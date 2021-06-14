Обзор GIGABYTE M27Q. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 170 Гц с KVM

В центре внимания игровой монитор GIGABYTE M27Q с разрешением QHD и обновлением 170 Гц. Из особенностей его отмечается функция KVM, позволяющая использовать общую периферию для нескольких устройств. Помимо этого поддерживается технология синхронизация частоты кадров AMD FreeSync Premium.

GIGABYTE M27Q

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 38 990 рублей.

GIGABYTE M27Q обзор

Комплектация

GIGABYTE M27Q

Комплект включает основание, HDMI и DisplayPort кабели, USB коннектор, внешний блок питания с силовым кабелем, инструкцию и гарантийный талон.

GIGABYTE M27Q

Внешний вид

Панель портов ввода/вывода включает два HDMI, DisplayPort, аудиовыход под наушники или акустику, USB-C.

GIGABYTE M27Q

Скоростные USB. Для того чтобы мышка и клавиатура работали с двумя системами, нужно будет подключить периферию к этим разъемам.

GIGABYTE M27Q

Под эту технологию тут выделена отдельная клавиша на тыльной стороне. Рядом с ней пятипозиционный джойстик, используемый для навигации по меню и включения.

GIGABYTE M27Q

Стойка изначально зафиксирована на корпусе монитора. Выполнена из металла. Ее можно будет снять для установки на VESA-совместимый кронштейн.

GIGABYTE M27Q

В центре стойки есть вырез, используемый для сбора кабелей в общий пучок. Для начала эксплуатации владельцу предварительно нужно установить основание.

GIGABYTE M27Q

Поддерживаются наклоны вперед и назад, изменение высоты расположение и перевод в портретный режим. Стоит на подставке GIGABYTE M27Q устойчиво.

GIGABYTE M27Q

Интересная геометрия основания. В отличие от большинства игровых мониторов она плоская и компактная, не отнимая полезную площадь рабочего стола.

GIGABYTE M27Q

Задняя панель монитора выполнена из матового пластика. Сборка проведена качественно, без огрехов.

GIGABYTE M27Q

Лицевая сторона с узкими боковыми рамками. По центру нижней логотип GIGABYTE.

GIGABYTE M27Q

В этой модели используется IPS-матрица с диагональю 27-дюймов. Разрешение QHD. Углы обзора широкие.

GIGABYTE M27Q

Высокая скорость для этого типа матрицы. Максимальная частота 170 Гц. Поддерживается технология синхронизации частоты кадров AMD FreeSync Premium.

GIGABYTE M27Q

Настройки

В разделе настроек GIGABYTE M27Q доступна отдельная вкладка с игровыми настройками. Улучшение отображение черного, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, увеличение масштаба отдельного участка, синхронизация кадров.

GIGABYTE M27Q

Несколько пресетов под различные сценарии эксплуатации и отдельные игровые жанры.

GIGABYTE M27Q

Режим работы дисплея.

GIGABYTE M27Q

Режим картинка в картинке.

GIGABYTE M27Q

Системные настройки.

GIGABYTE M27Q

Игровой ассистент с отдельным настройками.

GIGABYTE M27Q

GIGABYTE M27Q

GIGABYTE M27Q

GIGABYTE M27Q

Тесты

Яркость максимальная

GIGABYTE M27Q

GIGABYTE M27Q - 381 cd/m2

Яркость минимальная

GIGABYTE M27Q

GIGABYTE M27Q - 0.42 cd/m2

Температура цвета

GIGABYTE M27Q

GIGABYTE M27Q – 6330K

Задержка GIGABYTE M27Q

GIGABYTE M27Q

Задержка, светлые тона – 6.9ms
Задержка, темные тона – 11.6ms

Итоги

Выполненный в строгом корпусе GIGABYTE M27Q скрывает игровой нрав с низкими задержками и высокой частотой обновления. Для своего ценового сегмента предлагает хорошее качество заводской настройки IPS-матрицы, разрешение QHD и детальные настройки, эргономичную подставку. Рассматривать его можно и как рабочий, объединив два источника сигнала с общим набором периферии. Стоит обратить внимание, что часть пользователей испытывает проблемы с чтением текста в браузере на этой модели, а также наличие засветов по периметру.
Комментарии и отзывы GIGABYTE M27Q
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