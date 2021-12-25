Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENC

Средняя их стоимость 3 299 рублей.
Каплевидная чашка, повторяющая форму ушной раковины. На ножке динамика фиксируются силиконовые амбушюры.
Комплектуются тремя парами, отличающимися габаритами. Будет возможность подобрать для оптимальной посадки.
На внешней стороне у HARPER HB-527 сенсорная зона управления. Касаниями воспроизведение ставится на паузу, переключаются треки, изменяется громкость. Также можно ответить на входящий вызов и активировать голосовой помощник.
Каждый из наушников сопровождается двумя микрофонами, суммарное количество – 4. Такой набор необходим для корректной работы технологии шумоподавления ENC.
Вытянутая ножка, в основании которой группа контактов и хромированная окантовка. По качеству сборки проблем не заметили.
В комплекте идет зарядный кейс традиционной формы с крышкой, использующей магнитный замок. Внутри кейса наушники располагаются вертикально.
Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C, выведенный на нижней грани. В комплекте есть кабель.
В ушах посадка удобная. Из ушей не выпадают. Длительное ношение не вызывало усталости и дискомфорта. Носили зимой под теплой шапкой.
В плане звука огрехов не было. Звуковая сцена насыщенная, общий баланс по частотам соблюден. Подходят для прослушивания разноплановой музыки. Также за время тестов играли в них, отметим небольшое отставание звука от картинки в сравнении с проводным подключением напрямую к геймпаду. Для не киберспортивных игр это не критично.
Встроенного заряда на среднем уровне громкости хватает на 4.5 часа работы. В комплектном зарядном кейсе можно провести 4 полных цикла зарядки пары наушников, также можно заряжать и по отдельности.
Отдельно, по традиции, приводим пример работы микрофона.