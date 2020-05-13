Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6

Видеокарты линейки GeForce GTX 1650, с учетом текущих условий, выступают оптимальным вариантом для сборки игровой системы, рассчитанной на игры в Full HD разрешении, при ограниченном бюджете. Не так давно компания NVIDIA обновила ее выпуском модификации с быстрой памятью GDDR6. Как результат, в том же ценовом сегменте, по уверению разработчиков, вполне реально получить прибавку в 25% по производительности. Мы будем изучать ее на примере GIGABYTE GeForce GTX 1650 GDDR6 WindForce OC.

Комплектация

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 15 990 рублей.Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Графический чип не претерпел изменений. Это TU117 с 896 ядрами CUDA. В этой видеокарте он разогнан до 1710 МГц.

Напомним, также есть линейка GeForce GTX 1650 Super с ядром TU116. Отличием ее является большее количество ядер и аппаратный многопоточный кодировщик видео NVENC.

Выполнено оно на базе архитектуры Turing. Но в отличие от старших версий, тут нет тензорных ядер и поддержки лучей.

Общие требования GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4G к источнику питания ниже, чем у «Super». 75 Вт против 100 Вт.

Главные изменения коснулись памяти. Тут на борту 4 Гбайт графической памяти Micron стандарта GDDR6 с пропускной способностью 192 ГБ/с, против 93,2 ГБ/с ранее.

Дополнительное питание подается через 6-пиновый разъем на боковой грани. Габариты у нее компактные. Можно будет рассматривать для установки в ITX-корпуса.

Длина составляет 20 сантиметров. На материнской плате и корпуса занимает ровно два слота расширения.

В конструкции не предусмотрена усиливающая пластина. Пластиковый кожух с аккуратным внешним видом. Без подсветки.

Под кожухом расположен цельный металлический радиатор с контактной пластиной. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. На чипы памяти нанесены термопрокладки.

За обдув отвечают два 85 мм вентилятора. Поддерживается беззвучный режим работы с полным отключением оборотов.

Тесты GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Температура

Шум

FireStrike Extreme

На панели разъемов доступны HDMI, DisplayPort и DVI-D.

TimeSpy

NightRaid

3DMark

Тесты в играх GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4G

Battlefield V: GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Все тесты в играх проводятся на Ultra настройках графики.

World of Tanks: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Far Cry New Dawn: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Metro Exodus: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Batman AK: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Rise of Tomb Raider: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Rainbow Six Siege: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Разгон

Итоги по GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Мы также проводим проверку потенциала для дальнейшего ручного разгона. Тестируемая видеокарта, несмотря на заводской разгон, позволила разогнать память до 15 000 МГц, а ядро в режиме Boost поднять до стабильных 2050 МГц.GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4G продемонстрировала прибавку быстродействия в играх и бенчмарках. При этом ее стоимость сопоставима с ранее вышедшими видеокартами с видеопамятью GDDR5. Отличный вариант для сборки в компактном ITX-корпусе в паре с платой GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI, рассчитанном на игры в Full HD разрешении. Тихая и эффективная система охлаждения, отсутствие подсветки, заводской разгон и потенциал для ручного разгона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".