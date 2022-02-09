Обзор Fractal Design Aspect 12 RGB (FD-F-AS1-1207). Корпусные вентиляторы с нарезным подшипником

Ключевой особенностью корпусных вентиляторов Fractal Design Aspect 12 RGB является аэродинамическая форма, снижающая сопротивление и повышающая эффективность отвода тепла. Также производитель отмечает использование подшипников с винтовой нарезкой и упрощенная укладка кабелей. Помимо изучаемого нами типоразмера 120 мм есть также в 140 мм.

Комплектация

Набор из трех вентиляторов доступен за 3 700 рублей.Упакованы в коробку с изображением, отображающим пример работы подсветки. На обратной стороне подробные данные по спецификациям. Комплект включает набор корпусных винтов.

Fractal Design Aspect 12 RGB обзор

Внешний вид

Рамка корпуса вентилятора выполнена из пластика черного цвета. Выступающие углы с крепежными отверстиями. Без накладок для гашения вибрации.

Габариты у них традиционные. Ширина боковой грани 120 мм, толщина корпуса 25 мм.

Семь лопастей из пластика белого цвета. На них нанесено покрытие по технологии Trip Wire.

На центральной части наклейка с логотипом бренда. Подсветка распространяется из этого блока и заполняет всю площадь вращающихся лопастей.

Это шесть адресных светодиодов. Для работы нужно будет подключить к 5V ARGB. В нашем случае тесты велись с контроллером Adjust 2.

Отмеченная выше система укладки кабелей у Fractal Design Aspect 12 RGB представляет собой возможность каскадного подключения.

С одной стороны упрощает монтаж при ограниченном числе разъемов на материнской плате, но с другой это в итоге большой пучок разъемов и кабелей.

Тесты

Установлен подшипник с винтовой нарезкой, вместо распространённого подшипника скольжения. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров.

Итоги

Fractal Design Aspect 12 RGB – недорогие корпусные вентиляторы с ARGB-подсветкой, высоким ресурсом службы, низким уровнем шума. Аккуратное исполнение и возможность каскадного подключения.