Обзор HARPER HB-509. Беспроводная стереогарнитура

2019-02-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HARPER HB-509; [384]
Сегодня героем обзора будет новая стереогарнитура HARPER HB-509. Это уже не первая модель от этого производителя в таком формате исполнения. Подобные решения являются оптимальным вариантом для тех, кто полностью ставит целью избавиться от проводов в наушниках. Сами же беспроводные наушники становятся все актуальнее с выходом смартфонов без проводного аудиоразъема.

HARPER HB-509

Наушники представлены в российских магазинах, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HARPER HB-509 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, сменные амбушюры, док-станцию, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

HARPER HB-509

Внешний вид

HARPER HB-509 – беспроводная стереогарнитура. Выполнены в виде компактных «капелек» черного цвета.

HARPER HB-509

Внешние поверхности чашек с глянцевым покрытием. Смотрятся стильно и аккуратно.

HARPER HB-509

Внутренняя часть повторяет форму ушной раковины, обеспечивая плотное прилегание во время ношения.

HARPER HB-509

На каждом наушнике по одной механической кнопке, отвечающей за старт процесса сопряжения и включение. Присутствует светодиодный индикатор.

HARPER HB-509

Владелец сможет выбрать между несколькими сменными силиконовыми амбушюрами, обеспечив оптимальный комфорт во время ношения.

HARPER HB-509

Важной составляющей наушников является док-станция. Она пригодится для хранения и восстановления заряда.

HARPER HB-509

В основании док-станции находятся посадочные места под наушники. Есть дополнительный магнитный замок.

HARPER HB-509

Док-станция оснащена собственным аккумулятором, позволяющим проводить зарядку автономно без блока питания.

HARPER HB-509

Визуально наушники производят приятное впечатление. Проблем и огрехов в качестве сборки нет.

Тесты

Для сопряжения используется протокол Bluetooth 4.1. Для подключения нужно последовательно подключить каждый из наушников, в последующем они работают как одна гарнитура. Эту особенность можно будет использовать также для активного использования только одной из чашек, во время зарядки второй.

Встроенного аккумулятора в HARPER HB-509 хватает примерно на 3.5-4 часа автономной работы. Комплектная зарядная станция продлит время работы после размещения в них наушников. На полный цикл уйдет около часа.

Звучание на хорошем уровне. Наушники подойдут под просмотр видеороликов, прослушивание музыки со стриминговых сервисов и прослушивания аудиоподкастов. Встроенный микрофон дает возможность ответить на входящий вызов. В ушах сидят удобно.

Итоги по HARPER HB-509

HARPER HB-509 – добротный вариант при поиске беспроводной стереогарнитуры. Компактные габариты, полное отсутствие проводов, комплектная док-станция, микрофон, простое управление.

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