Шутер-рогалик с высокой динамикой сражений. Обзор Fusion Paradox

1 ноября на консолях Xbox и PlayStation текущего поколений выходит «рогалик» Fusion Paradox, сочетающий в себе элементы разных игр. У нас появилась возможность изучить проект до его релиза и сегодня мы готовы поделиться своими впечатлениями, полученными в ходе прохождения с обретением платинового трофея.

Fusion Paradox

Сюжет игры разворачивается в Агентстве по борьбе со сверхъестественной угрозой, игрок – спецагент, перед которым стоит задача поиска артефактов и угроз. По личным впечатлениям, есть много отсылок к игре Control в плане аномалий с предметами, лишившихся разума сотрудников, пересечению реальностей и мистике.

Fusion Paradox

Перед началом зачистки проводится короткий инструктаж с объяснением особенностей управления и механик. Далее старт всегда будет проходить с лобби первого этажа, последовательно продвигаясь до пятого. При неудачах идет откат в самое начало с сохранением пассивных умений и улучшений персонажа, но полной потерей собранного вооружения.

Fusion Paradox

Каждый из этажей сделан в своей уникальной стилистике, есть как традиционный офис, так и экзотичные локации с ловушками в египетских пирамидах. При этом схема локаций генерируется при входе, исключая повторы. Также общая схема всего этажа открывается только по мере прохождения комнат, отображая сопряженные помещения, а не всю схему сразу. Поэтому открывая очередную дверь, не ожидаешь, что ждет дальше.

Fusion Paradox

С азартом подошли здесь к наполнению локаций врагами, во-первых, они появляются рандомно в разных местах помещения, во-вторых, это несколько волн, а завершает все это достаточно плотный огонь и натиск, который не дает даже на секунду расслабиться. В конце же каждой локации будет босс.

Fusion Paradox

Разнообразие в процесс зачистки вносят порталы, которые отправляют в отдельные резервации, в которых требуется решить головоломку с получением при успехе ключа для открытия сундука с пассивными умениями. За все время прохождения эти загадки не повторялись, а пройдено их много, судя по одному из достижений, требующее открытие 15 сундуков.

Fusion Paradox

Игроку в Fusion Paradox изначально выдается пистолет с бесконечными патронами, остальное оружие можно купить за собираемые монеты или получить после поражения сильных врагов. В получаемом оружии количество патронов ограничивается. Большая часть прохождения будет сталкивать с нехваткой и необходимостью экономить выстрелы.

Fusion Paradox

Есть интересная механика с двумя состояниями главного героя, переключаемые нажатием. Синее и желтое, под эти состояния завязана часть врагов, требуя переключение и загадки. Для каждого из состояний собираются свои пассивные умения и есть свои жизни.

Fusion Paradox

Понравилась графика, много деталей и при этом выдерживается общая стилистика. При общей мультяшности удалось передать атмосферу, которая здесь дополнена еще музыкальным и звуковым сопровождением.

Fusion Paradox обзор

Итоги

Fusion Paradox – шутер-рогалик с высокой динамикой сражений. Генерируемые локации, пять уровней в разном стиле, выбор сложности, но с достаточно высокой плотностью сражений даже на легком, разнообразие оружий и пассивных умений, исполнение графики и музыки.
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