнее размещение блока питания. Решетка под один 120 мм вентилятор. Семь заглушек под платы расширения.

Formula F-33RGB

Четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания съемная пластина противопылевого фильтра.

Начинка

Formula F-33RGB

Внутреннее пространство разделено стойкой материнской платы и Г-образной перегородкой. Formula F-33RGB поддерживает установку материнской платы до типоразмера ATX.

Formula F-33RGB

В качестве охлаждения можно использовать только башенные конструкции. Ограничения по высоте составляют 154 мм. Видеокарты длиной до 315 мм.

Formula F-33RGB

Комплектуется корпус тремя 120 мм вентиляторами с подсветкой. Подключаются они к встроенному контроллеру, зафиксированными на обратной стороне стойки материнской платы. К нему помимо комплектных можно будет подключить еще один вентилятор. Здесь же есть выход на кнопку на корпусе с помощью которого можно переключать эффект подсветки.

Formula F-33RGB

В зоне блока питания есть стойка под два 3.5-дюймовых диска, под которые в комплекте предусмотрены антивибрационные шайбы. Помимо этого можно будет поставить 2.5-дюймовые диски.

Formula F-33RGB

Сборка

Тестовый стенд с материнской платой в типоразмере mATX и процессором Intel Core i5-13400. Башенное охлаждение и блок питания мощностью 750 Вт.

Formula F-33RGB

Провода все прячутся во внутренней камере под их вывод окошки идут без резиновых клапанов. Места достаточно, правая стенка закрывается свободно.

Formula F-33RGB

Работающая у вентиляторов подсветка хорошо видна через вентиляционную решетку на передней стороне. Кольцевая, выглядит эффектно.

Formula F-33RGB

Тесты

Нагрузочные тесты в системе проводились в закрытом корпусе.

Formula F-33RGB

Замеры уровня шума проводились на расстоянии 20 сантиметров от корпуса. Качество комплектных вентиляторов здесь хорошее.

Formula F-33RGB

Итоги

Formula F-33RGB – недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬-вентиляторами. Компактные габариты в нем сочетаются с гибким подходом при подборе ключевых компонентов для сборки. Не устроить в нем могут стенка из акрила, закаленное стекло практичнее, и ограничения по использованию жидкостных систем.
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