Обзор GMNG HS-L850G. Игровые наушники с 7.1 звуком, подсветкой и микрофоном

Установленные в игровых наушниках GMNG HS-L850G излучатели диаметром 50 мм поддерживают виртуальный 7.1 звук и выдают мощный басс, позволяя погрузиться в происходящее на экране, контролировать противников на карте при игре в сетевые шутеры, а также наслаждаться всей палитрой спецэффектов. Из особенностей выделяются многоцветная подсветка и микрофон с пассивным шумоподавлением.

GMNG HS-L850G

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Собраны в коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам.

GMNG HS-L850G

GMNG HS-L850G обзор

Внешний вид

У гарнитуры оголовье с двойным контуром. Внешний это стальная дуга в резиновой оплетке, отвечающая за общую жесткость и внутренний мягкий подвес.

GMNG HS-L850G

В отличие от моделей с традиционным оформлением с ней не нужно вручную проводить регулировки, оптимальная посадка подбирается автоматически. При этом посадка удобна и без излишнего давления на голову.

GMNG HS-L850G

Внутренняя часть из кожзама черного цвета с выраженной текстурой зафиксирована на подпружиненных подвесах. Общее исполнение такого оголовье показало себя как надежное, выдерживая падения, но злоупотреблять этим не стоит.

GMNG HS-L850G

Чашки массивные, выполнены из пластика. На внешней их стороне глянцевая вставка, периметр которой подсвечивается с многоцветным эффектом, как и логотип игрового бренда. Есть пометки по правой и левой сторонам.

GMNG HS-L850G

Амбушюры из экокожи с мягким наполнителем. По периметру аккуратный стежок нитками. Глубокие, уши обхватывают полностью.

GMNG HS-L850G

На боковой грани GMNG HS-L850G левой чашки поворотный регулятор, отвечающий за регулировку громкости. С этой же стороны несъемный микрофон, капсюль которого зафиксирован на гибкой ножке.

GMNG HS-L850G

Интерфейсный кабель с защитной нейлоновой оплеткой длиной 2.1 метра. Подключаются к USB-разъему.

GMNG HS-L850G

Тесты

Наушники поддерживают подключение к различным типам устройств, мы помимо ПК и ноутбука использовали их через концентратор с планшетом iPad. Для работы не требовалась предварительная настройки и установка драйвера, определялись автоматически. Есть эффект объема.

GMNG HS-L850G

Звучание насыщенное с выраженным акцентом на нижние частоты. В них эффектно звучат взрывы, выстрелы, спецэффекты. Понравилось звучание танцевальной и современной музыки. При этом за счет полного охватывания ушей обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции, но при длительном ношении в теплом помещении будут запотевать.

GMNG HS-L850G

На голове сидят удобно. Подойдут GMNG HS-L850G пользователям разного возраста. Есть запас по длине кабеля, позволяя подключаться к системному блоку или консоли на удалении.

GMNG HS-L850G

По традиции приводим пример записи со встроенного микрофона.

Тест микрофона GMNG HS-L850G

Итоги

GMNG HS-L850G – игровая гарнитура с 7.1 звуком, подсветкой и микрофоном. Надежное и удобное исполнение оголовья, регулятор громкости и отключаемый микрофон, интерфейсный кабель с нейлоновой оплеткой, простая настройка.
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