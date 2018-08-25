Обзор беспроводных наушников HARPER HB-217

Сегодня героем нашего обзора будут беспроводные наушники HARPER HB-217. Модель может быть интересна для тех, кто находится в поиске удобных наушников для занятий спортом. Две расцветки корпуса, поддержка Bluetooth 4.1.

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Средняя стоимость на момент публикации составляет 1990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в серебристой коробке с прозрачной крышкой. Есть возможность детально изучить технические характеристики до распаковки. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выбрать можно будет между черным и белым вариантами исполнения. HARPER HB-217 в белом смотрится эффектней.

Гармонично вписываются в общий дизайн хромированные накладки на чашки с текстурным рисунком, переливающихся при попадании лучей света.

Стильные чашки круглой формы. Оголовье из пластика, с внутренней стороны нанесены отметки по левой и правой стороне.

Поддерживается возможность изменения длины оголовья. Направляющие из пластика. Есть возможность складывания для удобной транспортировки.

Есть мягкая подкладка, обтянутая экокожей белого цвета. Из этого же материала выполнены амбушюры.

Чашки зафиксированы подвижно. При размещении на голове обеспечивается оптимальный прижим к ушам.

На нижнем торце чашки у HARPER HB-217 разъем microUSB для подзарядки, есть аудиоразъем под проводную эксплуатацию наушников. Здесь же встроенный микрофон, механическая кнопка включения и регулятор громкости.

Все комплектные провода идут белого цвета. Длина достаточна для комфортной эксплуатации.

Визуально наушники выглядят явно дороже своей стоимости. Претензий по качеству сборки нет.

Тесты

Конструкция удобная и легкая. На голову и уши не давят, при резких движениях не смещаются. Можно подобрать оптимальную длину под разные анатомические особенности головы. При ношении в теплое время уши не запотевают.

Для подключения к смартфону используется Bluetooth 4.1. Дальность стабильного подключения в радиусе 10 метров. Одновременно можно будет подключить два устройства. Есть вариант выбора между беспроводным и проводным подключением, по ощущениям, с линейным подключением кабеля звучат хуже.

В звучании основной акцент сделан на низкие и средние частоты. Наушники подойдут под разноплановую музыку. Есть хороший запас громкости.

Встроенный микрофон может использоваться для ответа на входящие вызовы. Чувствительность хорошая, шумоподавления нет. Аккумулятора хватает примерно на 4.5 часа беспрерывного прослушивания музыки.

Итоги по HARPER HB-217

HARPER HB-217 – стильные и недорогие беспроводные наушники. Аккуратный дизайн, две расцветки, два варианта передачи звука, встроенный микрофон, складная конструкция, хорошая автономность.