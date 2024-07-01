Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-416

Всех их объединяет интересное исполнение чашек с прозрачными окошками, в которых находятся котики. Эта зона во время работы подсвечивается, плавно меняя свой цвет. Выглядит все это мило и привлекает к себе внимание.
Амбушюры мягкие, выполнены из экокожи с мягким наполнителем внутри. Форму держат, приятны тактильно.
Органы управления сгруппированы на боковом торце правой чашки. С помощью них можно менять громкость, переключать треки, включать и выключать, проводить синхронизацию. Расположение кнопок хорошо определяется слепым методом, дети его осваивают быстро. Зарядка встроенного аккумулятора проводится через разъем USB-C.
К оголовью соединяются при помощи подвесов. На них чашки можно вращать на 90 градусов. Есть регулировка по длине, позволяя подобрать комфортную посадку. Оголовье прочное, его основная часть обтянута экокожей с мягким наполнителем. Общий вес гарнитуры 180 граммов.
HARPER HB-416 используют Bluetooth 5.1 для подключения с кодекам SBC. Дальность соединения до 10 метров. Проблем с качеством соединения и стабильностью передачи сигнала замечено не было. Альтернативным вариантом соединения является проводное, под него производитель в комплекте добавил кабель USB-C – 3.5 мм аудиоразъем.
Наушники за время тестирования носили дети разного возраста. Проблем с подбором удобной посадки не было. В них можно проводить значительное время без чувства дискомфорта. Хорошо привлекают внимание и вызывают заинтересованность.
Важно отметить, что тут ограничен максимальный уровень громкости. Сделано это умышленно, обеспечивая безопасный сеанс прослушивания. В звуковой сцене основной акцент сделан на средние частоты. В них слушали детскую музыку со стриминговых сервисов, просматривали ролики и аудиосказки. Встроенный аккумулятор на среднем уровне громкости с работающей подсветкой на чашках давал 9 часов работы.