Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники

Средняя стоимость этой гарнитуры составляет 3 990 рублей. Продажи уже стартовали.
HARPER HB-521 обзор
КомплектацияУпакованы в коробку из плотного картона с изображением наушников и общими данными по характеристикам. Внутри наушники зафиксированы в зарядном кейсе. Комплект включает сменные амбушюры, кабель microUSB и документацию.
Внешний видКорпус чашек выполнен частично из металла. Основание пластиковое. Форма в виде капелек, повторяющих форму ушной раковины.
Стильный темно-синий цвет и шлифованная поверхность. Внешняя сторона каждой из них совмещена с сенсорной зоной.
В комплектной инструкции на нескольких языках описаны особенности управления, поможет освоиться на начальном этапе. На нажатия реагирует корректно.
На внешней части светодиодный индикатор активности и отверстие микрофона. Общий вес у наушников легкий.
Ножка динамика с металлической сеткой. Установлены силиконовые амбушюры. В комплекте с HARPER HB-521 предусмотрели сменный комплект. Здесь же на внутренней стороне пометки по правой и левой сторонам.
Комплектуется гарнитура стильным зарядным кейсом в виде тубуса с закругленными боковыми гранями.
Выдвижное основание с двумя посадочными местами под наушники. Крепятся внутри с помощью магнитов.
На одной из граней символьный дисплей, отображающий текущий уровень заряда батареи в процентах. Наглядно и информативно.
Зарядка осуществляется через microUSB. Соответствующий кабель идет в комплекте.
ТестыДля соединения используется актуальный Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Тестирование этих наушников проводилось со смартфоном OnePlus 8 Pro, а также ноутбуком Lenovo. Отметим стабильность соединение и отсутствие слышимых проблем.
Частота воспроизведения от 20 до 20000 Гц. В HARPER HB-521 этоо 7 мм излучатели. Запас по громкости большой. Качество звучания высокое. Использовали их для прослушивания музыки разных жанров, аудиоподкастов.
Встроенный микрофон для ответа на входящие вызовы. Подойдут для участия в удаленных совещаниях. Микрофон тут все направленный, без системы шумоподавления.
В ушах сидят удобно. Во время шагов и бега не выпадают. Длительное ношение не создает проблем с дискомфортом и запотеванием. Хороший уровень пассивной звукоизоляции.
Одного заряда хватает примерно на 5 часов автономной работы. С помощью комплектного зарядного кейса можно провести до 4 циклов зарядки.