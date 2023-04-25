Обзор GMNG HS-L850G. Игровые наушники с 7.1 звуком, подсветкой и микрофоном

Установленные в игровых наушниках GMNG HS-L850G излучатели диаметром 50 мм поддерживают виртуальный 7.1 звук и выдают мощный басс, позволяя погрузиться в происходящее на экране, контролировать противников на карте при игре в сетевые шутеры, а также наслаждаться всей палитрой спецэффектов. Из особенностей выделяются многоцветная подсветка и микрофон с пассивным шумоподавлением.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Собраны в коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам.

GMNG HS-L850G обзор

Внешний вид

У гарнитуры оголовье с двойным контуром. Внешний это стальная дуга в резиновой оплетке, отвечающая за общую жесткость и внутренний мягкий подвес.

В отличие от моделей с традиционным оформлением с ней не нужно вручную проводить регулировки, оптимальная посадка подбирается автоматически. При этом посадка удобна и без излишнего давления на голову.

Внутренняя часть из кожзама черного цвета с выраженной текстурой зафиксирована на подпружиненных подвесах. Общее исполнение такого оголовье показало себя как надежное, выдерживая падения, но злоупотреблять этим не стоит.

Чашки массивные, выполнены из пластика. На внешней их стороне глянцевая вставка, периметр которой подсвечивается с многоцветным эффектом, как и логотип игрового бренда. Есть пометки по правой и левой сторонам.

Амбушюры из экокожи с мягким наполнителем. По периметру аккуратный стежок нитками. Глубокие, уши обхватывают полностью.

На боковой грани GMNG HS-L850G левой чашки поворотный регулятор, отвечающий за регулировку громкости. С этой же стороны несъемный микрофон, капсюль которого зафиксирован на гибкой ножке.

Интерфейсный кабель с защитной нейлоновой оплеткой длиной 2.1 метра. Подключаются к USB-разъему.

Тесты

Наушники поддерживают подключение к различным типам устройств, мы помимо ПК и ноутбука использовали их через концентратор с планшетом iPad. Для работы не требовалась предварительная настройки и установка драйвера, определялись автоматически. Есть эффект объема.

Звучание насыщенное с выраженным акцентом на нижние частоты. В них эффектно звучат взрывы, выстрелы, спецэффекты. Понравилось звучание танцевальной и современной музыки. При этом за счет полного охватывания ушей обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции, но при длительном ношении в теплом помещении будут запотевать.

На голове сидят удобно. Подойдут GMNG HS-L850G пользователям разного возраста. Есть запас по длине кабеля, позволяя подключаться к системному блоку или консоли на удалении.

Тест микрофона GMNG HS-L850G

Итоги

По традиции приводим пример записи со встроенного микрофона.GMNG HS-L850G – игровая гарнитура с 7.1 звуком, подсветкой и микрофоном. Надежное и удобное исполнение оголовья, регулятор громкости и отключаемый микрофон, интерфейсный кабель с нейлоновой оплеткой, простая настройка.