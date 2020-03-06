Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0

Не так давно компания GetLux пополнила линейку TWS-наушников выпуском GetLux Mini Ears. Как можно догадаться по названию, отличительной особенностью стали компактные габариты. При этом производитель заявляет хорошую автономность и высокое качество звука. В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали ранее вышедшую модель GetLux Nanopods с поддержкой Bluetooth 5.0.

Комплектация

К моменту публикации они уже находятся в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает зарядный бокс, дополнительные пары сменных амбушюр, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Доступны в двух вариантах цветового исполнения: черной и белой. В сравнении с протестированными ранее, они стали заметно меньше по габаритам.

Корпус в виде капельки, выполненный из пластика. Вес легкий. В комплекте владелец получает несколько пар силиконовых амбушюр, отличающихся габаритами.

С внутренней стороны корпуса расположена группа контактов. Крепятся в комплектном боксе при помощи магнитов.

На внешней стороне корпуса – круглая механическая кнопка управления. В инструкции подробно описаны комбинации управления.

Так можно будет менять уровень громкости (три последовательных клика), переключать треки (два клика). Пауза и воспроизведение (один клик), ответ на входящий вызов (один клик), активация голосового помощника (длительный клик).

Изменение статуса в GetLux Mini Ears сопровождаются подсказками голосом на английском языке. Информативно.

Корпус наушников защищен по стандарту IPX6. За время тестов мы эксплуатировали их на улице под дождем, а также во время занятий фитнесом.

Хранение и зарядка проводятся в комплектном боксе. Он также компактен. Под крышкой расположены два посадочных места с магнитным креплением.

Тесты

На боковой грани группа из четырех светодиодных индикаторов для контроля заряда. Используется microUSB-разъем.Для беспроводного подключения используется актуальная версия Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека SBC. Активация соединения проходит сразу после открытия крышки. Отображаются как одно устройство. В последующем можно будет использовать в паре или по отдельности. Соединение стабильное на большом расстоянии.

Форма у GetLux Mini Ears. В ушах сидят плотно, выступают за пределы ушной раковины только незначительно. Качество звукоизоляции среднее, что вполне ожидаемо с учетом формата исполнения. При движениях головой в стороны и пробежках самопроизвольно не выпадают.

Встроенного заряда хватает на 5 часов беспрерывного прослушивания музыки. Восстановить заряд можно будет с помощью комплектного бокса. Суммарно можно получить до 30 часов автономной работы. С учетом легкого веса показатели отличные.

Оценивая звуковую сцену, можем отметить акцент на высокие частоты. Басов тут фактически нет. Есть эффект объемного звучания. Подойдут для прослушивания музыки различных жанров, подкастов и просмотра видеороликов. Доступен встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов.

GetLux Mini Ears обзор

Итоги по GetLux Mini Ears

GetLux Mini Ears в своем ценовом сегменте предлагают высокое качество исполнения, хорошую автономность, удобное управление, сменные амбушюры, аккуратный внешний вид, защиту IPX6. Весомым плюсом является выбор в пользу актуального Bluetooth 5.0.