Обзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVM

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 38 990 рублей.
GIGABYTE M27Q обзор
Комплектация
Комплект включает основание, HDMI и DisplayPort кабели, USB коннектор, внешний блок питания с силовым кабелем, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видПанель портов ввода/вывода включает два HDMI, DisplayPort, аудиовыход под наушники или акустику, USB-C.
Скоростные USB. Для того чтобы мышка и клавиатура работали с двумя системами, нужно будет подключить периферию к этим разъемам.
Под эту технологию тут выделена отдельная клавиша на тыльной стороне. Рядом с ней пятипозиционный джойстик, используемый для навигации по меню и включения.
Стойка изначально зафиксирована на корпусе монитора. Выполнена из металла. Ее можно будет снять для установки на VESA-совместимый кронштейн.
В центре стойки есть вырез, используемый для сбора кабелей в общий пучок. Для начала эксплуатации владельцу предварительно нужно установить основание.
Поддерживаются наклоны вперед и назад, изменение высоты расположение и перевод в портретный режим. Стоит на подставке GIGABYTE M27Q устойчиво.
Интересная геометрия основания. В отличие от большинства игровых мониторов она плоская и компактная, не отнимая полезную площадь рабочего стола.
Задняя панель монитора выполнена из матового пластика. Сборка проведена качественно, без огрехов.
Лицевая сторона с узкими боковыми рамками. По центру нижней логотип GIGABYTE.
В этой модели используется IPS-матрица с диагональю 27-дюймов. Разрешение QHD. Углы обзора широкие.
Высокая скорость для этого типа матрицы. Максимальная частота 170 Гц. Поддерживается технология синхронизации частоты кадров AMD FreeSync Premium.
НастройкиВ разделе настроек GIGABYTE M27Q доступна отдельная вкладка с игровыми настройками. Улучшение отображение черного, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, увеличение масштаба отдельного участка, синхронизация кадров.
Несколько пресетов под различные сценарии эксплуатации и отдельные игровые жанры.
Режим работы дисплея.
Режим картинка в картинке.
Системные настройки.
Игровой ассистент с отдельным настройками.
Тесты
Яркость максимальная
GIGABYTE M27Q - 381 cd/m2
Яркость минимальная
GIGABYTE M27Q - 0.42 cd/m2
Температура цвета
GIGABYTE M27Q – 6330K
Задержка GIGABYTE M27Q
Задержка, светлые тона – 6.9ms
Задержка, темные тона – 11.6ms