Обзор HARPER HB-510. Беспроводные стереонаушники с микрофоном

2019-01-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HARPER HB-510; [59]
Сегодня детально изучим беспроводные стереонаушники HARPER HB-510. Новинка поддерживает подключение Bluetooth 4.2, повысившее стабильность соединения, как между самими наушниками, так и смартфонов. Подобный формат исполнения от этого производителя мы уже изучали на примере наушников Harper HB-508, выполненных в стилистике AirPods.

HARPER HB-510

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

HARPER HB-510 обзор

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с изображением наушником и данными по характеристикам. Комплект включает зарядную док-станцию, кабель USB, сменные амбушюры, внешние амбушюры, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER HB-510

Внешний вид

Изначально HARPER HB-510 находятся в док-станции. Она выполняет помимо функции защиты и хранения на время транспортировки, еще и зарядку наушников.

HARPER HB-510

В ней есть встроенная батарейка, позволяющая восстановить заряд без подключения к блоку питания. Сам же процесс общей зарядки проводится через microUSB.

HARPER HB-510

На боковой грани есть ушко с возможностью фиксации на ремне или рюкзаке. Внутренняя часть окрашена в оранжевый цвет.

HARPER HB-510

Наушники доступны в белом, черном и черно-оранжевом исполнениях. Основным материалом выступает пластик.

HARPER HB-510

На внутренней стороне расположена контактная группа. Ножка динамика под углом, повторяя форму ушного канала.

HARPER HB-510

Амбушюры съемные, есть несколько размеров. Дополнительно к основной амбушюре есть круговая с крючком-зацепом.

HARPER HB-510

На внешней части чашки механическая кнопка с логотипом по центру. Выше светодиодный индикатор активности.

HARPER HB-510

Помимо световой индикации в HARPER HB-510 основные изменения рабочих режимов дублируются голосовыми

HARPER HB-510

К качеству изготовления претензий нет, визуально наушники производят приятное впечатление.

Тесты

Для подключения используется протокол Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP, AVRCP. Процесс первого подключения подробно описан в комплектной инструкции, потребуется переменное подключение каждого из наушников в отдельности, а в последующем уже оба чашки будут работать синхронно. Связь стабильная, артефактов и шумов во время звучания нет.

HARPER HB-510

Встроенной батарейки хватает примерно на 2.5-3 часа работы. Установив в комплектную док-станцию и продержав наушники в течение двух часов, можно будет получить такое же время автономной работы. При ношении на улице в зимнее время разрядка происходит быстрее.

Звучание ровное, без явных огрехов. Есть хороший запас громкости. Основной акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. Наушники подойдут под прослушивание аудиоподкастов, музыки и просмотра видеоконтента. Еще одним вариантом эксплуатации станет возможность подключения к домашнему ТВ или смарт-приставке.

В ушах сидят плотно. Форма удобная, вес легкий. Во время движений головой не выпадают. Провода мешаться не будут.

Итоги по HARPER HB-510

HARPER HB-510 – недорогие и добротные стереонаушники. Комплектная док-станция, сменные амбушюры, Bluetoot 4.2, встроенный микрофон, приемлемое время автономной работы. Также отметим возможность использования как в паре, так и по отдельности.

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