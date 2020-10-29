Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K

Сегодня стартовали продажи видеокарт GeForce RTX 3070, к которым было приковано внимание пользователей по всему миру. Неудивительно с учетом того, что в ходе презентации она сравнивалась с RTX 2080 Ti (499$ против 1199$ на старте), но при этом стоит заметно дешевле флагмана Ampere - RTX 3090. Можно рассчитывать, что такие видеокарты, как тестируемая сегодня GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE, станут массовыми.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Продажи стартовали с 29 октября в 16.00. Карта будет доступной в ключевых российских магазинах.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Ее стартовый комплект включает руководство пользователя, диск с ПО. Собрана в коробке с изображением видеокарты и данными по основным особенностям.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Оснащение

Построена на базе графического процессора GA104, являющегося урезанным вариантом GA102 (RTX 3080 и RTX 3090). Содержит шесть блоков GPC с 48 потоковыми мультипроцессорами. 3144 ядра CUDA FP32. Микроархитектура Ampere. Выполнено по 8 нм техпроцессу.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

На борту 8 Гбайт графической памяти с 256-битной шиной памяти. Это GDDR6. И память здесь стала заметным отличием от старших RTX 3080 и RTX 3090.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Помимо быстродействия в играх в новом поколении уделено повышенное внимание запросам профессионалов, повышая комфорт при рендеринге, работе с 3D-контентом, а также организации потоковых трансляций.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Сохранена поддержка RTX IO, асинхронно распаковывающей данные при помощи высокопроизводительных кернелов. Но здесь важно отметить: должна быть еще соответствующая реализация со стороны софта и игр. Из ближайших игр это World of Warcraft: Shadowland, Watch Dogs: Legion, Call of Duty: Black Ops Cold War, долгострой Cyberpunk 2077, Xuan-Yuan Sword VII, Pumpkin Jack и Ghostrunner.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Также стоит упомянуть про NVIDIA Reflex SDK, призванный снижать задержки в киберспортивных играх, и он уже встроен в большинство популярных проектов. Reflex Latency Analyzer определяет сигнал от мышки и корректирует время до передачи сигнала на экран с поддержкой G-SYNC.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Приложение NVIDIA Broadcast для организации и настройки стриминговых трансляций с применением искусственного интеллекта. Так мощностью видеокарты можно менять фон, проводить кадрирование камеры и улучшать работу микрофона.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Внешний вид

Графический чип в GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE работает на частоте 1725 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 14 000 МГц.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Длина видеокарты составляет 286 мм. Толщина 51 мм. На материнской плате занимает ровно два слота расширения, но с учетом необходимости свободного доступа воздуха к вентиляторам, рекомендуем оставить свободным и соседний.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Установлена система охлаждения WINDFORCE с тремя 80 мм вентиляторами. Два крайних вентилятора вращаются против часовой стрелки, центральный по часовой.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Под композитным кожухом скрываются два массивных алюминиевых радиатора с четырьмя медными тепловыми трубками. Осуществляется контакт с теплораспределительной крышкой процессора и чипов памяти.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Производитель отдельно упоминает использование смазки на основе графена. За счет этого повышается ресурс службы вентиляторов и снижается уровень шума.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

На обратной стороне печатной платы усиливающая пластина с нанесенными логотипами производителя и серии. Она выполнена из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Ближе к тыльной стороне вырез, через который воздух будет проходить от одного из вентиляторов. Как и в старших версиях, печатная плата меньше, чем установленная система охлаждения.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

На боковой зоне GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE зона с фирменной подсветкой RGB Fusion 2.0. Ее цвет и эффект можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Дополнительное питание подается через 6- и 8-пиновые разъемы. Заявленный максимальный уровень TDP составляет 224 Вт. Рекомендованы блоки питания от 650 Вт. Нагрева в районе разъемов замечено не было.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

На панели разъемов выведены два DisplayPort и два HDMI. Есть поддержка разрешения 8К.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Тесты GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Температура

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Шум

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

FireStrike Extreme

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

TimeSpy

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

3DMark

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Тесты в играх GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Battlefield V 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

World of Tanks 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Far Cry New Dawn 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Metro Exodus 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Batman: Arkham Knight 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Rise of Tomb Raider 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Итоги по GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE предлагает своим пользователям тихое и эффективное охлаждение, занимает два слота в системном блоке, использование распространенного типа разъема для подачи питания и зону с подсветкой RGB Fusion 2.0. Видеокарта обеспечивает высокий уровень FPS в играх с разрешением 2К и позволяет играть в 4К, а также просматривать контент в 8К. Для Full HD будет интересна в паре с монитором с высокой герцовкой, позволяя получить плавную и четкую картинку.
GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE
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