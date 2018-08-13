Обзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлением

В наше распоряжение попали недорогие динамические наушники Fostex TH7 с закрытым акустическим оформлением. Впервые они были представлены на выставке NAMM-2017. Позиционируются они как для профессионального мониторинга в студии или на сцене, так и для плееров, а также смартфонов. Одной из интересных особенностей стал выход сразу в четырех разных расцветках.
Эти наушники находятся в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Fostex TH7 обзор
КомплектацияПоставляются в картонной коробке с ярким оформлением. Комплект включает только техническую документацию.
Внешний видFostex TH7 доступна в черном, голубом, красном и белом вариантах исполнения. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.
Металл сохранен в оголовье. Он дает необходимый уровень гибкости и общей жесткости конструкции. Оголовье обтянуто кожзамом.
Внутри мягкая подложка с памятью формы. По периметру пропущен стежок ниткой. На внешней стороне нанесен логотип производителя. С внутренней стороны отметки по левой и правой стороне.
Длина оголовья регулируется, позволяя подбирать оптимальную длину в зависимости от анатомических особенностей головы пользователя. Выбранное положение самопроизвольно не смещается.
Чашки круглой формы с полигональным основанием. Установлены амбушюры с мягкой подкладкой. Решетка динамика защищена тканью.
Внутри установлены 40-мм неодимовые динамики с широким спектром воспроизводимых частот.
На внешней стороне чашек есть несколько вырезов, улучшающих вентиляцию и звучание низких частот.
Отличительной особенностью Fostex TH7 также стал очень малый общий вес конструкции. Отличный вариант для тех, кто носит наушники в течение длительного времени.
Кабель подключения длиной 120 сантиметров, выходит с обеих чашек. Места выхода усилены. Используется несъемный кабель-менеджмент. На конце трехпиновый позолоченный коннектор.
В этой модели нет пульта ДУ и элемента регулировки громкости, как и встроенного микрофона.
ТестыНаушники создавались под портативную эксплуатацию в паре с носимыми устройствами, такие выводы можно сделать на основе анализа длины кабеля и особенностей конструкции. На голове сидят удобно, не давят. Уши обхватывают полностью. Проблем с запотеванием при длительном ношении не наблюдалось. При резких движениях головы не смещаются.
За время тестирования мы эксплуатировали Fostex TH7 в паре с ПК, подключая к звуковой карте Creative Sound BlasterX AE-5, плеером Apple и смартфоном Vivo NEX S, оснащенным ЦАП и усилителем. У изучаемых наушников есть хороший запас громкости, шумов и артефактов при выходе на максимальный уровень артефактов и шумов не наблюдалось.
Звуковая сцена насыщенная. Есть внятные высокие частоты и мягкие низы. Они справляются с разножанровой музыкой без явных огрехов.