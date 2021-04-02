Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники

Пройдет еще немного времени и проводные наушники, особенно используемые с носимыми устройствами и смартфонами в частности, уйдут в историю, как CD-диски сейчас. За последние несколько лет заметно повысилось качество беспроводной связи, увеличилось время автономной работы и повысилось удобство. Как пример, изучаемые сегодня HARPER HB-521 полностью лишены проводов и предлагают широкие возможности управления.

HARPER HB-521

Средняя стоимость этой гарнитуры составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали.

HARPER HB-521 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с изображением наушников и общими данными по характеристикам. Внутри наушники зафиксированы в зарядном кейсе. Комплект включает сменные амбушюры, кабель microUSB и документацию.

HARPER HB-521

Внешний вид

Корпус чашек выполнен частично из металла. Основание пластиковое. Форма в виде капелек, повторяющих форму ушной раковины.

HARPER HB-521

Стильный темно-синий цвет и шлифованная поверхность. Внешняя сторона каждой из них совмещена с сенсорной зоной.

HARPER HB-521

В комплектной инструкции на нескольких языках описаны особенности управления, поможет освоиться на начальном этапе. На нажатия реагирует корректно.

HARPER HB-521

На внешней части светодиодный индикатор активности и отверстие микрофона. Общий вес у наушников легкий.

HARPER HB-521

Ножка динамика с металлической сеткой. Установлены силиконовые амбушюры. В комплекте с HARPER HB-521 предусмотрели сменный комплект. Здесь же на внутренней стороне пометки по правой и левой сторонам.

HARPER HB-521

Комплектуется гарнитура стильным зарядным кейсом в виде тубуса с закругленными боковыми гранями.

HARPER HB-521

Выдвижное основание с двумя посадочными местами под наушники. Крепятся внутри с помощью магнитов.

HARPER HB-521

На одной из граней символьный дисплей, отображающий текущий уровень заряда батареи в процентах. Наглядно и информативно.

HARPER HB-521

Зарядка осуществляется через microUSB. Соответствующий кабель идет в комплекте.

HARPER HB-521

Тесты

Для соединения используется актуальный Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Тестирование этих наушников проводилось со смартфоном OnePlus 8 Pro, а также ноутбуком Lenovo. Отметим стабильность соединение и отсутствие слышимых проблем.

HARPER HB-521

Частота воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В HARPER HB-521 этоо 7 мм излучатели. Запас по громкости большой. Качество звучания высокое. Использовали их для прослушивания музыки разных жанров, аудиоподкастов.

HARPER HB-521

Встроенный микрофон для ответа на входящие вызовы. Подойдут для участия в удаленных совещаниях. Микрофон тут все направленный, без системы шумоподавления.

HARPER HB-521

В ушах сидят удобно. Во время шагов и бега не выпадают. Длительное ношение не создает проблем с дискомфортом и запотеванием. Хороший уровень пассивной звукоизоляции.

HARPER HB-521

Одного заряда хватает примерно на 5 часов автономной работы. С помощью комплектного зарядного кейса можно провести до 4 циклов зарядки.

HARPER HB-521

Итоги по HARPER HB-521

С учетом невысокой стоимости HARPER HB-521 предлагают хорошее техническое оснащение, сенсорное управление, поддержку вызова голосового помощника, символьный дисплей на зарядном кейсе, 5 часов автономной работы на одном заряде, чувствительный микрофон. Не устроить может microUSB разъем на зарядном кейсе.
Комментарии и отзывы HARPER HB-521
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