2D-головоломка в духе Достать соседа. Обзор игры Girlfriend from Hell

Аккуратно к 14 февраля сегодня мы рассмотрим стартовавшую на консолях игру Girlfriend from Hell от инди-студии, состоящей из одного человека. Это первый их проект, вдохновленной игрой «Достать соседа». Как можно догадаться по названию, здесь в качестве соседа будет выступать бывшая девушка, которую отверг парень во время предложения о замужестве. Это 2D-головоломка на современный лад, где подлости нужно будет строить парню геймеру.

На консоли проект портировала Sometimes You. Состоит игра из восьми уровней и в каждом от 3 до 5 активностей. Из отличий от оригинала здесь добавлен таймер на общее выполнение, не успев – провал. При этом при копировании взята шкала с агрессией, она здесь для галочки и никаких бонусов на серийное подстраивание подлостей не дает.

Геймплей в 2D-формате. Отображается дом из четырех этажей, включая подвал, сбоку. Взаимодействие с предметами point-and-click системой. Активные предметы мигают и при наведении курсора меняется оформление указателя. Из-за цветастой рисовки разобрать не всегда получается. Есть вопросы к отображению предметов, которые не требуют наличие предмета, найти их всегда получается, поэтому с перезапуском уровня нужно будет сталкиваться. Проказы на каждом уровне связаны со своей определенной темой, но часть из них повторяется в течение всей игры. Есть и те которые позаимствованы из оригинальной игры.

То что игра изначально создавалась для ПК с мышкой это заметно. Адаптация хоть и есть, но назвать его удобным для геймпада нельзя. Экран перемещается стиками, при срабатывании проказ фиксируется и трясется. Само перемещение по точкам и выполнение проказ срабатывает не всегда, от этого дополнительно усложняется понимание того, что требуется сделать для выполнения. Опять же, тут есть жесткий тайминг, который чаще всего требует четкого перемещения и распределения предметов по уровню.

Не стоит уделять внимание сюжету, здесь он не поддается логики. Игрок управляет обезумевшей девушкой Мия с психическими отклонениями, решившая сделать жизнь адом для своего бывшего. Проникая в дом она портит его жизнь и получает от этого удовольствие. Счастливого финала здесь тоже нет, просто выполнение заданного набора проказ на каждом уровне.

В плане анимации игра выглядит хоть и цветасто, но вполне хорошо, создавая общую атмосферу. Мелкие элементы в интерьере, простая, но четкая анимация движений. Да и свой почерк у рисовки тоже есть. Музыка на фоне не раздражает.

Girlfriend from Hell для проекта от инди-разрабочтика с ограниченным бюджетом и не имеющим ранее опыта, он вполне интересен. Прохождение за час всех восьми уровней, ограниченный набор проказ с лимитом по времени исполнения. Но с проблемами в управлении с геймпада и сомнительной историей на фоне.