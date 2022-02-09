Обзор Fractal Design Aspect 12 RGB (FD-F-AS1-1207). Корпусные вентиляторы с нарезным подшипником

Ключевой особенностью корпусных вентиляторов Fractal Design Aspect 12 RGB является аэродинамическая форма, снижающая сопротивление и повышающая эффективность отвода тепла. Также производитель отмечает использование подшипников с винтовой нарезкой и упрощенная укладка кабелей. Помимо изучаемого нами типоразмера 120 мм есть также в 140 мм.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Набор из трех вентиляторов доступен за 3 700 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением, отображающим пример работы подсветки. На обратной стороне подробные данные по спецификациям. Комплект включает набор корпусных винтов.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Fractal Design Aspect 12 RGB обзор

Внешний вид

Рамка корпуса вентилятора выполнена из пластика черного цвета. Выступающие углы с крепежными отверстиями. Без накладок для гашения вибрации.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Габариты у них традиционные. Ширина боковой грани 120 мм, толщина корпуса 25 мм.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Семь лопастей из пластика белого цвета. На них нанесено покрытие по технологии Trip Wire.

Fractal Design Aspect 12 RGB

На центральной части наклейка с логотипом бренда. Подсветка распространяется из этого блока и заполняет всю площадь вращающихся лопастей.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Это шесть адресных светодиодов. Для работы нужно будет подключить к 5V ARGB. В нашем случае тесты велись с контроллером Adjust 2.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Отмеченная выше система укладки кабелей у Fractal Design Aspect 12 RGB представляет собой возможность каскадного подключения.

Fractal Design Aspect 12 RGB

С одной стороны упрощает монтаж при ограниченном числе разъемов на материнской плате, но с другой это в итоге большой пучок разъемов и кабелей.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Установлен подшипник с винтовой нарезкой, вместо распространённого подшипника скольжения. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.

Тесты

Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров.

Fractal Design Aspect 12 RGB

Итоги

Fractal Design Aspect 12 RGB – недорогие корпусные вентиляторы с ARGB-подсветкой, высоким ресурсом службы, низким уровнем шума. Аккуратное исполнение и возможность каскадного подключения.
Комментарии и отзывы Fractal Design Aspect 12 RGB (FD-F-AS1-1207)
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