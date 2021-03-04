Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD

Как и ожидалось, вслед за старшими NVIDIA GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 выходят младшие решения, и вслед за GeForce RTX 3060 Ti стартовали продажи NVIDIA GeForce RTX 3060. Прошли они на фоне уже затяжного периода, когда наблюдаются сложности с покупкой видеокарт по рекомендованным ценникам, да и даже прошлые поколения сейчас пользуются повышенным спросом. Все это повлияло на ценовое позиционирование GeForce RTX 3060, теперь к массовому народному сегменту она относится только условно.

Это первая игровая видеокарта, в которой программно добавили снижение производительности при распознавании нагрузки, потенциально создаваемой во время добычи криптовалюты (эфира, ETH). За основу берется анализ активности, характерной для алгоритма Дагера - Хашимото. Предполагается, что это снизит привлекательность изделия, приобретаемого исключительно в целях майнинга.

Сама NVIDIA позиционирует ее как смену GeForce RTX 2060 или весомый апгрейд для владельцев GeForce RTX 1060 и на «бумаге» все выглядит отлично. 399$ за RTX 2060 на старте и 329$ за RTX 3060. Для общего понимания и сравнения характеристик приведем таблицу:

Построена новинка на графическом ядре GPU 106 с 13,25 миллиардами транзисторов. Получаем почти двухкратный прирост количества CUDA ядер (3582, против 1920), но количество RT ядер уменьшилось (28, против 30). Важно отметить, что в новинке используются более производительные RT-ядра второго поколения, обеспечивающие 30% прирост на фоне предшественника.

Из упрощений также шина памяти – 192 бит против 256 бит, но увеличился объем графической памяти – 12 Гбайт против 8 Гбайт. Тип GDDR6.

Как и в старших версиях, поддерживается NVIDIA Reflex со снижением задержек при использовании совместимых мониторов на основе анализа реальной скорости передачи сигнала. Инструменты для организации стриминговых трансляций NVIDIA Broadcast с Al обработкой видео и голоса. Улучшения под создание контента средствами программно-аппаратного комплекса NVIDIA Studio.

Есть поддержка DLSS, которая в совместимых играх позволяет без видимого ухудшения картинки снизить нагрузку на видеокарту и, как результат, получить увеличенное количество кадров. Поддерживается она в большинстве ААА-игр, включая Call of Duty : Black Ops Cold War и многострадальный Cyberpunk 2077.

Комплектация

Эта видеокарта не выйдет в исполнении Founders Edition, только решения от партнеров. Мы изучали ее на примере Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC, предлагающей эффективное охлаждение и заводской разгон.Упакована видеокарта в коробку, оформленную в игровой стилистике. Приведены ее ключевые особенности и характеристики. Комплект включает только краткое руководство пользователя.

Внешний вид

Получила двухслотовое охлаждение с характерным для серии GIGABYTE GAMING оформлением. Пластиковый кожух с расположенными под разными углами плоскостями.

За отвод тепла отвечает фирменное охлаждение WINDFORCE 3X с тремя 80 мм вентиляторами. Лопасти вентиляторов с дополнительным оребрением, снижающим сопротивление воздушного потока и уровень шума. Применена смазка на основе графена.

Под кожухом скрывается трехсекционный радиатор, секции которого соединены между собой тремя медными 6 мм трубками.

Осуществляется прямой контакт медных трубок с графическим ядром видеокарты. Также контактная пластина через термопрокладки отводит тепло от чипов памяти и силовых элементов.

Длина Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC составляет 28,2 сантиметра, занимает два слота на материнской плате.

Уровень TDP – 170 Вт. Для этой видеокарты рекомендуются блоки питания мощностью от 550 Вт и выше. Дополнительно к PCIe-разъему питание подается через 8-пиновый коннектор на боковой грани. Этот разъем идет со светодиодным индикатором, он горит во время проблемы с подачей питания.

На боковой грани есть зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Это фирменная управляемая подсветка.

Обратная сторона печатной платы защищена алюминиевой пластиной, окрашенной в серый цвет. Ближе к тыльной грани вырез, обеспечивающий сквозное движение (Screen Cooling) воздуха от тылового вентилятора.

Панель разъемов включает два HDMI и два DisplayPort. Остальная часть стенки портов вывода с вентиляционными отверстиями.

Тесты в бенчмарках

3DMark 11

Тестирование Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC проводилось с процессором Intel Core i5-10600K с 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 3600 МГц.

FireStrike Extreme

TimeSpy

Port Royal

Blender

Тесты в играх

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Помимо мониторинга в трех разрешениях: Full HD, 2K и 4K, на ULTRA настройках графики, мы также приведем сравнительные таблицы по результатам, полученным в ходе тестирования видеокарт ранее.

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

CyberPunk 2077: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Far Cry New Dawn: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Shadow of the Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

World of Tanks: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Escape from Tarkov: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Итоги по Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC в будущем при стабилизации спроса и предложений в магазинах может стать «народной» видеокартой, предлагающей высокий уровень быстродействия для владельцев мониторов Full HD и 2K. При меньшей рекомендованной стоимости она обходит RTX 2060 и выступает паритетом RTX 2070. Тестируемая же сегодня видеокарта предлагает эффективный отвод тепла, низкий уровень шума и режим с полной остановкой вращения при отсутствии нагрузки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".