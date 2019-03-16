Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0

Большинство доступных для выбора на полках российских магазинов наушников используют версии протокола Bluetooth 4.2. Тем интереснее стал выход беспроводной модели HARPER HB-523 с поддержкой Bluetooth 5.0. Для пользователей это дает повышение энергоэффективности, повышение скорости обмена данными и увеличения радиуса действия. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации этой гарнитуры с вами.
В плане эргономики нареканий нет, в ушах сидят плотно. На общее восприятии удобства носки, помимо удобного расположения влияют положительно и полное отсутствие проводов.
Средняя стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
HARPER HB-523 обзор
КомплектацияПоставляются в белоснежной коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает док-станцию, две сменные амбушюры, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВнутри коробки наушники скрываются в док-станции, выполняющей как функцию хранения на время транспортировки, так и восстановления заряда.
Выполнена она в компактном корпусе, внутри под крышкой находятся два посадочных места под наушники HARPER HB-523. Внутренняя часть с мягким уплотнителем.
Для фиксации используется магнитный замок. Док-станция оснащена аккумулятором с емкостью 500 мАч, который позволит восстановить заряд вне дома без подключения к внешнему источнику питания.
Порадовал выбор в пользу USB Type-C разъема. Находится он на боковой грани корпуса. Важно отметить, что провести сеанс зарядки без установки в станцию нельзя.
Сами наушники выполнены из белоснежного пластика с лакированным покрытием. Выглядят стильно и аккуратно.
На внешней грани расположено по одной механической кнопке с многоцветной подсветкой, отвечающей за старт процесса сопряжения, перевода на паузу и ответа на входящий вызов.
По центру логотип производителя. Рядом с кнопкой отверстие микрофона. На внутренней части два контакта.
Аудиоканал вытянут для оптимального размещения в ушном канале. Компактная силиконовая амбушюра.
Есть два варианта для выбора размера амбушюры под свои предпочтения и анатомические особенности.
ТестыДля сопряжения в HARPER HB-523 используется протокол Bluetooth 5.0 с A2DP и AVRCP. Для тестирования мы использовали OnePlus 6T с поддержкой этого же протокола. Для сопряжения нужно подключить поочередно каждую из двух чашек. В последующем они будут работать как парой, так и в отдельности. Сопряжение стабильно. Хотелось бы также видеть поддержку aptX HD, но это заметно повысит конечную стоимость устройства.
Емкости встроенного аккумулятора хватает до 4 часов беспрерывного прослушивания музыки. Для такого формата исполнения похвально, протестированные ранее модели демонстрировали меньшее время автономной работы. На восстановление после полной разрядки уходит примерно час.
Есть хороший запас по громкости. Эти наушники хорошо себя показали для прослушивания аудиокниг, подкастов, просмотра роликов с Youtube, сериалов и фильмов. По общей звуковой сцене акцент сделан на средние и высокие частоты, низов по ощущениям не хватает.
В плане эргономики нареканий нет, в ушах сидят плотно. На общее восприятии удобства носки, помимо удобного расположения влияют положительно и полное отсутствие проводов.