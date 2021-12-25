Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENC

Тестируемые сегодня наушники HARPER HB-527 поддерживают технологию ENC, уменьшающую фоновый шум при передаче голоса. Из особенностей также отмечаются актуальный модуль беспроводного соединения, сенсорное управление, длительное время автономной работы и быстрый вызов голосового помощника.

Комплектация

Средняя их стоимость 3 299 рублей.Комплект включает зарядный кейс, дополнительные силиконовые амбушюры, кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по характеристикам.

HARPER HB-527 обзор

Внешний вид

Доступен выбор между черным и белым вариантами исполнения. Корпус наушников выполнен из пластика с лакированным покрытием.

Каплевидная чашка, повторяющая форму ушной раковины. На ножке динамика фиксируются силиконовые амбушюры.

Комплектуются тремя парами, отличающимися габаритами. Будет возможность подобрать для оптимальной посадки.

На внешней стороне у HARPER HB-527 сенсорная зона управления. Касаниями воспроизведение ставится на паузу, переключаются треки, изменяется громкость. Также можно ответить на входящий вызов и активировать голосовой помощник.

Каждый из наушников сопровождается двумя микрофонами, суммарное количество – 4. Такой набор необходим для корректной работы технологии шумоподавления ENC.

Вытянутая ножка, в основании которой группа контактов и хромированная окантовка. По качеству сборки проблем не заметили.

В комплекте идет зарядный кейс традиционной формы с крышкой, использующей магнитный замок. Внутри кейса наушники располагаются вертикально.

Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C, выведенный на нижней грани. В комплекте есть кабель.

Тесты

Для соединения используется модуль Bluetooth 5.1. Тестировались со смартфоном Pixel 6, iPhone 13 Pro Max и консолью PlayStation 5. Со всеми устройствами работало корректно. Соединение стабильное. Сам процесс подключения простой, в дальнейшем после сопряжения будут подключаться автоматически после извлечения из кейса.

В ушах посадка удобная. Из ушей не выпадают. Длительное ношение не вызывало усталости и дискомфорта. Носили зимой под теплой шапкой.

В плане звука огрехов не было. Звуковая сцена насыщенная, общий баланс по частотам соблюден. Подходят для прослушивания разноплановой музыки. Также за время тестов играли в них, отметим небольшое отставание звука от картинки в сравнении с проводным подключением напрямую к геймпаду. Для не киберспортивных игр это не критично.

Встроенного заряда на среднем уровне громкости хватает на 4.5 часа работы. В комплектном зарядном кейсе можно провести 4 полных цикла зарядки пары наушников, также можно заряжать и по отдельности.

Тест микрофона HARPER HB-527

Итоги

Отдельно, по традиции, приводим пример работы микрофона.HARPER HB-527 – беспроводные наушники с поддержкой технологии ENC. Сенсорное управление, актуальный стандарт беспроводного подключения, USB-C для зарядки, хорошие показатели автономной работы.