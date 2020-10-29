Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K

Сегодня стартовали продажи видеокарт GeForce RTX 3070, к которым было приковано внимание пользователей по всему миру. Неудивительно с учетом того, что в ходе презентации она сравнивалась с RTX 2080 Ti (499$ против 1199$ на старте), но при этом стоит заметно дешевле флагмана Ampere - RTX 3090. Можно рассчитывать, что такие видеокарты, как тестируемая сегодня GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE, станут массовыми.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE обзор

Продажи стартовали с 29 октября в 16.00. Карта будет доступной в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Ее стартовый комплект включает руководство пользователя, диск с ПО. Собрана в коробке с изображением видеокарты и данными по основным особенностям.

Оснащение

Построена на базе графического процессора GA104, являющегося урезанным вариантом GA102 (RTX 3080 и RTX 3090). Содержит шесть блоков GPC с 48 потоковыми мультипроцессорами. 3144 ядра CUDA FP32. Микроархитектура Ampere. Выполнено по 8 нм техпроцессу.

На борту 8 Гбайт графической памяти с 256-битной шиной памяти. Это GDDR6. И память здесь стала заметным отличием от старших RTX 3080 и RTX 3090.

Помимо быстродействия в играх в новом поколении уделено повышенное внимание запросам профессионалов, повышая комфорт при рендеринге, работе с 3D-контентом, а также организации потоковых трансляций.

Сохранена поддержка RTX IO, асинхронно распаковывающей данные при помощи высокопроизводительных кернелов. Но здесь важно отметить: должна быть еще соответствующая реализация со стороны софта и игр. Из ближайших игр это World of Warcraft: Shadowland, Watch Dogs: Legion, Call of Duty: Black Ops Cold War, долгострой Cyberpunk 2077, Xuan-Yuan Sword VII, Pumpkin Jack и Ghostrunner.

Также стоит упомянуть про NVIDIA Reflex SDK, призванный снижать задержки в киберспортивных играх, и он уже встроен в большинство популярных проектов. Reflex Latency Analyzer определяет сигнал от мышки и корректирует время до передачи сигнала на экран с поддержкой G-SYNC.

Приложение NVIDIA Broadcast для организации и настройки стриминговых трансляций с применением искусственного интеллекта. Так мощностью видеокарты можно менять фон, проводить кадрирование камеры и улучшать работу микрофона.

Внешний вид

Графический чип в GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE работает на частоте 1725 МГц. Память функционирует на эффективной частоте 14 000 МГц.

Длина видеокарты составляет 286 мм. Толщина 51 мм. На материнской плате занимает ровно два слота расширения, но с учетом необходимости свободного доступа воздуха к вентиляторам, рекомендуем оставить свободным и соседний.

Установлена система охлаждения WINDFORCE с тремя 80 мм вентиляторами. Два крайних вентилятора вращаются против часовой стрелки, центральный по часовой.

Под композитным кожухом скрываются два массивных алюминиевых радиатора с четырьмя медными тепловыми трубками. Осуществляется контакт с теплораспределительной крышкой процессора и чипов памяти.

Производитель отдельно упоминает использование смазки на основе графена. За счет этого повышается ресурс службы вентиляторов и снижается уровень шума.

На обратной стороне печатной платы усиливающая пластина с нанесенными логотипами производителя и серии. Она выполнена из цельного листа металла, окрашенного в черный цвет.

Ближе к тыльной стороне вырез, через который воздух будет проходить от одного из вентиляторов. Как и в старших версиях, печатная плата меньше, чем установленная система охлаждения.

На боковой зоне GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE зона с фирменной подсветкой RGB Fusion 2.0. Ее цвет и эффект можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

Дополнительное питание подается через 6- и 8-пиновые разъемы. Заявленный максимальный уровень TDP составляет 224 Вт. Рекомендованы блоки питания от 650 Вт. Нагрева в районе разъемов замечено не было.

На панели разъемов выведены два DisplayPort и два HDMI. Есть поддержка разрешения 8К.

Тесты GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Температура

Шум

FireStrike Extreme

TimeSpy

3DMark

Тесты в играх GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Battlefield V 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

World of Tanks 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Far Cry New Dawn 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Metro Exodus 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Batman: Arkham Knight 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Rise of Tomb Raider 2K: GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

Итоги по GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE

GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE предлагает своим пользователям тихое и эффективное охлаждение, занимает два слота в системном блоке, использование распространенного типа разъема для подачи питания и зону с подсветкой RGB Fusion 2.0. Видеокарта обеспечивает высокий уровень FPS в играх с разрешением 2К и позволяет играть в 4К, а также просматривать контент в 8К. Для Full HD будет интересна в паре с монитором с высокой герцовкой, позволяя получить плавную и четкую картинку.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".