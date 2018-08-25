Обзор беспроводных наушников HARPER HB-217

2018-08-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HARPER HB-217; [151]
Сегодня героем нашего обзора будут беспроводные наушники HARPER HB-217. Модель может быть интересна для тех, кто находится в поиске удобных наушников для занятий спортом. Две расцветки корпуса, поддержка Bluetooth 4.1.

HARPER HB-217

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляются в серебристой коробке с прозрачной крышкой. Есть возможность детально изучить технические характеристики до распаковки. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER HB-217

Внешний вид

Выбрать можно будет между черным и белым вариантами исполнения. HARPER HB-217 в белом смотрится эффектней.

HARPER HB-217

Гармонично вписываются в общий дизайн хромированные накладки на чашки с текстурным рисунком, переливающихся при попадании лучей света.

HARPER HB-217

Стильные чашки круглой формы. Оголовье из пластика, с внутренней стороны нанесены отметки по левой и правой стороне.

HARPER HB-217

Поддерживается возможность изменения длины оголовья. Направляющие из пластика. Есть возможность складывания для удобной транспортировки.

HARPER HB-217

Есть мягкая подкладка, обтянутая экокожей белого цвета. Из этого же материала выполнены амбушюры.

HARPER HB-217

Чашки зафиксированы подвижно. При размещении на голове обеспечивается оптимальный прижим к ушам.

HARPER HB-217

На нижнем торце чашки у HARPER HB-217 разъем microUSB для подзарядки, есть аудиоразъем под проводную эксплуатацию наушников. Здесь же встроенный микрофон, механическая кнопка включения и регулятор громкости.

HARPER HB-217

Все комплектные провода идут белого цвета. Длина достаточна для комфортной эксплуатации.

HARPER HB-217

Визуально наушники выглядят явно дороже своей стоимости. Претензий по качеству сборки нет.

HARPER HB-217

Тесты

Конструкция удобная и легкая. На голову и уши не давят, при резких движениях не смещаются. Можно подобрать оптимальную длину под разные анатомические особенности головы. При ношении в теплое время уши не запотевают.

HARPER HB-217

Для подключения к смартфону используется Bluetooth 4.1. Дальность стабильного подключения в радиусе 10 метров. Одновременно можно будет подключить два устройства. Есть вариант выбора между беспроводным и проводным подключением, по ощущениям, с линейным подключением кабеля звучат хуже.

HARPER HB-217

В звучании основной акцент сделан на низкие и средние частоты. Наушники подойдут под разноплановую музыку. Есть хороший запас громкости.

HARPER HB-217

Встроенный микрофон может использоваться для ответа на входящие вызовы. Чувствительность хорошая, шумоподавления нет. Аккумулятора хватает примерно на 4.5 часа беспрерывного прослушивания музыки.

HARPER HB-217

Итоги по HARPER HB-217

HARPER HB-217 – стильные и недорогие беспроводные наушники. Аккуратный дизайн, две расцветки, два варианта передачи звука, встроенный микрофон, складная конструкция, хорошая автономность.

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