Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6

Видеокарты линейки GeForce GTX 1650, с учетом текущих условий, выступают оптимальным вариантом для сборки игровой системы, рассчитанной на игры в Full HD разрешении, при ограниченном бюджете. Не так давно компания NVIDIA обновила ее выпуском модификации с быстрой памятью GDDR6. Как результат, в том же ценовом сегменте, по уверению разработчиков, вполне реально получить прибавку в 25% по производительности. Мы будем изучать ее на примере GIGABYTE GeForce GTX 1650 GDDR6 WindForce OC.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 15 990 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Комплект включает руководство пользователя.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Внешний вид

Графический чип не претерпел изменений. Это TU117 с 896 ядрами CUDA. В этой видеокарте он разогнан до 1710 МГц.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Напомним, также есть линейка GeForce GTX 1650 Super с ядром TU116. Отличием ее является большее количество ядер и аппаратный многопоточный кодировщик видео NVENC.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Выполнено оно на базе архитектуры Turing. Но в отличие от старших версий, тут нет тензорных ядер и поддержки лучей.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Общие требования GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4G к источнику питания ниже, чем у «Super». 75 Вт против 100 Вт.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Главные изменения коснулись памяти. Тут на борту 4 Гбайт графической памяти Micron стандарта GDDR6 с пропускной способностью 192 ГБ/с, против 93,2 ГБ/с ранее.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Дополнительное питание подается через 6-пиновый разъем на боковой грани. Габариты у нее компактные. Можно будет рассматривать для установки в ITX-корпуса.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Длина составляет 20 сантиметров. На материнской плате и корпуса занимает ровно два слота расширения.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

В конструкции не предусмотрена усиливающая пластина. Пластиковый кожух с аккуратным внешним видом. Без подсветки.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Под кожухом расположен цельный металлический радиатор с контактной пластиной. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. На чипы памяти нанесены термопрокладки.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

За обдув отвечают два 85 мм вентилятора. Поддерживается беззвучный режим работы с полным отключением оборотов.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

На панели разъемов доступны HDMI, DisplayPort и DVI-D.

Тесты GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Температура

Шум

FireStrike Extreme

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

TimeSpy

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

NightRaid

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

3DMark

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Тесты в играх GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4G

Все тесты в играх проводятся на Ultra настройках графики.

Battlefield V: GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

World of Tanks: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Far Cry New Dawn: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Metro Exodus: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Batman AK: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Rise of Tomb Raider: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Rainbow Six Siege: сравнение GIGABYTE GTX 1650 GDDR6 vs GTX 1650 GDDR5

Разгон

Мы также проводим проверку потенциала для дальнейшего ручного разгона. Тестируемая видеокарта, несмотря на заводской разгон, позволила разогнать память до 15 000 МГц, а ядро в режиме Boost поднять до стабильных 2050 МГц.

Итоги по GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4G продемонстрировала прибавку быстродействия в играх и бенчмарках. При этом ее стоимость сопоставима с ранее вышедшими видеокартами с видеопамятью GDDR5. Отличный вариант для сборки в компактном ITX-корпусе в паре с платой GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI, рассчитанном на игры в Full HD разрешении. Тихая и эффективная система охлаждения, отсутствие подсветки, заводской разгон и потенциал для ручного разгона.
GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC
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