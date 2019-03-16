Обзор HARPER HB-523. Беспроводные стереонаушники с Bluetooth 5.0

2019-03-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HARPER HB-523; [309]
Большинство доступных для выбора на полках российских магазинов наушников используют версии протокола Bluetooth 4.2. Тем интереснее стал выход беспроводной модели HARPER HB-523 с поддержкой Bluetooth 5.0. Для пользователей это дает повышение энергоэффективности, повышение скорости обмена данными и увеличения радиуса действия. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации этой гарнитуры с вами.

HARPER HB-523

Средняя стоимость составляет 6990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

HARPER HB-523 обзор

Комплектация

Поставляются в белоснежной коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает док-станцию, две сменные амбушюры, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER HB-523

Внешний вид

Внутри коробки наушники скрываются в док-станции, выполняющей как функцию хранения на время транспортировки, так и восстановления заряда.

HARPER HB-523

Выполнена она в компактном корпусе, внутри под крышкой находятся два посадочных места под наушники HARPER HB-523. Внутренняя часть с мягким уплотнителем.

HARPER HB-523

Для фиксации используется магнитный замок. Док-станция оснащена аккумулятором с емкостью 500 мАч, который позволит восстановить заряд вне дома без подключения к внешнему источнику питания.

HARPER HB-523

Порадовал выбор в пользу USB Type-C разъема. Находится он на боковой грани корпуса. Важно отметить, что провести сеанс зарядки без установки в станцию нельзя.

HARPER HB-523

Сами наушники выполнены из белоснежного пластика с лакированным покрытием. Выглядят стильно и аккуратно.

HARPER HB-523

На внешней грани расположено по одной механической кнопке с многоцветной подсветкой, отвечающей за старт процесса сопряжения, перевода на паузу и ответа на входящий вызов.

HARPER HB-523

По центру логотип производителя. Рядом с кнопкой отверстие микрофона. На внутренней части два контакта.

HARPER HB-523

Аудиоканал вытянут для оптимального размещения в ушном канале. Компактная силиконовая амбушюра.

HARPER HB-523

Есть два варианта для выбора размера амбушюры под свои предпочтения и анатомические особенности.

Тесты

Для сопряжения в HARPER HB-523 используется протокол Bluetooth 5.0 с A2DP и AVRCP. Для тестирования мы использовали OnePlus 6T с поддержкой этого же протокола. Для сопряжения нужно подключить поочередно каждую из двух чашек. В последующем они будут работать как парой, так и в отдельности. Сопряжение стабильно. Хотелось бы также видеть поддержку aptX HD, но это заметно повысит конечную стоимость устройства.

HARPER HB-523

Емкости встроенного аккумулятора хватает до 4 часов беспрерывного прослушивания музыки. Для такого формата исполнения похвально, протестированные ранее модели демонстрировали меньшее время автономной работы. На восстановление после полной разрядки уходит примерно час.

HARPER HB-523

Есть хороший запас по громкости. Эти наушники хорошо себя показали для прослушивания аудиокниг, подкастов, просмотра роликов с Youtube, сериалов и фильмов. По общей звуковой сцене акцент сделан на средние и высокие частоты, низов по ощущениям не хватает.

В плане эргономики нареканий нет, в ушах сидят плотно. На общее восприятии удобства носки, помимо удобного расположения влияют положительно и полное отсутствие проводов.

Итоги по HARPER HB-523

HARPER HB-523 станут удачном выборе при поиске беспроводных стереонаушников. Актуальная версия Bluetooth 5.0, премиальный внешний вид, хорошие показатели автономной работы, удобная и функциональная док-станция, USB Type-C, встроенный микрофон.

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