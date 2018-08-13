Обзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлением

2018-08-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fostex TH7; [131]
В наше распоряжение попали недорогие динамические наушники Fostex TH7 с закрытым акустическим оформлением. Впервые они были представлены на выставке NAMM-2017. Позиционируются они как для профессионального мониторинга в студии или на сцене, так и для плееров, а также смартфонов. Одной из интересных особенностей стал выход сразу в четырех разных расцветках.

Fostex TH7

Эти наушники находятся в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Fostex TH7 обзор

Комплектация

Поставляются в картонной коробке с ярким оформлением. Комплект включает только техническую документацию.

Fostex TH7

Внешний вид

Fostex TH7 доступна в черном, голубом, красном и белом вариантах исполнения. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Fostex TH7

Металл сохранен в оголовье. Он дает необходимый уровень гибкости и общей жесткости конструкции. Оголовье обтянуто кожзамом.

Fostex TH7

Внутри мягкая подложка с памятью формы. По периметру пропущен стежок ниткой. На внешней стороне нанесен логотип производителя. С внутренней стороны отметки по левой и правой стороне.

Fostex TH7

Длина оголовья регулируется, позволяя подбирать оптимальную длину в зависимости от анатомических особенностей головы пользователя. Выбранное положение самопроизвольно не смещается.

Fostex TH7

Чашки круглой формы с полигональным основанием. Установлены амбушюры с мягкой подкладкой. Решетка динамика защищена тканью.

Fostex TH7

Внутри установлены 40-мм неодимовые динамики с широким спектром воспроизводимых частот.

Fostex TH7

На внешней стороне чашек есть несколько вырезов, улучшающих вентиляцию и звучание низких частот.

Fostex TH7

Отличительной особенностью Fostex TH7 также стал очень малый общий вес конструкции. Отличный вариант для тех, кто носит наушники в течение длительного времени.

Fostex TH7

Кабель подключения длиной 120 сантиметров, выходит с обеих чашек. Места выхода усилены. Используется несъемный кабель-менеджмент. На конце трехпиновый позолоченный коннектор.

Fostex TH7

В этой модели нет пульта ДУ и элемента регулировки громкости, как и встроенного микрофона.

Fostex TH7

Тесты

Наушники создавались под портативную эксплуатацию в паре с носимыми устройствами, такие выводы можно сделать на основе анализа длины кабеля и особенностей конструкции. На голове сидят удобно, не давят. Уши обхватывают полностью. Проблем с запотеванием при длительном ношении не наблюдалось. При резких движениях головы не смещаются.

Fostex TH7

За время тестирования мы эксплуатировали Fostex TH7 в паре с ПК, подключая к звуковой карте Creative Sound BlasterX AE-5, плеером Apple и смартфоном Vivo NEX S, оснащенным ЦАП и усилителем. У изучаемых наушников есть хороший запас громкости, шумов и артефактов при выходе на максимальный уровень артефактов и шумов не наблюдалось.

Fostex TH7

Звуковая сцена насыщенная. Есть внятные высокие частоты и мягкие низы. Они справляются с разножанровой музыкой без явных огрехов.

Fostex TH7

Итоги по Fostex TH7

Fostex TH7 станут отличным выбором при поиске наушников для тех, кто основным приоритетом ставит прослушивание музыки в паре с плеером и смартфоном. Хорошо проработанная звуковая сцена позволит эксплуатировать в паре с диджейским пультом или студийным оборудованием. Не устроить может несъемный кабель-менеджмент и отсутствие регулятора громкости.

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