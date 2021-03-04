Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD

Как и ожидалось, вслед за старшими NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 выходят младшие решения, и вслед за GeForce RTX 3060 Ti стартовали продажи NVIDIA GeForce RTX 3060. Прошли они на фоне уже затяжного периода, когда наблюдаются сложности с покупкой видеокарт по рекомендованным ценникам, да и даже прошлые поколения сейчас пользуются повышенным спросом. Все это повлияло на ценовое позиционирование GeForce RTX 3060, теперь к массовому народному сегменту она относится только условно.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Это первая игровая видеокарта, в которой программно добавили снижение производительности при распознавании нагрузки, потенциально создаваемой во время добычи криптовалюты (эфира, ETH). За основу берется анализ активности, характерной для алгоритма Дагера - Хашимото. Предполагается, что это снизит привлекательность изделия, приобретаемого исключительно в целях майнинга.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Сама NVIDIA позиционирует ее как смену GeForce RTX 2060 или весомый апгрейд для владельцев GeForce RTX 1060 и на «бумаге» все выглядит отлично. 399$ за RTX 2060 на старте и 329$ за RTX 3060. Для общего понимания и сравнения характеристик приведем таблицу:

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Построена новинка на графическом ядре GPU 106 с 13,25 миллиардами транзисторов. Получаем почти двухкратный прирост количества CUDA ядер (3582, против 1920), но количество RT ядер уменьшилось (28, против 30). Важно отметить, что в новинке используются более производительные RT-ядра второго поколения, обеспечивающие 30% прирост на фоне предшественника.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Из упрощений также шина памяти – 192 бит против 256 бит, но увеличился объем графической памяти – 12 Гбайт против 8 Гбайт. Тип GDDR6.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Как и в старших версиях, поддерживается NVIDIA Reflex со снижением задержек при использовании совместимых мониторов на основе анализа реальной скорости передачи сигнала. Инструменты для организации стриминговых трансляций NVIDIA Broadcast с Al обработкой видео и голоса. Улучшения под создание контента средствами программно-аппаратного комплекса NVIDIA Studio.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Есть поддержка DLSS, которая в совместимых играх позволяет без видимого ухудшения картинки снизить нагрузку на видеокарту и, как результат, получить увеличенное количество кадров. Поддерживается она в большинстве ААА-игр, включая Call of Duty : Black Ops Cold War и многострадальный Cyberpunk 2077.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Эта видеокарта не выйдет в исполнении Founders Edition, только решения от партнеров. Мы изучали ее на примере Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, предлагающей эффективное охлаждение и заводской разгон.

Комплектация

Упакована видеокарта в коробку, оформленную в игровой стилистике. Приведены ее ключевые особенности и характеристики. Комплект включает только краткое руководство пользователя.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Внешний вид

Получила двухслотовое охлаждение с характерным для серии GIGABYTE GAMING оформлением. Пластиковый кожух с расположенными под разными углами плоскостями.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

За отвод тепла отвечает фирменное охлаждение WINDFORCE 3X с тремя 80 мм вентиляторами. Лопасти вентиляторов с дополнительным оребрением, снижающим сопротивление воздушного потока и уровень шума. Применена смазка на основе графена.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Под кожухом скрывается трехсекционный радиатор, секции которого соединены между собой тремя медными 6 мм трубками.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Осуществляется прямой контакт медных трубок с графическим ядром видеокарты. Также контактная пластина через термопрокладки отводит тепло от чипов памяти и силовых элементов.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Длина Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC составляет 28,2 сантиметра, занимает два слота на материнской плате.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Уровень TDP – 170 Вт. Для этой видеокарты рекомендуются блоки питания мощностью от 550 Вт и выше. Дополнительно к PCIe-разъему питание подается через 8-пиновый коннектор на боковой грани. Этот разъем идет со светодиодным индикатором, он горит во время проблемы с подачей питания.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

На боковой грани есть зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Это фирменная управляемая подсветка.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Обратная сторона печатной платы защищена алюминиевой пластиной, окрашенной в серый цвет. Ближе к тыльной грани вырез, обеспечивающий сквозное движение (Screen Cooling) воздуха от тылового вентилятора.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Панель разъемов включает два HDMI и два DisplayPort. Остальная часть стенки портов вывода с вентиляционными отверстиями.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Тесты в бенчмарках

Тестирование Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC проводилось с процессором Intel Core i5-10600K с 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3600 МГц.

3DMark 11

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

FireStrike Extreme

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

TimeSpy

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Port Royal

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Blender

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Тесты в играх

Помимо мониторинга в трех разрешениях: Full HD, 2K и 4K, на ULTRA настройках графики, мы также приведем сравнительные таблицы по результатам, полученным в ходе тестирования видеокарт ранее.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

CyberPunk 2077: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Far Cry New Dawn: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Shadow of the Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

World of Tanks: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Escape from Tarkov: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Итоги по Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorGigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC в будущем при стабилизации спроса и предложений в магазинах может стать «народной» видеокартой, предлагающей высокий уровень быстродействия для владельцев мониторов Full HD и 2K. При меньшей рекомендованной стоимости она обходит RTX 2060 и выступает паритетом RTX 2070. Тестируемая же сегодня видеокарта предлагает эффективный отвод тепла, низкий уровень шума и режим с полной остановкой вращения при отсутствии нагрузки.
Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC
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