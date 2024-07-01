Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-416

В центре внимания сегодня у нас будут детские беспроводные наушники HARPER HB-416. Эту модель выделяют стильное исполнение с подсветкой и вставками с котиками, регулируемая конструкция удобная для ношения детьми, безопасный уровень громкости и беспроводное соединение.

HARPER HB-416

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам и ключевым особенностям. Комплект включает аудиокабель и USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER HB-416

Внешний вид

Представлены в нескольких вариантах цветовой расцветки корпуса. Подобрать можно будет как для мальчиков, так и для девочек.

HARPER HB-416

Всех их объединяет интересное исполнение чашек с прозрачными окошками, в которых находятся котики. Эта зона во время работы подсвечивается, плавно меняя свой цвет. Выглядит все это мило и привлекает к себе внимание.

HARPER HB-416

Амбушюры мягкие, выполнены из экокожи с мягким наполнителем внутри. Форму держат, приятны тактильно.

HARPER HB-416

Органы управления сгруппированы на боковом торце правой чашки. С помощью них можно менять громкость, переключать треки, включать и выключать, проводить синхронизацию. Расположение кнопок хорошо определяется слепым методом, дети его осваивают быстро. Зарядка встроенного аккумулятора проводится через разъем USB-C.

HARPER HB-416

К оголовью соединяются при помощи подвесов. На них чашки можно вращать на 90 градусов. Есть регулировка по длине, позволяя подобрать комфортную посадку. Оголовье прочное, его основная часть обтянута экокожей с мягким наполнителем. Общий вес гарнитуры 180 граммов.

Тесты

HARPER HB-416

HARPER HB-416 используют Bluetooth 5.1 для подключения с кодекам SBC. Дальность соединения до 10 метров. Проблем с качеством соединения и стабильностью передачи сигнала замечено не было. Альтернативным вариантом соединения является проводное, под него производитель в комплекте добавил кабель USB-C – 3.5 мм аудиоразъем.

HARPER HB-416

Наушники за время тестирования носили дети разного возраста. Проблем с подбором удобной посадки не было. В них можно проводить значительное время без чувства дискомфорта. Хорошо привлекают внимание и вызывают заинтересованность.

HARPER HB-416

Важно отметить, что тут ограничен максимальный уровень громкости. Сделано это умышленно, обеспечивая безопасный сеанс прослушивания. В звуковой сцене основной акцент сделан на средние частоты. В них слушали детскую музыку со стриминговых сервисов, просматривали ролики и аудиосказки. Встроенный аккумулятор на среднем уровне громкости с работающей подсветкой на чашках давал 9 часов работы.

HARPER HB-416

Итоги

HARPER HB-416 – детские беспроводные наушники с котиками на чашке и подсветкой. Качественное исполнение, актуальный модуль беспроводного соединения, кабель для проводного подключения в комплекте, складываемая конструкция, интуитивное управление, хорошая автономность и зарядка через USB-C, безопасный уровень максимальной громкости.
Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-41…
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