Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0

2020-03-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GetLux Mini Ears; [165]
Не так давно компания GetLux пополнила линейку TWS-наушников выпуском GetLux Mini Ears. Как можно догадаться по названию, отличительной особенностью стали компактные габариты. При этом производитель заявляет хорошую автономность и высокое качество звука. В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали ранее вышедшую модель GetLux Nanopods с поддержкой Bluetooth 5.0.

GetLux Mini Ears

К моменту публикации они уже находятся в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает зарядный бокс, дополнительные пары сменных амбушюр, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

GetLux Mini Ears

Внешний вид

Доступны в двух вариантах цветового исполнения: черной и белой. В сравнении с протестированными ранее, они стали заметно меньше по габаритам.

GetLux Mini Ears

Корпус в виде капельки, выполненный из пластика. Вес легкий. В комплекте владелец получает несколько пар силиконовых амбушюр, отличающихся габаритами.

GetLux Mini Ears

С внутренней стороны корпуса расположена группа контактов. Крепятся в комплектном боксе при помощи магнитов.

GetLux Mini Ears

На внешней стороне корпуса – круглая механическая кнопка управления. В инструкции подробно описаны комбинации управления.

GetLux Mini Ears

Так можно будет менять уровень громкости (три последовательных клика), переключать треки (два клика). Пауза и воспроизведение (один клик), ответ на входящий вызов (один клик), активация голосового помощника (длительный клик).

GetLux Mini Ears

Изменение статуса в GetLux Mini Ears сопровождаются подсказками голосом на английском языке. Информативно.

GetLux Mini Ears

Корпус наушников защищен по стандарту IPX6. За время тестов мы эксплуатировали их на улице под дождем, а также во время занятий фитнесом.

GetLux Mini Ears

Хранение и зарядка проводятся в комплектном боксе. Он также компактен. Под крышкой расположены два посадочных места с магнитным креплением.

GetLux Mini Ears

На боковой грани группа из четырех светодиодных индикаторов для контроля заряда. Используется microUSB-разъем.

Тесты

Для беспроводного подключения используется актуальная версия Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека SBC. Активация соединения проходит сразу после открытия крышки. Отображаются как одно устройство. В последующем можно будет использовать в паре или по отдельности. Соединение стабильное на большом расстоянии.

GetLux Mini Ears

Форма у GetLux Mini Ears. В ушах сидят плотно, выступают за пределы ушной раковины только незначительно. Качество звукоизоляции среднее, что вполне ожидаемо с учетом формата исполнения. При движениях головой в стороны и пробежках самопроизвольно не выпадают.

GetLux Mini Ears

Встроенного заряда хватает на 5 часов беспрерывного прослушивания музыки. Восстановить заряд можно будет с помощью комплектного бокса. Суммарно можно получить до 30 часов автономной работы. С учетом легкого веса показатели отличные.

GetLux Mini Ears

Оценивая звуковую сцену, можем отметить акцент на высокие частоты. Басов тут фактически нет. Есть эффект объемного звучания. Подойдут для прослушивания музыки различных жанров, подкастов и просмотра видеороликов. Доступен встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов.

GetLux Mini Ears

GetLux Mini Ears обзор

Итоги по GetLux Mini Ears

GetLux Mini Ears в своем ценовом сегменте предлагают высокое качество исполнения, хорошую автономность, удобное управление, сменные амбушюры, аккуратный внешний вид, защиту IPX6. Весомым плюсом является выбор в пользу актуального Bluetooth 5.0.

Комментарии и отзывы GetLux Mini Ears
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